Новый рамный внедорожник Toyota Fortuner прибудет в Россию в октябре

Toyota

Toyota официально подтвердила запуск нового рамного внедорожника Fortuner в России, намеченный на октябрь 2017 года.

Toyota Fortuner станет второй на российском рынке моделью компании, построенной на платформе IMV с задачей обеспечить максимальную выносливость при эксплуатации в тяжелых условиях.

Покупателям будет предложено второе поколение модели, которое выгодно отличается обновленным дизайном экстерьера, просторным и комфортным салоном и современным оснащением.

Линейка двигателей Toyota Fortuner для российского рынка будет включать надежный и тяговитый 2,8-литровый турбодизельный двигатель серии GD (Global Diesel) и проверенный бензиновый четырехцилиндровый двигатель серии 2TR-FE.

ООО «Тойота Мотор», 27 июля 2017 года — Toyota официально подтвердила запуск в России нового рамного внедорожника Toyota Fortuner. Появление модели на рынке запланировано на октябрь 2017 года.

Toyota Fortuner станет второй моделью на российском рынке, построенной на платформе IMV (Innovative International Multi-purpose Vehicle). Данную платформу внедорожник делит с пикапом Hilux 8-го поколения, в ее основе — наиболее прочная из всех представленных в России рама типа Heavy Duty, обеспечивающая максимальную надежность при эксплуатации в условиях сурового бездорожья.

Покупателям в России будет представлено второе поколение Toyota Fortuner, запуск которого на глобальном рынке состоялся в 2015 году. В рамках смены поколения была увеличена толщина и оптимизированное сечение поперечин рамы, что прибавило конструкции прочности и надежности. Эти изменения Toyota Fortuner подняли на новый уровень как показатели прочности и устойчивости к деформации на изгиб и кручение, так и комфорт в движении, управляемость и безопасность.

Переработка формы рамы и точек крепления элементов шасси позволила улучшить и без того выдающиеся внедорожные характеристики. Увеличенный ход подвески предотвращает вывешивание колес даже на очень сложном рельефе, а дорожный просвет в 225 мм наряду с углами въезда 29° и съезда 25° обеспечивает Toyota Fortuner высокую геометрическую проходимость.

В трансмиссии Fortuner использована классическая схема полного привода Part-Time с жестким подключением передней оси и понижающей передачей. Дополнительная механическая блокировка дифференциала задней оси с управлением из салона принудительно распределяет крутящий момент между колесами задней оси в пропорции 50:50, существенно повышая проходимость.

Прочность и надежность такого типа полного привода были дополнены удобством его использования. Так, подключение полного привода возможно во время движения на скорости до 100 км/ч. При этом максимальная скорость при жестко подключенном переднем приводе не ограничена, а от возможного перегрева трансмиссии в жаркую погоду защищает дополнительный радиатор.

Экстерьер Toyota Fortuner второго поколения отвечает двум основным требованиям: не ограничивать геометрическую проходимость и оставаться узнаваемым в модельном ряду. Передний бампер сложной формы расположен высоко и отличается коротким свесом. Силуэт внедорожника оживляют выразительные рельефные линии на боковинах кузова и оригинальная асимметричная подоконная линия.

Определяющей характеристикой практичности и комфорта интерьера стали его семиместность и большое количество свободного пространства для водителя и всех пассажиров. Для каждого ряда предусмотрены индивидуальные опции, повышающие удобство поездки, включая двухсекционный перчаточный ящик с функцией охлаждения, подлокотник с интегрированными подстаканниками, розетки для зарядки гаджетов для всех рядов или дополнительные потолочные воздуховоды. Второй ряд разделен в пропорции 60/40, третий ряд — в пропорции 50/50, что позволяет создать более 30 конфигураций салона. Сиденья третьего ряда вертикально поднимаются к боковинам багажного отделения или могут быть демонтированы для увеличения объема.

Готовность к эксплуатации в тяжелых условиях не требует компромиссов в оснащении: Toyota Fortuner получил такие современные опции, как светодиодный ближний и дальний свет, мультимедийную систему Toyota Touch 2 с большим 7? сенсорным дисплеем, электропривод багажной двери, бесключевой доступ в автомобиль, климат-контроль, камеру заднего вида и многое другое. Специально для комфортной эксплуатации в условиях холодной российской зимы Toyota Fortuner получил зимний пакет, включающий подогрев передних сидений, рулевого колеса и зеркал, дополнительный отопитель салона и ряд дополнительных опций. Высокий уровень безопасности обеспечивает рамная конструкция в сочетании с 7 подушками безопасности, активными подголовниками передних кресел и системами ABS, EBD, системой курсовой устойчивости и стоп-сигналами с сигнализацией аварийной остановки.

Toyota Fortuner будет доступен в России с двумя типами двигателей. Локомотивом продаж станет версия с 2,8-литровым экономичным четырехцилиндровым турбодизельным двигателем серии GD с турбиной с изменяемой геометрией, развивающим высокий крутящий момент до 450 Нм и мощность 177л.с. Во второй версии автомобиль получит надежный и тяговитый бензиновый двигатель мощностью 163 л. с., работающий на топливе с октановым числом от 92.

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