В кредит в России продается почти половина машин

Во втором квартале автокредитование в России выросло более чем на четверть в штуках и почти на 40% в денежном выражении, поставив двухлетний рекорд. Доля реализованных с его помощью машин достигла 47% от общих продаж авторынка. Отраслевые эксперты признают, что расширение кредитования стало ключевым фактором его восстановления и фактически единственным способом приобретения автомобиля для значительной части населения.

Есть ли предпосылки, что данная тенденция продолжится комментирует Дмитрий Белов, Директор департамента финансовых услуг ГК «АвтоСпецЦентр»:

В первом квартале этого года на долю автомобилей, купленных в кредит, пришлось 45% от общего объема рынка. Во втором квартале этот показатель увеличился ещё на 1,5%. И это вполне закономерно. Продажи авто в кредит продолжают расти уже несколько лет, а способствуют росту кредитных продаж постоянно обновляющиеся программы поддержки российского автопрома - «Семейный автомобиль», «Первый автомобиль», «Российский тягач» и другие. Кроме того, положительной динамике способствует рост авторынка, возобновившийся в начале 2017 года после кризиса 2014-2016 гг. и продолжающийся до сегодняшнего дня.

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