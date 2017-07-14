KIA Motors Rus объявляет цены и комплектации Kia Rio нового поколения

KIA

17 июля 2017 года дилерские центры KIA в РФ начали прием заказов на новое поколение самой популярной модели бренда — Rio.

Новый Rio предлагается в шести уровнях и десяти вариантах комплектации по цене от 669 900 рублей.

Rio четвертого поколения предлагает в массовом сегменте В+ продукт с набором потребительских качеств и оснащением, свойственным автомобилям более высоких классов.

Ряд опций нового Rio является уникальным предложением в своем классе.

В продажу новый Kia Rio поступит 1 августа 2017 года.

Москва, 17 июля 2017 года — 17 июля во всех дилерских центрах KIA на территории Российской Федерации начался прием заказов на четвертое поколение компактного седана Rio, разработанное специально для российского рынка. В продажу автомобиль поступит 1 августа в шести уровнях и десяти вариантах комплектации по цене от 669 900 рублей.

KIA Rio 4-го поколения, созданный на новой платформе, предлагается с двумя вариантами двигателей — новым 1,4 Kappa MPI мощностью 100 л. с. и модернизированным 1,6 Gamma MPI мощностью 123 л. с. Оба двигателя могут агрегатироваться как с 6-ступенчатой механической, так и 6-ступенчатой автоматической трансмиссией.

Новый KIA Rio не просто является преемником самой популярной на российском рынке модели, но и выводит представление об автомобиле сегмента В+ на качественно более высокий уровень. Ряд решений и опций, предлагаемых в новой модели, является уникальным предложением в данном классе, эти функции были прежде доступны только для автомобилей «старших» сегментов. Новый Rio способен привлечь клиентов самых разных возрастных категорий. Молодые покупатели по достоинству оценят динамичный, стильный дизайн и высокотехнологичные опции, в том числе мультимедийные возможности и интеграцию мобильных устройств. Клиенты зрелого возраста смогут получить настоящее удовольствие от небывало высокого для этого сегмента качества исполнения, новых отделочных материалов, опций комфорта и безопасности: новый Rio фактически устанавливает уровень «премиум» в классе массовых компактных автомобилей. При этом Rio четвертого поколения строго соответствует глобальной стратегии бренда KIA — предлагать качественные и современные, но при этом доступные автомобили.

Уже в базовой комплектации новый Rio имеет впечатляющее и хорошо сбалансированное оснащение. Предусмотрены кондиционер, обогрев и электропривод регулировки наружных зеркал, электропривод передних стеклоподъемников, электроусилитель руля. Рулевая колонка здесь имеет вертикальную регулировку, водительское сиденье регулируется не только в продольной плоскости, но и по высоте, а спинка задних сидений может быть сложена в пропорции 60/40.

Традиционно для KIA приоритетное внимание уделено безопасности водителя и пассажиров. Уже на стадии проектирования предусматривалось, что новый Rio должен соответствовать самым жестким требованиям, например, высшему российскому рейтингу в испытаниях на пассивную безопасность по методике ARCAP. В базовой комплектации предлагаются фронтальные подушки, антиблокировочная система тормозов и система курсовой устойчивости ESC, интегрированная система активного управления шасси VSM, ассистент старта на подъеме НАС, система предупреждения об экстренном торможении ESS, а также впервые для данной модели — система контроля давления в шинах. Как и вся современная российская модельная линейка KIA, новый Rio оснащается системой экстренной связи ЭРА-ГЛОНАСС.

Выпускаемый на заводе в Санкт-Петербурге, KIA Rio разработан специально для эксплуатации в российских условиях. Для максимальной адаптации автомобиля предусмотрены высокий дорожный просвет (160 мм), наличие брызговиков для всех колес, антикоррозионная обработка кузова и, в частности, днища, пластиковая защита поддона картера двигателя и увеличенный до 4,6 л объем бачка стеклоомывателя. Аккумулятор повышенной емкости (60 А*ч) сделает удобнее и надежнее эксплуатацию автомобиля в холодное время года, а пассажиры заднего ряда оценят наличие отдельных воздуховодов системы отопления и вентиляции. Все KIA Rio комплектуются полноразмерным запасным колесом.

В наиболее доступной версии Classic, предлагаемой за 669 900 рублей, на новый Rio устанавливается двигатель 1,4 MPI и механическая 6-ступенчатая коробка передач. Автомобиль в этой комплектации имеет тканевую отделку сидений и аудиоподготовку, которая подразумевает установку четырех динамиков. При этом предусмотрен и дополнительный вариант Classic Audio за 704 900 рублей со штатным головным устройством с радиоприемником, входами USB и AUX. Также для комплектации Classic Audio предусмотрен подогрев передних сидений.

Комплектация Comfort представлена в четырех различных исполнениях с двигателем 1,4 MPI. Стоимость автомобиля составляет 729 900 рублей (с механической коробкой передач) или 769 900 рублей (с АКП), а с двигателем 1,6 MPI — 754 900 или 794 900 рублей соответственно. Эта комплектация предлагает значительно более широкий набор оснащения, включая дополнительные опции комфорта.

Рулевая колонка в комплектации Comfort имеет дополнительную регулировку по вылету, ключ с дистанционным управлением центральным замком и багажником, функцию автоматического запирания дверей при движении. Стеклоподъемник водительской двери получил функцию Auto, стекла задних дверей также оснащаются электростеклоподъемниками. Рулевое колесо и рукоятка селектора трансмиссии (вне зависимости от ее типа) имеют кожаную отделку, а в пакет «Теплые опции» входит обогрев руля. Функции управления аудиосистемой выносятся на рулевое колесо.

Комплектация Luxe (779 900 рублей с механической коробкой передач и 819 900 рублей с автоматической) и все более высокие версии нового Rio предлагаются только с двигателем 1,6 MPI. Начиная с уровня Luxe, автомобиль оснащается противотуманными фарами, светодиодными дневными ходовыми огнями (LED DRL), и системой климат-контроля.

На старте продаж комплектации Prestige и Premium предлагаются только с автоматической коробкой передач. Для них предусмотрен полный пакет «Теплые опции», в который, помимо подогрева передних сидений и руля, входят обогрев задних сидений (с контролем терморежима), электрообогрев лобового стекла и форсунок стеклоомывателя.

Автомобили в комплектации Prestige (899 900 рублей) внешне отличаются легкосплавными дисками 15? (размерность шин 185/65R15), линзованными основными фарами с дополнительной секцией подсветки поворотов, хромированными ручками дверей, а также решеткой радиатора с отделкой хромом и черным глянцем. Для этой комплектации предусмотрена обивка сидений специальной тканью Prestige. Внутренние ручки дверей имеют хромированную отделку, ряд других элементов получили отделку черным глянцем. Для удобства водителя предусмотрен специальный отсек для хранения очков и отделанный искусственной кожей передний подлокотник с внутренним боксом и возможностью продольной регулировки. На KIA Rio Prestige устанавливается оптитронная приборная панель Supervision с дисплеем маршрутного компьютера 3,5 дюйма и расширенным, по сравнению с прежним поколением модели, функционалом, а мультимедийная система получила 2 дополнительных динамика (их общее число — 6) и поддержку протокола Bluetooth для подключения мобильного телефона.

Значительно шире становится и набор опций безопасности. Начиная с комплектации Prestige, новый Rio оснащается дополнительно боковыми подушками и шторками безопасности, центральным подголовником заднего ряда, датчиком света и задними парковочными датчиками. Помимо этого, начиная с уровня Prestige, на новый KIA Rio устанавливаются не барабанные, а дисковые задние тормоза.

Максимальная комплектация Premium предлагается по цене 989 900 рублей, и в этой версии новый KIA Rio можно назвать «премиальным» предложением в своем сегменте. KIA Rio Premium внешне отличается 16-дюймовыми колесами на легкосплавных дисках с шинами 195/55R16 и светодиодными задними фонарями особого дизайна. Впервые для этой модели KIA предлагает отделку сидений искусственной кожей. Автомобиль оснащается системой бесключевого доступа Smart Key с пуском/остановкой двигателя при помощи кнопки, а также системой автоматического открывания багажника.

На KIA Rio Premium устанавливается мультимедийная система нового поколения с навигацией, 7-дюймовым сенсорным дисплеем, поддержкой информации о пробках и камерах контроля скорости в реальном времени. Впервые для модели Rio мультимедийная система имеет поддержку платформ Android Auto и Apple CarPlay для интеграции смартфонов. На экран головного устройства при включении заднего хода выводится изображение с камеры заднего вида.

Сохранив лучшие черты предшественника — высочайшее качество сборки, завидную оснащенность и максимальный уровень адаптации к российским условиям эксплуатации — новый KIA Rio предлагает клиентам больше пространства и комфорта в салоне, отличную управляемость, самое современное оборудование и улучшенную шумоизоляцию. Rio предыдущего поколения, выпускавшийся в Санкт-Петербурге с 2011 года, уверенно прошел путь к лидерству по уровню спроса среди всех представленных в России моделей, включая и автомобили российских брендов. Преемник предлагает еще более привлекательный набор потребительских качеств в стильном современном исполнении.

Как и на все модели марки в России, на Rio четвертого поколения распространяется длительная гарантия KIA — 5 лет или 150 000 км пробега. Компания уверена в высоком качестве своих автомобилей и подтверждает это уникальной по продолжительности гарантией, что впоследствии повышает остаточную стоимость автомобиля на вторичном рынке.

Разместить предварительный заказ на новый Rio, получить дополнительную информацию и записаться на тест-драйв можно в официальных дилерских центрах KIA в 94 городах России или на сайте www.kia.ru , где с 17 июля будет открыт специальный раздел.

Новости от Redtram.com Загрузка ...