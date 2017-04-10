Привлекательное предложение на Audi Q7

Audi

Расширение базового оснащения кроссовера Q7 без изменения стоимости.

Выгода для клиентов — 170 000 рублей.

Q7 — бестселлер марки Audi в России.

Москва, 12 апреля 2017 — Бестселлер Audi стал еще более привлекательным: стандартное исполнение премиального кроссовера Audi Q7 расширено востребованным у покупателей оборудованием, которое раньше было доступно опционально. Стоимость модели осталась без изменений — от 3 750 000 рублей. Выгода для клиентов составляет 170 000 рублей.

Audi расширяет список оборудования, входящего в стандартное оснащение премиального кроссовера. Базовое оснащение Audi Q7 дополнено востребованными опциями, обеспечивающими еще больший комфорт для водителя и пассажиров. В перечень базового оборудования добавлены многофункциональный кожаный руль дизайна «4 спицы» с подогревом, комфортный ключ, парковочный ассистент с датчиками спереди и сзади и легкосплавные диски дизайна «5 спиц Star».

Расширенное базовое оснащение распространяется на все автомобили Audi Q7. Кроссовер премиум-класса Audi Q7 предлагается с двумя высокоэффективными бензиновыми моторами 2.0 TFSI и 3.0 TFSI мощностью 252 и 333 л. с. соответственно и дизелем 3.0 TDI, мощность которого составляет 249 л. с. Стоимость модели с расширенным перечнем оборудования осталась без изменений — от 3 750 000 рублей. Выгода для покупателей составляет 170 000 рублей.

В базовую комплектацию также входят LED головные фары, складывающиеся зеркала, электропривод крышки багажника, комбинированная обивка Twin leather, LED пакет освещения салона, электропривод сидений, подогрев передних сидений, двухзонный климат-контроль, зеркало заднего вида в салоне с автоматическим затемнением, MMI Radio Plus, цветной бортовой компьютер, Audi Sound System. Также для заказа доступны различные варианты комплектаций автомобиля: Comfort line, Sport line и Business line.

Роскошный полноразмерный кроссовер Audi Q7 гарантирует высочайший уровень комфорта и безопасности. Автомобиль предлагает непревзойденный уровень исполнения — высокоэффективные двигатели, передовые информационно-развлекательные системы, роскошный интерьер и впечатляющие ездовые характеристики. По итогам прошлого года модель стала бестселлером марки Audi. Свой выбор в пользу премиального и эффективного кроссовера сделали более пяти тысяч покупателей.

На все автомобили марки Audi производителем предоставляется гарантия качества на 2 года, а также на дополнительные 2 года или до достижения общего пробега автомобиля 120 000 км (в зависимости от того, какое событие наступит ранее), при этом в первые два года пробег не ограничивается и не учитывается.

Базовая стоимость моделей Audi Q7 в России:

Q7 2.0 TFSI 252 л. с. tiptronic quattro — от 3 750 000 рублей

Q7 3.0 TFSI 333 л. с. tiptronic quattro — от 4 260 000 рублей

Q7 3.0 TDI 249 л. с. tiptronic quattro — от 4 260 000 рублей

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