Качество — доступнее: Toyota снизила цены на оригинальные запасные части на 25%

Toyota

В рамках реализации стратегии «Клиент на первом месте» российский офис Toyota снизил цены на оригинальные запасные части и детали в официальных дилерских центрах бренда.

Основная цель стратегии — увеличение ценности для клиента за счет повышения комфорта и снижения стоимости владения автомобилем.

С 1 апреля 2017 года понижены на 25% максимальные цены перепродажи на оригинальные кузовные детали для моделей Camry и RAV4.

С января 2017 года действуют привлекательные цены на запчасти для прохождения регламентного ТО и проведения дополнительных работ.

ООО «Тойота Мотор», 12 апреля 2017 года — Российский офис Toyota объявил о снижении максимальных цен перепродажи на ключевые позиции оригинальных запасных частей.

Так, с 1 апреля понижены цены на наиболее востребованные кузовные запчасти для популярных моделей Toyota российского производства: Camry и RAV4. Снижение максимальных цен перепродажи на эту группу запчастей составило 25%.

В список деталей , доступных по новым ценам при обращении в официальные дилерские центры Тойота для проведения кузовного ремонта, вошли такие популярные позиции как двери, крылья, капот, панель крыши, передний и задний бамперы.

Пересмотр цен на кузовные детали стал вторым шагом по повышению привлекательности обслуживания автомобилей Toyota в официальной дилерской сети бренда. Ранее уже были объявлены специальные цены сразу на 83 наименования запасных частей, используемых для регламентного техобслуживания и проведения дополнительных работ. Так, например, привлекательные цены распространяются на оригинальные фильтры, тормозные колодки и диски, прокладки, приводные ремни и натяжители. Среднее снижение максимальной цены перепродажи составило 20%, причем на некоторые позиции цена уменьшилась вдвое. Полный список запасных частей доступен на официальном сайте бренда Toyota по ссылке: www.toyota.ru .

Стратегия развития ООО «Тойота Мотор» на российском рынке — предлагать клиентам лучшие автомобили в сочетании с лучшим сервисом в лучшей дилерской сети. Снижение стоимости позволяет приобрести оригинальные запасные части высочайшего качества по более привлекательной и конкурентоспособной цене и гарантирует владельцу безопасность и беспроблемность эксплуатации автомобиля.

1 См. Приложение 1

Информация о компании

Общество с ограниченной ответственностью «Тойота Мотор» является уполномоченным импортером автомобилей, запасных частей и аксессуаров Toyota и Lexus в РФ и Белоруссии. Филиал ООО «Тойота Мотор» в Санкт-Петербурге занимается производством автомобилей Toyota Camry и Toyota RAV4. Президентом объединенной компании является г-н Хидэнори Одзаки. Директор филиала ООО «Тойота Мотор» в Санкт-Петербурге Масаси Исида.

Приложение 1

Код товара Наименование Модель Макимальная цена перепродажи, руб До 1 апреля 2017 После 1 апреля 2017 1 5215906991 БАМПЕР ЗАДНИЙ Camry 22 076,40 16 557,30 2 5330106260 КАПОТ Camry 49 935,98 37 451,99 3 5381106230 КРЫЛО ПЕРЕДНЕЕ ПРАВОE Camry 14 226,72 10 670,04 4 5381206240 КРЫЛО ПЕРЕДНЕЕ Camry 14 226,72 10 670,04 5 6311106560 КРЫША Camry 39 145,56 29 359,17 6 6311106570 КРЫША Camry 39 145,56 29 359,17 7 6700106230 ДВЕРЬ ПЕРЕДНЯЯ Camry 44 265,26 33 198,95 8 6700206230 ДВЕРЬ ПЕРЕДНЯЯ Camry 44 265,26 33 198,95 9 6700306260 ДВЕРЬ ЗАДНЯЯ Camry 39 776,70 29 832,53 10 6700306270 ДВЕРЬ ЗАДНЯЯ ПРАВАЯ Camry 39 776,70 29 832,53 11 6700406250 ДВЕРЬ Camry 39 776,70 29 832,53 12 6700406260 ДВЕРЬ Camry 39 776,70 29 832,53 13 521190X910 БАМПЕР ПЕРЕДНИЙ Camry 23 128,53 17 346,40 14 521190X911 БАМПЕР ПЕРЕДНИЙ Camry 23 128,53 17 346,40 15 6440106C70 КРЫШКА БАГАЖНИКА Camry 46 511,58 34 883,69 16 6440106C80 КРЫШКА БАГАЖНИКА Camry 49 083,94 36 812,96 17 533010R070 КАПОТ RAV4 44 666,43 33 499,82 18 538110R120 КРЫЛО ПЕРЕДНЕЕ RAV4 16 934,76 12 701,07 19 538120R100 КРЫЛО ПЕРЕДНЕЕ RAV4 16 934,76 12 701,07 20 631110R070 ПАНЕЛЬ КРЫШИ RAV4 57 319,20 42 989,40 21 670010R080 ДВЕРЬ ПЕРЕДНЯЯ RAV4 44 067,51 33 050,63 22 670020R100 ДВЕРЬ ПЕРЕДНЯЯ RAV4 44 067,51 33 050,63 23 670030R110 ДВЕРЬ ЗАДНЯЯ ПРАВАЯ RAV4 41 109,47 30 832,10 24 670040R110 ДВЕРЬ ЗАДНЯЯ ЛЕВАЯ RAV4 41 109,47 30 832,10 25 670050R270 ДВЕРЬ ЗАДНЯЯ RAV4 69 633,06 52 224,80 26 670050R280 ДВЕРЬ ЗАДНЯЯ RAV4 69 633,06 52 224,80

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