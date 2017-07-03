Renault Россия достигла рекордной доли на рынке в 8,5% по итогам первого полугодия 2017 года, продажи выросли на 17%

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По итогам первого полугодия 2017 года компания Renault Россия достигла рекордной рыночной доли в 8,5%.

Компания демонстрирует уверенный рост на протяжении всего 2017 года: по итогам первых шести месяцев было реализовано 60 834 автомобиля, что на 17% больше, чем за аналогичный период 2016 года.

Renault Россия закрепила за собой первое место в SUV-сегменте с результатом 44 750 автомобилей, улучшив показатель прошлого года на 32%. Успех компании обусловлен широкой модельной линейкой, которая в июне дополнилась новым флагманским кроссовером RenaultKoleos.

Благодаря уверенным позициям Renault на российском рынке, компания успешно реализует экспортные проекты по поставкам готовых автомобилей и автокомпонентов в страны ближнего и дальнего зарубежья.

Renault Россия продолжает динамичное развитие: за первые 6 месяцев 2017 года рыночная доля компании достигла 8,5%, что на 0,7 п.п. превышает аналогичный показатель за 2016 год. Совокупный объем продаж составил 60 834 автомобиля, что на 17% больше, чем в первом полугодии 2016 года. Одним из самых успешных месяцев для компании стал июнь — продажи составили 12 239 автомобилей, что на 21,5% превышает аналогичный показатель прошлого года, а рыночная доля достигла 8,7% (+0,5 п.п.). Такие результаты стали продолжением позитивного тренда, который компания демонстрировала на протяжении 2016 года.

«Прекрасные результаты Renault Россия в первом полугодии 2017 года существенно лучше средних по рынку, что в очередной раз свидетельствует об эффективности нашей долгосрочной стратегии, которая основана на российском производстве модельного ряда с высокой степенью локализации, адаптированного к дорожным и климатическим условиям и полностью отвечающего потребностям клиентов. Renault Россия вновь подтвердила свое лидерство в сегменте SUV, благодаря широкому модельному ряду, который теперь гармонично дополняет новая флагманская модель RenaultKoleos, а также новой бренд-стратегии „Моя страна. Мои открытия. Мой Renault“. Безусловно, уверенные позиции на российском рынке позволяют нам реализовывать важнейшие — не только для Renault Россия, но и для всего отечественного автопрома — экспортные проекты. Все это позволяет нам с оптимизмом смотреть в будущее», — отметил генеральный директор Renault Россия Андрей Панков.

По итогам первого полугодия 2017 года Renault Россия подтвердила свое лидерство в самом востребованном и быстрорастущем SUV-сегменте. Успех Renault России стал результатом эффективной реализации новой стратегии развития бренда «Моя страна. Мои открытия. Мой Renault». Компании удалось сформировать широкую линейку моделей в сегменте SUV, представленной сегодня на российском рынке переднеприводным кроссовером Stepway, надежным внедорожником Duster, стильным кроссовером Kaptur и новым флагманом марки — полноприводным кроссовером D-сегмента Renault KOLEOS.

Важная роль в укреплении позиций Renault на российском рынке принадлежит новому кроссоверу Renault Kaptur. Это первая модель в истории Renault, в создании которой на всех этапах — от концепции автомобиля и до постановки на конвейер — принимали участие российские специалисты. Его кузов выполнен из российской стали, элементы интерьера и ходовой части, в том числе двигатель, — также российского производства. Впервые в истории производство глобальной модели Renault началось в апреле 2016 года на российском заводе в Москве, который стал «материнским заводом» для модели.

Укрепление позиций компании подтверждает правильность долгосрочной стратегии Renault в России, которая основана на российском производстве с высокой степенью локализации. Весь российский модельный ряд Renault адаптирован к дорожным и климатическим условиям и полностью соответствует запросам клиентов.

Значительный вклад в увеличение объема продаж внес онлайн-шоурум Renault, через который продано уже более 6 000 автомобилей. В этом году клиентам онлайн-шоурума стал доступен весь модельный ряд Renault, среди которого наибольшей популярностью пользуется Renault Kaptur. Помимо этого, Renault Россия стала первой компанией на российском рынке, открывшей продажи новой модели в первую очередь в онлайн-шоуруме. Благодаря выбранной стратегии, у клиентов онлайн-шоурума появилась уникальная возможность первыми приобрести новую модель Renault. Также компания внедрила ряд новых сервисов — внесение предоплаты с помощью Яндекс.Деньги и оформление кредита.

В то же время Renault Россия видит большой потенциал в развитии линейки легкого коммерческого транспорта и до конца 2017 года представит новый многофункциональный автомобиль Renault Dokker.

Экспортные проекты

Благодаря уверенным позициям Renault на российском рынке, компания продолжает активное развитие экспортных проектов.

В частности, в июне 2017 года Renault Россия объявила о начале поставок автомобилей Renault Duster российского производства в страны Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (Бахрейн, Катар, Кувейт, Объединённые Арабские Эмираты, Оман и Саудовская Аравия). Первая партия из 494 автомобилей Renault Duster, произведенных на Московском заводе Renault и адаптированных в соответствии с локальными требованиями рынков, была отправлена в порты Дубая, Абу-Даби (ОАЭ) и Кувейта (Кувейт). Готовые автомобили транспортируются на автовозах из Москвы в порт Санкт-Петербурга и затем морем на пароме следуют в порты назначения стран-импортеров. В ближайшее время планируются еженедельные отгрузки следующих партий Renault Duster, общий объем экспорта в страны Персидского залива в 2017 году составит несколько тысяч автомобилей. Проект экспорта в страны Персидского залива внесен в список ключевых ожидаемых событий 2017 года в докладе о целях и задачах Минпромторга России на 2017 год и основных результатах деятельности за 2016 год.

Кроме того, полным ходом идет реализация наиболее широкомасштабного и долговременного экспортного проекта для российского автопрома, стартовавшего в конце 2016 года: поставки сваренных и окрашенных кузовов для Renault Logan в Алжир. Renault является первым и единственным производителем пассажирских автомобилей в России, который экспортирует кузова автомобилей в дальнее зарубежье, в 2017 году планируется поставить более 15 000 кузовов.

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