Количество работников выросло на 12 процентов более чем до 29 000 человек. Положительный итог первого полугодия позволяет Porsche уверенно смотреть в будущее

Porsche

Штуттгарт. В первом полугодии 2017 года в компании Porsche AG увеличился результат операционной деятельности, оборот, продажи и объем рабочей силы. После первых шести месяцев этого года результат операционной деятельности составил 2,1 миллиарда евро, то есть вырос на 16 процентов. Оборот увеличился на 8 процентов до 11,8 миллиарда евро. Рентабельность составила 18,1 процента (в аналогичном периоде прошлого года: 16,8 процента). Количество переданных клиентам автомобилей выросло на 7 процентов до 126 497 штук. Количество работников увеличилось на 12 процентов до 29 280 человек.

Председатель правления Porsche AG Оливер Блуме сказал: «Для Porsche главным приоритетом остаются довольные клиенты и создание долгосрочных надежных рабочих мест. Солидные финансовые результаты являются основой для будущего. Компания Porsche делает ставку на эмоциональные подлинно спортивные автомобили, такие как новый 911 GTS, 911 GT3, 911 Turbo S Exclusive и, наконец, 911 GT2 RS, а также на такие технологии будущего, как плагин-гибридный привод и электромобильность.»

Лутц Мешке, заместитель председателя правления Porsche AG и член правления, отвечающий за финансы и информационные технологии, подчеркнул, что долгосрочное хеджирование валютных рисков и эффективная организация с оптимизированной структурой расходов способствуют положительной тенденции развития. Однако он указал, что сохранить очень высокий результат первого полугодия будет непросто. Мешке отметил: «Нашим высоким расходам на разработку первого спортивного электромобиля Porsche и расширение производства в Цуффенхаузене мы можем противопоставить только доходы, которые мы получим в конце десятилетия после начала продаж модели Mission E». Компания Porsche инвестирует в Mission E миллиард евро и создает более 1200 новых рабочих мест. Кроме того, производитель спортивных автомобилей вкладывает несколько сотен миллионов евро в технологии будущего и плагин-гибридные приводы. «Это серьезная задача, — говорит Мешке, — делать серьезные инвестиции и при этом сохранять высокую доходность».

В своих прогнозах на текущий финансовый 2017 год Блуме и Мешке при условии стабильных валютных курсов исходят из того, что к концу года результат операционной деятельности будет слегка превышать высокий показатель прошлого года. Также компания Porsche достигнет своей стратегической цели по рентабельности в размере не менее 15 процентов.

Что касается ведущейся в настоящее время дискуссии по поводу дизельных двигателей, то компания Porsche осознает свою ответственность перед клиентами. Сама компания Porsche не разрабатывает дизельные двигатели и не производит их.

911 Carrera GTS: расход топлива в смешанном цикле 9,4 — 8,3 л/100 км; выбросы CO2 212 — 188 г/км

911 GT3: расход топлива в смешанном цикле 12,9 — 12,7 л/100 км; выбросы CO2 290 — 288 л/100 км

911 Turbo S Exclusive Series: расход топлива в смешанном цикле 9,1 л/100 км; выбросы CO2 212 л/100 км

911 GT2 RS: расход топлива в смешанном цикле 11,8 л/100 км; выбросы CO2 269 л/100 км

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