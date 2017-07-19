Заменит ли такси, каршеринг или велосипед собственный автомобиль?

За последние двадцать лет рынок транспортных услуг в Москве показывал динамичный рост. Сейчас жители мегаполиса могут пользоваться не только услугами общественного транспорта, такси, но и сервисом каршеринга. Летом к этому списку прибавляется еще и городской велопрокат. Специалисты ГК «АвтоСпецЦентр» провели опрос 150 клиентов компании, проживающих в различных частях города и ближнем Подмосковье, и выяснили, выгодно ли использовать горожанам собственный автомобиль при столь развитой системе городского транспорта.

Ежедневно на территории Москвы более 630 000 человек пользуется услугами такси. Официально в столице лицензировано более 55 000 таксистов. За последние годы количество таксомоторных компаний значительно увеличилось, услуга стала доступной для широкого круга пользователей. У каждого крупного сервиса разработано свое мобильное приложение, подача автомобиля практически в любую точку города осуществляется за максимально быстрое время, от 2 до 10 минут. Стоимость поездки может быть как фиксированной, так и рассчитываться по счетчику. Как правило, средний чек такси в Москве с учетом всех действующих скидок и акций не превышает 500 рублей. Поддерживая низкую ценовую политику, компании повышают спрос на свои услуги.

Услуги каршеринга появились на российском рынке в 2013 году. Сейчас в стране представлены 7 операторов каршеринга, 5 из которых работают в столице. Суть услуги заключается в том, что компания предоставляет во временное пользование клиенту авто. Как правило, срок аренды не превышает нескольких часов. Пользователю не нужно оплачивать ни страховку, ни ремонт, ни парковку – все включено в стоимость аренды. Суммарный автопарк всех каршеринговых компаний Москвы составляет на данный момент около 3100 автомобилей, что явно недостаточно для мегаполиса. Впрочем, операторы обещают увеличивать автопарк ежегодно на 1500 единиц. Целевая аудитория каршеринговых сервисов – жители мегаполисов в возрасте от 25 до 35 лет, которые предпочитают самостоятельное вождение службам такси. При этом они стремятся сэкономить на поездках.

В отличие от стран Запада, велосипед в России является сезонным средством передвижения. Велотранспорт обладает рядом преимуществ, недоступных другому транспорту – экономичностью, независимостью от ситуации на дорогах, отсутствием привязки к парковочным местам. Использование велосипеда позволяет не только поддерживать хорошую физическую форму, но и улучшить экологическую обстановку в городе. Впрочем, конкурировать с другими транспортными средствами велосипед пока не может – при благоприятных погодных условиях в Москве фиксируется не более 8000 поездок в день.

Согласно исследованию ГК «АвтоСпецЦентр», каршеринг на данный момент является одним из самых экономически выгодных способов передвижения в мегаполисе – 80% опрошенных автолюбителей отмечают, что не нужно тратиться на техническое обслуживание автомобиля, можно оставить арендованную машину на любой парковке в черте города. Наиболее популярны услуги аренды автомобиля у жителей районов, расположенных между ТТК и МКАДом – каршеринговых авто там больше. Центр города оборудован велосипедными дорожками, поэтому 56% опрошенных жителей центра города предпочитают для краткосрочных поездок летом в пределах Садового кольца использовать велосипед. Основным доводом горожан в пользу велосипеда является отсутствие расходов на топливо и несложное техническое обслуживание. В городе расположено более 300 пунктов велопроката, что делает такой вид транспорта очень доступным. Услуги таксомоторных компаний оказались популярными у 53% жителей окраин мегаполиса – в частности, для длинных поездок по городу, особенно когда до удаленного места назначения необходимо быстро добраться. Каршеринг доступен только в пределах черты города, поэтому жителям Подмосковья остается по прежнему пользоваться личными автомобилями и такси.

«Личный и городской транспорт практически не конкурируют между собой, поэтому вопросы о целесообразности собственного автомобиля – отпадают. Полностью заменить собственный автомобиль пока не способно ни одно городское средство передвижения, – комментирует Александр Захаров, Руководитель по корпоративным продажам ГК «АвтоСпецЦентр». – Активное развитие рынка транспортных услуг не повлияло на продажи автомобилей, напротив, сейчас заметен стабильный рост по сравнению с прошлым годом. За последний месяц, впервые с 2014 года, рост продаж авто достиг отметки в 15%. Более того, заявления каршеринговых сервисов о расширении автопарка позволяют ожидать повышения спроса на автомобили со стороны профильных компаний».

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