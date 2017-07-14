Toyota на «ИННОПРОМ-2017»: встреча на высшем уровне

Toyota

С 10 по 13 июля в Екатеринбурге проходит международная промышленная выставка «ИННОПРОМ-2017», страной-партнером которой в этом году стала Япония.

В ходе официального визита Президент России Владимир Владимирович Путин в сопровождении министра экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко и других высокопоставленных лиц посетил экспозицию Toyota, посвященную локальному производству и производственной системе Тойота.

Во время экскурсии по экспозиции Toyota управляющий вице-президент Toyota Motor Europe господин Масахиса Нагата высоко оценил модели локального производства RAV4 и Camry, а Президент России Владимир Путин охарактеризовал Toyota Camry: «Красивая машина»1.

ООО «Тойота Мотор», 12 июля 2017 года — С 10 по 13 июля в Екатеринбурге проходит международная промышленная выставка «ИННОПРОМ-2017». Главной темой выставки «ИННОПРОМ» в 2017 году стало «Умное производство», а страной-партнером — Япония, традиционно лидирующая среди поставщиков инновационных технологических решений на глобальный рынок.

«Будущее за теми, кто стремится быть современным в знаниях, профессии, компетенциях, кто чувствует вызовы и требования времени, умеет воспринимать и внедрять новое, кто ставит перед собой задачу быть лидером в отрасли», — отметил Владимир Владимирович Путин в своей речи на открытии выставки, транслированной телеканалом Россия 24.

Компания Тойота, обладающая статусом японской автомобильной компании № 1 в России, представила на выставке стенд, посвященный локальному производству. В ходе посещения стенда Президенту России Владимиру Путину были представлены основные принципы организации производства на заводе Тойота в Санкт-Петербурге, направленные на оптимизацию производственных процессов и обеспечение стабильно высокого качества автомобилей. Сопровождавший Президента России министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко отметил, что производство в Санкт-Петербурге соответствует высоким стандартам Тойота по всему миру2.

Среди ключевых принципов производства Тойота «Принцип постоянного улучшения», или Kaizen, в рамках которого каждый сотрудник производства ежемесячно предлагает и внедряет идеи по улучшению качества, безопасности, производительности, а также по снижению затрат. «Несмотря на то, что качество автомобилей российского производства в текущий момент находится на высоком уровне, сотрудники на местах нацелены на непрерывное улучшение своей работы, благодаря чему брак продукции в Санкт-Петербурге сведен к минимуму», — прокомментировал г-н Нагата.

На экспозиции Toyota были представлены модели, локализованные в России: динамичный кроссовер RAV4 в комплектации Exclusive и обновленный бизнес-седан Camry. Всего в выставке «ИННОПРОМ-2017» приняли участие 640 индустриальных компаний из 17 стран мира. 95 государств направили на «ИННОПРОМ-2017» свои делегации.

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