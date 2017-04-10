Jaguar в России набирает обороты. Jaguar представляет сервисные пакеты для всего модельного ряда

Jaguar в России набирает обороты. Jaguar представляет сервисные пакеты для всего модельного ряда

Jaguar

Ежегодно в мире производится около одного триллиона пластиковых пакетов. Каждый из пакетов в среднем используется 20 минут, после чего выбрасывается, а на полное его разложение уходит от 100 до 400 лет.

Сервисный пакет, который предлагает компания Jaguar Land Rover, прослужит водителю долго и с максимальной выгодой. Воспользовавшись комплексным предложением, автолюбитель сможет сократить свои расходы на техническое обслуживание до 50%. Сервисный пакет, включающий стоимость работ и запчастей, защищает владельца автомобиля Jaguar от инфляционных рисков на пять лет вперед. А, кроме того, позволяет сохранить высокую остаточную стоимость автомобиля. Никакой обязательной привязки к конкретному салону не существует: водитель вправе обращаться на периодическое ТО в соответствии с установленным межсервисным интервалом к любому официальному дилеру Jaguar на территории страны его приобретения в течение пяти лет или до достижения пробега в 120 000 км (в зависимости от того, что наступит раньше).

Обслуживание в авторизованном сервисе — бесспорное преимущество. Квалифицированный персонал проведет все операции согласно регламенту завода-изготовителя с использованием специальных инструментов, диагностического оборудования и оригинальных запчастей, на которые в обязательном порядке дается гарантия. Немаловажно, что в случае перепродажи автомобиля сервисный пакет переходит к новому владельцу.

Уже с этого года сервисные пакеты доступны для покупателей всех моделей Jaguar.

Стоимость сервисных пакетов для различных моделей Jaguar:

  • XE — от 83 000 до 95 000 рублей
  • XF — от 75 000 до 122 000 рублей
  • XJ — от 66 000 до 105 000 рублей
  • F-PACE — от 85 000 до 152 000 рублей
  • F-TYPE — от 82 000 до 105 000 рублей

Подробная информация о сервисных пакетах доступна по ссылке: www.jaguar.ru

Источник:
Jaguar Land Rover Россия
Дата:
15 апреля 2017 г.
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