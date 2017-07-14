Новый компактный спортивный кроссовер Jaguar E-PACE

Jaguar

Первый взгляд

Пятиместный компактный спортивный кроссовер Jaguar с дизайном и динамикой спорткара.

Новейшие мультимедийные технологии и практичные решения для современных занятых семей.

Подключение до 8 мобильных устройств через 4G-роутер.

Мультимедийная система Touch Pro: доступ к любимым приложениям во время поездок.

Цветной 12,3-дюймовый TFT щиток приборов и проекционный дисплей — теперь водителю можно не отвлекаться от дороги.

Технология Configurable Dynamics: подлинная динамика Jaguar и персонализация настроек рулевого управления, работы дроссельной заслонки и трансмиссии.

Легкая архитектура подвески, полный привод, технологии Active Driveline и Torque Vectoring: превосходная управляемость и уверенность на любом покрытии.

Дизайн, вдохновленный обликом спортивных автомобилей, и 21-дюймовые легкосплавные диски.

Первый Jaguar, оборудованный только двигателями Ingenium: от тихого и отзывчивого дизельного мотора мощностью 150 л.с. с выбросами СО2 в размере 147 г/км до спортивного бензинового двигателя мощностью 300 л.с., разгоняющего автомобиль до 100 км/час за 6,4 секунды.

На российском рынке будут представлены автомобили только с полным приводом и автоматической коробкой передач.

Автомобиль станет доступен для заказа у официальных дилеров Jaguar Land Rover c 14 июля 2017 года.

На российский рынок автомобиль поступит весной 2018 года.

Обзор

Jaguar E-PACE — это пятиместный компактный спортивный кроссовер, сочетающий в себе стиль и динамику спортивных моделей Jaguar, простор и практичность полного привода, а также широкие мультимедийные возможности.

E-PACE становится новым членом семейства SUV от Jaguar (семейство PACE) вслед за первым концептом электрического кроссовера I-PACE и спортивным SUV F-PACE — лауреатом престижной премии «Лучший автомобиль года 2017».

Дизайн экстерьера E-PACE вдохновлен спорткаром F-TYPE и отличается характерной решеткой радиатора Jaguar, мускулистыми пропорциями, короткими свесами и мощными задними крыльями. Опциональные 21-дюймовые колесные диски придают E-PACE смелый и целеустремленный облик, свидетельствующий о динамике и управляемости модели. Резкий скос крыши и характерный контур боковых окон также напоминают о спортивном ДНК бренда Jaguar.

Ян Каллум (Ian Callum), директор по дизайну Jaguar: «Переняв характерные черты дизайна автомобилей Jaguar, E-PACE выглядит как настоящий спортивный автомобиль. Наш новый компактный спортивный кроссовер объединяет в себе просторный салон, мультимедийные технологии и безопасность, которые так высоко ценятся современными семьями. Автомобиль сохраняет чистоту линий и динамику, непривычные для столь практичного автомобиля».

E-PACE будет одним из самых технологичных и «умных» автомобилей в своем классе. Мультимедийная система нового поколения с сенсорным дисплеем дает пользователям возможность получить доступ к своим любимым приложениям, таким как Spotify, через интерфейс Jaguar Land Rover InControl apps.

Салон автомобиля оснащен всеми передовыми технологическими новинками, чтобы максимально удовлетворить запросы современной семьи: до четырех розеток 12В, пять разъемов USB, которые могут использоваться для подзарядки, а также точка доступа 4G Wi-Fi, позволяющая подключать до 8 мобильных устройств.

Пространство в салоне выделяет E-PACE среди других автомобилей в своем классе. При общей длине в 4 395 мм передний и задний свесы составляют 882 и 832 мм соответственно. Колесная база в 2 681 мм дает возможность пяти пассажирам разместиться с абсолютным комфортом: пространство для ног задних пассажиров составляет 892 мм. Увеличение объема багажника до 577 литров стало возможным благодаря технологичной задней подвеске Integral Link.

Новая система шасси позволяет максимально освободить пространство в салоне автомобиля, способствуя превосходной динамике на любой поверхности. Конструкция задней подвески Integral Link обеспечивает прекрасную отзывчивость и управляемость без ущерба комфорту.

С помощью системы Configurable Dynamics водитель может настроить под себя алгоритм работы дроссельной заслонки, стратегию переключения автоматической коробки, отклик руля, при наличии Adaptive Dynamics. Система Adaptive Dynamics считывает действия водителя, движения кузова и колес, и заранее настраивает подвеску, шасси и демпферы для максимально точного управления в любых условиях. В результате автомобиль получает характер настоящего спорткара Jaguar.

Под капотом E-PACE расположены экономичные и мощные двигатели Ingenium, как бензиновые, так и дизельные версии. Бензиновый двигатель Ingenium с турбонаддувом мощностью 300 л.с. разгоняет E-PACE от 0 до 100 км/ч всего лишь за 6,4 секунды. Ограниченная электроникой максимальная скорость составляет 243 км/ч. Для тех покупателей, которые ценят топливную экономичность, предлагается 150-сильный дизельный Ingenium. На российском рынке будут представлены автомобили только с полным приводом и автоматической коробкой передач.

Алан Фолькерц (Alan Volkaerts), директор модельной линейки Jaguar E-PACE: «E-PACE объединяет лучшее из двух миров: динамику спорткара Jaguar и практичность компактного кроссовера. Пополнение в семействе PACE сочетает в себе новый уровень комфорта, просторный интерьер, интеллектуальные решения, захватывающую управляемость и все преимущества двигателей Ingenium от Jaguar Land Rover».

Система полного привода Active Driveline — это технологическая инновация для Jaguar. Интеллектуальное решение объединяет феноменальное сцепление с поверхностью и фирменный спортивный характер Jaguar, предоставляя преимущества заднего привода во время поворотов. Система способна точно распределять крутящий момент, обеспечивая оптимальную стабилизацию, динамику и топливную экономичность в любой ситуации. Система полного привода Active Driveline является стандартным оборудованием для автомобилей с дизельным двигателем мощностью 240 л.с. и бензиновым двигателем мощностью 300 л.с. Другие двигатели комплектуются стандартной системой полного привода.

E-PACE оснащается широким спектром новейших систем активной безопасности и технологий помощи водителю. Стереокамера обеспечивает работу системы аварийного экстренного торможения с функцией определения пешеходов (Emergency Braking), функцию удержания полосы движения (Lane Keep Assist), распознавания дорожных знаков (Traffic Sign Recognition) и адаптивный ограничитель скорости (Adaptive Speed Limiter), а также систему мониторинга состояния водителя (Driver Condition Monitor). Передние и задние датчики парковки входят в стандартное оснащение всех модификаций.

Вместе с электроусилителем руля стереокамера обеспечивает работу системы помощи в слепых зонах (Blind Spot Assist), которая позволяет сократить риск бокового столкновения при перестроении из одной полосы в другую. Система определения дорожной ситуации по ходу движения автомобиля (Forward Traffic Detection) предупреждает водителей о приближающихся автомобилях на перекрестках с ограниченной видимостью. Также автомобиль оснащается подушкой безопасности для пешехода: она активируется из-под задней кромки капота, обеспечивая защиту пешеходов в случае столкновения.

E-PACE станет первым Jaguar, который оснащается проекционным дисплеем, выполненным по технологии TFT. Новый HUD может проецировать на 66% больше информации на лобовое стекло: это крупные, полноцветные изображения особой четкости. Необходимая информация всегда на виду: это данные о скорости автомобиля и указания навигационной системы. Все предупреждения, оповещения мультимедийных систем и систем безопасности, также проецируются непосредственно в поле зрения водителя.

Каждый E-PACE оснащается мультимедийной системой Touch Pro нового поколения. Простое и интуитивное управление обеспечивают функция управления голосовыми командами, 10-дюймовый сенсорный дисплей и настраиваемое главное меню.

В качестве опции автомобиль может быть оснащен цветным 12,3-дюймовым экраном на месте приборной панели, а также одной из двух эксклюзивных аудиосистем Meridian.

Покупателям E-PACE будет доступна инновационная технология Activity Key. Браслет с защитой от воды и ударов оснащен RFDI-транспондером, с помощью которого водитель может запереть основной ключ внутри автомобиля и наслаждаться активностями на свежем воздухе — бегом, плаванием, прогулками на велосипеде.

При активации Activity Key, прикладыванием браслета к верхней кромке номерной рамки, все традиционные ключи, оставшиеся в салоне, деактивируются.

Мощное шасси позволяет буксировать прицепы массой до 1 800 кг (с автономной тормозной системой), что подойдет для покупателей, использующих E-PACE как для работы, так и для отдыха.

First Edition: богатство оснащения и спортивный характер

Версия E-PACE First Edition будет доступна в течение первого года продаж автомобиля. Она оснащается дизельным двигателем Ingenium мощностью 180 л.с. или бензиновым двигателем Ingenium мощностью 249 л.с. в сочетании с 9-ступенчатой автоматической трансмиссией ZF. Автомобили First Edition демонстрируют уникальный дизайн, мощь и практичность E-PACE. Их оснащение базируется на спецификации R-Dynamic SE.

Покупателям доступно три цветовых решения: Caldera Red, уникальный цвет First Edition, а также Yulong White и Santorini Black. Детализация в цвете Gloss Black и специальные 20-дюймовые диски цвета Satin Grey с алмазной шлифовкой и раздельными спицами дополняют экстерьер модели.

Специальная мелкозернистая кожа Windsor цвета Ebony с красной контрастной прострочкой и обивка потолка искусственной замшей цвета Ebony формируют характерный облик модели. Настройка «атмосферной» подсветки и естественный свет сквозь панорамную крышу дополняют просторный интерьер. Проекционный TFT-дисплей нового поколения, дополнительные точки для подзарядки мобильных устройств и рейлинги в багажнике завершают индивидуальный, технологичный и практичный набор качеств, отличающих модификацию First Edition.

Версия получает функционал Configurable Dynamics, управление дверью багажника жестами и браслет Activity Key, а также уникальные коврики и декоративные накладки на пороги First Edition.

Пакет опций R-Dynamic Pack

Специальный пакет опций для версий R-Dynamic включает в себя «спортивные» сиденья с контрастной прострочкой и обивку потолка тканью черного цвета. Накладки на пороги и педали из полированной стали подчеркивают спортивный характер интерьера. Руль с логотипом R-Dynamic обит мягкой зернистой кожей — он также получил подрулевые лепестки переключения передач.

Снаружи облик версии R-Dynamic также отличают особые декоративные элементы, подчеркивающие динамичный характер E-PACE. Передние противотуманные фары, решетка радиатора, задний бампер и выхлопные трубы получили отделку Gloss Black, а колесные арки исполнены в цвете кузова, в то время как матово-хромовые акценты на вентиляционных отверстиях и решетке радиатора добавляют версии R-Dynamic индивидуальности.

Модельная линейка

Автомобили E-PACE и E-PACE R-Dynamic доступны в комплектациях S, SE и HSE с пятью силовыми агрегатами — тремя дизельными и двумя бензиновыми двигателями. 2,0-литровый четырехцилиндровый дизельный Ingenium представлен в версиях мощностью 150, 180 и 240 л.с., в то время как бензиновый мотор доступен в вариантах 249 и 300 л.с.

Ключевая основа модельной линейки E-PACE — богатство стандартного оснащения. Мультимедийная система Touch Pro, светодиодные головные фары, камера заднего вида, и такие вспомогательные системы, как система мониторинга состояния водителя и система автономного экстренного торможения — это лишь часть того, что может предложить новый компактный спортивный кроссовер Jaguar.

Для российского рынка в стандартное оснащение также входят: подогрев лобового стекла, рулевого колеса, передних сидений, а также функция стояночного обогрева двигателя и салона с дистанционным управлением и возможностью запуска со смартфона.

Дизайн

E-PACE сочетает в себе облик спортивного автомобиля с инновационной практичностью: это компактный спортивный кроссовер с фирменным характером Jaguar.

E-PACE не знает компромиссов и объединяет в себе дизайн спорткара и практичность компактного кроссовера. В результате автомобиль открывает двери в мир Jaguar для абсолютно новой категории покупателей.

Ян Каллум (Ian Callum), директор по дизайну Jaguar: «Разрабатывая E-PACE, мы хотели создать Jaguar для активных людей, которым нужно пространство и практичность, без ущерба динамике. Пропорции, контуры и линии автомобиля подчеркивают удовольствие от вождения.

Компактные спортивные кроссоверы должны давать „умные“ ответы на вызовы повседневности, и концентрация Jaguar на чистоте дизайна здесь становится огромным преимуществом. Перед нами спортивный автомобиль с беспрецедентным характером: спортивная модель Jaguar для повседневности — столь же вдохновляющая, сколь и практичная».

Динамичный язык дизайна и пропорции Jaguar в случае с E-PACE дополняются простором, безопасностью и практичностью.

Короткие свесы позволили расположить колеса ближе к углам автомобиля, а контуры боковых окон, вдохновленные F-TYPE, придают новейшему пополнению в семействе PACE выразительный и целеустремленный облик. Дизайн передней части автомобиля говорит о преемственности его ДНК с другими спортивными моделями Jaguar.

Резкий скос крыши гармонирует с линией боковых окон: это очевидное свидетельство динамического потенциала модели. Кроме того, задние пассажиры получают значительно больше места. Боковые панели автомобиля напоминают собой фюзеляж самолета, делая отсылку к культовым моделям Jaguar.

Мускулистые крылья, особенно в задней части автомобиля, вдохновленные дизайном спорткара F-TYPE, являются залогом мощного профиля E-PACE. Выразительная решетка радиатора E-PACE также говорит о принадлежности к бренду Jaguar. Светодиодный рисунок дневных ходовых огней в форме J-Blade, идущий по контуру головных фар, концептуально делает дизайн фар похожими на F-TYPE.

Эта высокотехнологичная светодиодная оптика также получила опциональную технологию Adaptive Matrix с двумя тонкими горизонтальными LED-модулями, отвечающими за ближний и дальний свет. Кристалловидные линзы добавляют прекрасную техническую детализацию облику передней части, а также превосходное освещение дороги в темное время суток. Дневные ходовые огни J-blade в данном случае выполняют функцию динамических индикаторов поворота.

Заднюю часть автомобиля характеризуют аккуратные линии поверхностей, мускулистые формы крыльев и острые линии осветительных приборов. Задние фонари выполнены по полностью светодиодной технологии: это еще одно свидетельство принадлежности E-PACE к миру флагманских спортивных моделей Jaguar.

Покупатели могут выбрать крышу в цвет кузова, черную контрастную крышу или панорамную крышу. Черная отделка проходит по всей длине крыши, от лобового стекла до задней кромки спойлера, повторяя формы F-TYPE Coupe.

На выбор доступно 11 цветовых решений экстерьера: Caldera Red (только для First Edition), Fuji White, Borasco Grey, Firenze Red, Caesium Blue, Yulong White, Indus Silver, Santorini Black или Corris Grey (металлик); а также Farallon Pearl Black или Silicon Silver (премиум-металлик).

Уэйн Бёрджесс (Wayne Burgess), директор дизайн-студии по серийным автомобилям: «Вам сразу же понравится профиль и пропорции E-PACE, особенно с небольшого расстояния. Мы сбалансировали чуть более длинный передний свес с более коротким задним, чтобы придать автомобилю ощущение движения даже в статике — фирменную черту любого Jaguar».

Элегантность в деталях

E-PACE — это первый в своем классе автомобиль с 21-дюймовыми дисками. Среди 12 доступных опций представлены пятиспицевые диски цвета Satin Grey с отделкой Diamond Turned.

Боковые вентиляционные отверстия отделаны полированным хромом — этот фирменный декоративный элемент Jaguar подчеркивает премиальный характер E-PACE. Модификация R-Dynamic получила аналогичные накладки из матового хрома.

Решетка радиатора получила 3D-детализацию — шестиугольники в рисунке текстуры отражают свет, а логотип Jaguar в центре стал самым большим в истории бренда. Он скрывает в себе датчики адаптивного круиз-контроля.

Круглые патрубки выхлопной системы элегантно интегрированы в задний бампер. Они подчеркивают динамику, звук двигателя и изысканность автомобиля, а их дизайн напоминает о выхлопных трубах реактивных самолетов.

Большой верхний спойлер на двери багажника состоит из трех частей — он был специально модифицирован для оптимизации аэродинамики.

Комфорт первого класса: интерьер

Интерьер E-PACE обладает всеми преимуществами спортивных компактных кроссоверов. Динамика, современные технологии и высокое качество исполнения деталей делают каждую поездку настоящим удовольствием как для водителя, так и для всех пассажиров.

В салоне пассажиров окружают премиальные материалы отделки. Мягкие обивки дверей, матово-хромовые дверные ручки, отделанная кожей приборная панель и обивка сидений с двойной прострочкой — все это поднимает чувство роскоши в салоне на новый уровень.

Центральная тема интерьера — кокпит. Такой дизайн был вдохновлен спорткаром Jaguar F-TYPE. Геометрия пространства создает визуальную связь с дверями, в то время как «спортивная командирская посадка» обеспечивает водителю превосходный обзор.

Выразительное использование цветов является отличительной чертой интерьера. Выбор цветов приборной панели, сидений и обивок дверей также перекликается с F-TYPE, что особенно подчеркивается в версиях R-Dynamic, с их более «молодежной» палитрой и яркой контрастной прострочкой.

Выбор цветовых схем и материалов для приборной панели создает интерьер, совмещающий спортивный характер и элегантную простоту. На смену традиционной отделке «под дерево» в салоне E-PACE приходит благородный хром. Металлические элементы расположены вокруг селектора КПП, на приборной панели, вентиляционных отверстиях и дверных ручках, придавая интерьеру современный премиальный характер.

Основные элементы управления — спортивный селектор КПП и выбор режима вождения — были тщательно спроектированы для предоставления водителю максимального удобства. Характер интерьера подчеркивает спортивный дух E-PACE и настраивает водителя на динамичную езду.

Премиальная кожаная отделка применяется во всех ключевых точках, таких как рулевое колесо, центральная консоль и селектор КПП, в то время как вторичные элементы сделаны интуитивными. Сенсорный дисплей Touch Pro диагональю 10 дюймов сокращает необходимость в традиционных клавишах-переключателях. В свою очередь, для управления климат-контролем применяются тактильные и интуитивные селекторы-шайбы. 12,3-дюймовый интерактивный щиток приборов и полноцветный TFT-проекционный дисплей обеспечивают постоянный доступ водителя к необходимой информации во время поездки.

Интерьер E-PACE ориентирован на водителя и гармонирует с общей практичностью: в автомобиле могут с легкостью разместиться пять пассажиров, а умные решения для хранения мелких предметов делают поездки еще более комфортными. В отсеке центральной консоли объемом 8,42 литра могут разместиться четыре большие бутылки с водой, а также там можно разместить настраиваемые подстаканники и полки. Запираемый 10,07-литровый перчаточный ящик — это безопасное пространство для хранения вещей, а 10,56 и 8,26-литровые отсеки в передних и задних дверях соответственно превосходят объем аналогичных отделений у конкурентов. Универсальность пространства центральной консоли создана для максимального удобства потребителя.

Внимание к деталям проявляется и в дизайне освещения салона — подсвечиваются самые необходимые места, такие как дверные ручки и пространства для хранения. Водитель может настроить цветовую схему освещения в соответствии со своими предпочтениями.

Материал отделки сидений выбран с учетом активного образа жизни: долговечные и технологичные материалы украшены яркой прострочкой и подчеркивают спортивный характер E-PACE. В качестве опции может быть выбрана мягкая кожа Windsor с прострочкой — для дополнительной роскоши и элегантности.

Множество прекрасных деталей открывают задорную сторону Jaguar. Так, версии HSE получили современные дизайнерские принты в виде животных: они размещены на боковых сторонах передних сидений — красным цветом для версий First Edition. Тот же паттерн повторяется на резиновых ковриках в отсеках для хранения предметов.

Алистер Уилан (Аlister Whelan), творческий директор по интерьерам Jaguar: «Динамичный, современный и актуальный интерьер продолжает экстерьер E-PACE. Характер модели виден сразу же, как только вы открываете дверь. Мягкие, высококлассные материалы — это как первое рукопожатие, которым встречает автомобиль своего покупателя. Очаровательный британский дизайн никого не оставит равнодушным. Интерьер E-PACE поднимает планку для сегмента компактных спортивных кроссоверов».

Источники вдохновения

Ряд деталей E-PACE вдохновлен различными идеями из автомобильного мира и мира дизайна:

Изгибы гоночного трека: они определили облик ряда элементов в интерьере и экстерьере E-PACE, в особенности — задних светодиодных фонарей.

Камера Leica — тактильные селекторы-шайбы в нижней части приборной панели вдохновлены точными элементами управления объективов классических камер Leica.

Гештальт-теория — теория, объясняющая визуальное восприятие группы объектов как единого целого, даже если между ними нет связи. Коврики передней консоли и логотипы на сиденьях (HSE) следуют этой идее: они украшены принтом Jaguar, видимым с определенных углов.

Дикая природа — графика Jaguar Cub (изображение котенка ягуара) расположена в затемненной зоне лобового стекла и интегрирована в проекторы ламп подсветки зоны посадки/высадки. Этот элемент сделан только для того, чтобы подарить улыбку владельцам.

Дизайн R-Dynamic

Для тех покупателей, которые хотят подчеркнуть спортивный характер своего E-PACE, предлагается версия R-Dynamic. Для нее доступны те же двигатели, а также комплектации S, SE, HSE, как и для стандартной модели.

R-Dynamic отличается визуальными изменениями как внутри, так и снаружи. Снаружи версия R-Dynamic получила ряд усовершенствований дизайна, подчеркивающих атлетичный облик E-PACE. Уникальный дизайн переднего бампера включает в себя увеличенные внешние воздухозаборники и противотуманные фары, подчеркивающие спортивный характер модели.

Пороги в цвет кузова и задний бампер с нижней частью цвета Gloss Black придают автомобилю мощный, целеустремленный облик. Детали из матового хрома вокруг передней решетки радиатора и вентиляционных отверстий на крыльях завершают элегантные дополнения к экстерьеру.

Внутри R-Dynamic сохраняет выдающийся комфорт и утонченность E-PACE. Спортивные сиденья с уникальной плечевой поддержкой и усиленной боковой поддержкой первыми обращают на себя внимание. Сиденья R-Dynamic в комплектации S обиты кожей, а также предлагается вариант кожаной обивки Windsor. Все сиденья версии R-Dynamic с контрастной прострочкой.

Изменения коснулись обивки потолка в цвете Jet Morzine, накладок на педали и пороги из полированной стали с логотипом R-Dynamic. Все эти детали подчеркивают динамичный характер E-PACE.

Шасси

E-PACE воплощает в себе ДНК Jaguar: это баланс между управляемостью и комфортом, сочетание динамики спорткара и удобств для всей семьи.

Новое шасси было разработано специально для E-PACE, чтобы стать основой впечатляющих динамических качеств этого компактного спортивного кроссовера. Задняя подвеска Integral Link, была изначально разработана для Jaguar F-PACE. Она разделяет продольное и поперечное усилие, обеспечивая отзывчивость и управляемость, одновременно поглощая продольные колебания для плавности хода.

Задняя подвеска E-PACE отличается компактными размерами — это увеличивает не только пространство в салоне, но и ход подвески, позволяя автомобилю чувствовать себя уверенно на любом покрытии.

Новая конструкция передней подвески включает в себя поворотные кулаки из легкого пустотелого алюминия, увеличенный развал помогает автомобилю увереннее входить в повороты, снижая недостаточную поворачиваемость. Специальная конструкция переднего подрамника гарантирует жесткость структуры, а цельные задние крепления улучшают чувство руля.

Использование жестких креплений подвески и стабилизаторов повышает отклик руля и управляемость, уменьшая крены — это ключевой момент, превращающий E-PACE в настоящий Jaguar.

Майк Кросс (Mike Cross), старший инженер по качеству продукции Jaguar: «В случае с E-PACE наша задача состояла в том, чтобы создать компактный спортивный кроссовер Jaguar, подобный нашим моделям с задним приводом в плане отзывчивости и чувства руля. Фундаментальной особенностью E-PACE должна была стать выдающаяся динамика, плавность хода и комфорт, и мы добились этого за счет интеллектуальных решений: компактной подвески Integral Link и наполовину цельнометаллического крепления переднего подрамника. Перед нами полноприводный компактный спортивный кроссовер, который может порадовать и водителя, и пассажиров».

Инженеры Jaguar использовали легкие алюминиевые компоненты подвески, повышая, таким образом, жесткость, и снижая неподрессоренную массу, чтобы достичь невероятной динамики E-PACE. Задняя подвеска расположена на легкой, прочной стальной раме, что оптимизирует как отклик руля, так и плавность хода.

Configurable Dynamics и Adaptive Dynamics

Функция Configurable Dynamics позволяет владельцам максимально полно реализовать потенциал E-PACE за счет персональной настройки дроссельной заслонки, отклика руля, скорости переключения передач, и, при наличии, подвески Adaptive Dynamics. Для каждой из этих характеристик доступно два режима: normal и dynamic.

Adaptive Dynamics для E-PACE включает технологию бесступенчатого демпфирования с трёхтрубными амортизаторами с внешними гидравлическими клапанами. Эта технология позволила инженерам Jaguar точно настроить баланс между откликом руля и управляемостью, чтобы сохранить традиционное ДНК Jaguar. Преимущества системы включают в себя ускоренный отклик, более совершенное распределение усилия на внешних и внутренних колесах, и, наконец, специальную настройку для бездорожья. Система доступна в качестве опции, включающей в себя также оснащение 21-дюймовыми легкосплавными дисками.

Adaptive Dynamics отслеживает колебания кузова каждые 2 миллисекунды (0,002 секунды) и рассчитывает необходимое демпфирующее усилие каждые 10 миллисекунд. Система запрограммирована на моментальный отклик на действия водителя или изменения дорожного покрытия. Она обеспечивает превосходную управляемость, снижая крены кузова и обеспечивая более плавный, сбалансированный ход. Система автоматически считывает изменения дорожного покрытия и адаптирует демпфирование в соответствии с ситуацией.

Водитель может выбрать настройки normal или dynamic для адаптивных амортизаторов с помощью функционала Configurable Dynamics, части системы JaguarDrive Control. Настройки Dynamic увеличивают стабилизацию кузова для более увлекательной и динамичной езды. С помощью мультимедийной системы Touch Pro водитель может получить доступ к интерфейсу Dynamic-i, который включает в себя шкалу ускорения, таймер и данные об отклике педали акселератора.

JaguarDrive Control позволяет владельцам всех модификаций E-PACE выбрать один из четырех режимов вождения с помощью клавиш на центральной консоли:

Normal (обычный) — оптимальный баланс динамики, управляемости и комфорта для повседневных поездок.

— оптимальный баланс динамики, управляемости и комфорта для повседневных поездок. Dynamic (динамичный) — для более увлекательного вождения с настройками Dynamic для широкого ряда систем автомобиля. В зависимости от комплектации, список включает в себя рулевое управление, отклик педали акселератора, Adaptive Dynamics, полный привод/Active Driveline, стратегию переключения передач автоматической коробки, систему Dynamic Stability Control и Torque Vectoring by Braking.

— для более увлекательного вождения с настройками Dynamic для широкого ряда систем автомобиля. В зависимости от комплектации, список включает в себя рулевое управление, отклик педали акселератора, Adaptive Dynamics, полный привод/Active Driveline, стратегию переключения передач автоматической коробки, систему Dynamic Stability Control и Torque Vectoring by Braking. ECO (экологичный) — изменяет настройки акселератора, автоматической коробки, климат-контроля и других функций для оптимизации расхода топлива.

— изменяет настройки акселератора, автоматической коробки, климат-контроля и других функций для оптимизации расхода топлива. Rain, Ice and Snow (Дождь, лед, снег) — улучшает стабилизацию при плохом сцеплении с поверхностью, включая изменение настроек системы динамической стабилизации, отклика акселератора и автоматической коробки.

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