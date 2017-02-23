Renault Sport Formula One Team представила новый болид R.S.17

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Команда Renault Sport Formula One Team представила свой новый болид R.S.17, впервые разработанный с нуля подразделениями Renault Sport Racing.

Также в рамках презентации был впервые продемонстрирован новый фирменный стиль Renault Sport, представлен третий запасной пилот Сергей Сироткин, а также были объявлены новые партнеры и спонсоры, включая BP, Castrol и MAPFRE.

21 февраля в Лондоне команда Renault Sport Formula One Team в рамках мероприятия для представителей СМИ и партнеров представила свой новый болид сезона 2017 года — R.S.17.

На презентации были объявлены новые партнеры и спонсоры, включая BP, Castrol и MAPFRE. Кроме того, был впервые представлен новый фирменный стиль Renault Sport, который отражает более тесную связь между Renault Sport Racing и Renault Sport Cars.

R.S.17 оснащается новым двигателем R.E.17 от Renault Sport Racing и не имеет компонентов, унаследованных от R.S.16. Это первый автомобиль, разработанный «с чистого листа» в соответствии с актуальным регламентом Формулы-1 двумя подразделениями Renault Sport Racing: Энстон (Англия) и Вири-Шатийон (Франция).

На мероприятии присутствовали Тьерри Коскас, исполнительный вице-президент Группы Renault по продажам и маркетингу, президент Renault Sport Racing Жером Столль и Сирил Абитебуль, управляющий директор Renault Sport Racing, а также высшее руководство, пилоты Renault Sport Formula One Team и Ален Прост в роли специального консультанта Renault Sport Racing.

Болид R.S.17 был представлен гонщиками Нико Хюлькенбергом и Джолионом Палмером, а третьим запасным пилотом стал Сергей Сироткин.

Также в рамках мероприятия был утвержден состав слушателей Академии Renault Sport на 2017 год. Ими стали Джек Эйткен, Макс Фьютрелл, Ярно Опмеер и Сунь Юэ Ян, которых будет поддерживать Renault Sport Racing в течение сезона 2017 года. Джек будет соревноваться в серии GP3, а Макс, Ярно и Сунь выступят в рамках Formula Renault Eurocup, где в этом году зарегистрирован максимальный состав участников из 30 автомобилей.

Жером Столль, президент Renault Sport Racing:

«R.S.17 — это первый автомобиль, который наши подразделения в Энстоне и Вири спроектировали и разработали с нуля, и мы полностью удовлетворены результатами. Это прекрасный автомобиль. Также мы очень рады, что к нам присоединился новый и очень важный для нас партнер, компания BP, представленная своими брендами BP и Castrol. На 2017 год мы ставим перед собой совершенно четкие задачи. Мы намерены сделать большой шаг вперед в области технологий, которые помогут нам достичь выдающихся результатов. Наша цель — пятое место в Кубке конструкторов».

Сирил Абитебуль, управляющий директор Renault Sport Racing:

«В 2017 году мы готовы сделать стремительный рывок вперед, которого мы все так ждем. R.S.17 стал результатом кропотливой работы двух наших тесно интегрированных подразделений, и мы гордимся этим результатом. У нас сильная и профессиональная команда, и мы рады, что вместе с Джолионом в 2017 году будут выступать Нико и Сергей. Кроме того, к нам присоединились сильные партнеры в лице BP, Castrol, MAPFRE и SMP Racing. Это стало для нас самой успешной кампанией по привлечению спонсоров на текущий момент. Мы являемся самой быстро растущей командой Формулы-1, и теперь мы должны подтвердить свои амбиции на гоночном треке. Наша задача — набирать очки на каждом этапе».

Больше фото и видео с презентации можно найти в социальных сетях по хэштегу #RS17Launch.

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