5 августа ГК «АвтоСпецЦентр» представит новый Kia Rio в парк-отеле «Орловский»

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Презентация нового седана Kia Rio пройдет 5 августа в загородном парк-отеле «Орловский». Организаторами мероприятия выступают официальные дилерские центры Kia, входящие в состав ГК «АвтоСпецЦентр».

Презентация обещает стать настоящим праздником для поклонников корейского бренда и всех автолюбителей. Для гостей подготовлены интересные мастер-классы, аттракцион виртуальной реальности, экскурсия по контактному зоопарку с уникальными животными и детская анимация. Посетителей ждут зажигательные выступления ди-джея и кавер-группы «Жюль-Верн», праздничный фуршет и подарки от организаторов, и конечно же, тест-драйв нового Kia Rio.

Прием заказов на Kia Rio четвертого поколения открылся в России 17 июля 2017 года. Стоимость автомобиля в базовой комплектации Kia Classic начинается от 669 900 руб. Обновленный седан будет оснащен двигателем 1.4 л (100 л.с., 132 Нм), шестиступенчатой механической коробкой передач, фронтальными подушками безопасности, АБС, ESP, кондиционером и аудиосистемой. Набор опций может существенно дополняться по желанию клиентов. Производителем предусмотрено шесть уровней и десять вариантов комплектаций нового Kia Rio.

«Мы с гордостью анонсируем обновленный Kia Rio – городской семейный седан, – комментирует Сергей Ворновский, Генеральный директор АвтоСпецЦентр KIA Каширка. – Предыдущая версия была лидером продаж на российском рынке, а по итогам первого полугодия 2017 года стала самым продаваемым автомобилем в стране, достигнув показателя 46158 проданных ед. Сейчас мы решили организовать презентацию нового Kia Rio в формате летнего семейного праздника, где можно приятно провести время с детьми и друзьями, принять участие в тест-драйвах, послушать музыку и отвлечься от городской суеты».

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