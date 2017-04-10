Качество — доступнее: Toyota снизила цены на оригинальные запасные части на 25%
- В рамках реализации стратегии «Клиент на первом месте» российский офис Toyota снизил цены на оригинальные запасные части и детали в официальных дилерских центрах бренда.
- Основная цель стратегии — увеличение ценности для клиента за счет повышения комфорта и снижения стоимости владения автомобилем.
- С 1 апреля 2017 года понижены на 25% максимальные цены перепродажи на оригинальные кузовные детали для моделей Camry и RAV4.
- С января 2017 года действуют привлекательные цены на запчасти для прохождения регламентного ТО и проведения дополнительных работ.
ООО «Тойота Мотор», 12 апреля 2017 года — Российский офис Toyota объявил о снижении максимальных цен перепродажи на ключевые позиции оригинальных запасных частей.
Так, с 1 апреля понижены цены на наиболее востребованные кузовные запчасти для популярных моделей Toyota российского производства: Camry и RAV4. Снижение максимальных цен перепродажи на эту группу запчастей составило 25%.
В список деталей , доступных по новым ценам при обращении в официальные дилерские центры Тойота для проведения кузовного ремонта, вошли такие популярные позиции как двери, крылья, капот, панель крыши, передний и задний бамперы.
Пересмотр цен на кузовные детали стал вторым шагом по повышению привлекательности обслуживания автомобилей Toyota в официальной дилерской сети бренда. Ранее уже были объявлены специальные цены сразу на 83 наименования запасных частей, используемых для регламентного техобслуживания и проведения дополнительных работ. Так, например, привлекательные цены распространяются на оригинальные фильтры, тормозные колодки и диски, прокладки, приводные ремни и натяжители. Среднее снижение максимальной цены перепродажи составило 20%, причем на некоторые позиции цена уменьшилась вдвое. Полный список запасных частей доступен на официальном сайте бренда Toyota по ссылке: www.toyota.ru.
Стратегия развития ООО «Тойота Мотор» на российском рынке — предлагать клиентам лучшие автомобили в сочетании с лучшим сервисом в лучшей дилерской сети. Снижение стоимости позволяет приобрести оригинальные запасные части высочайшего качества по более привлекательной и конкурентоспособной цене и гарантирует владельцу безопасность и беспроблемность эксплуатации автомобиля.
- 1 См. Приложение 1
Информация о компании
Общество с ограниченной ответственностью «Тойота Мотор» является уполномоченным импортером автомобилей, запасных частей и аксессуаров Toyota и Lexus в РФ и Белоруссии. Филиал ООО «Тойота Мотор» в Санкт-Петербурге занимается производством автомобилей Toyota Camry и Toyota RAV4. Президентом объединенной компании является г-н Хидэнори Одзаки. Директор филиала ООО «Тойота Мотор» в Санкт-Петербурге Масаси Исида.
Приложение 1
|Код товара
|Наименование
|Модель
|Макимальная цена перепродажи, руб
|До 1 апреля 2017
|После 1 апреля 2017
|1
|5215906991
|БАМПЕР ЗАДНИЙ
|Camry
|22 076,40
|16 557,30
|2
|5330106260
|КАПОТ
|Camry
|49 935,98
|37 451,99
|3
|5381106230
|КРЫЛО ПЕРЕДНЕЕ ПРАВОE
|Camry
|14 226,72
|10 670,04
|4
|5381206240
|КРЫЛО ПЕРЕДНЕЕ
|Camry
|14 226,72
|10 670,04
|5
|6311106560
|КРЫША
|Camry
|39 145,56
|29 359,17
|6
|6311106570
|КРЫША
|Camry
|39 145,56
|29 359,17
|7
|6700106230
|ДВЕРЬ ПЕРЕДНЯЯ
|Camry
|44 265,26
|33 198,95
|8
|6700206230
|ДВЕРЬ ПЕРЕДНЯЯ
|Camry
|44 265,26
|33 198,95
|9
|6700306260
|ДВЕРЬ ЗАДНЯЯ
|Camry
|39 776,70
|29 832,53
|10
|6700306270
|ДВЕРЬ ЗАДНЯЯ ПРАВАЯ
|Camry
|39 776,70
|29 832,53
|11
|6700406250
|ДВЕРЬ
|Camry
|39 776,70
|29 832,53
|12
|6700406260
|ДВЕРЬ
|Camry
|39 776,70
|29 832,53
|13
|521190X910
|БАМПЕР ПЕРЕДНИЙ
|Camry
|23 128,53
|17 346,40
|14
|521190X911
|БАМПЕР ПЕРЕДНИЙ
|Camry
|23 128,53
|17 346,40
|15
|6440106C70
|КРЫШКА БАГАЖНИКА
|Camry
|46 511,58
|34 883,69
|16
|6440106C80
|КРЫШКА БАГАЖНИКА
|Camry
|49 083,94
|36 812,96
|17
|533010R070
|КАПОТ
|RAV4
|44 666,43
|33 499,82
|18
|538110R120
|КРЫЛО ПЕРЕДНЕЕ
|RAV4
|16 934,76
|12 701,07
|19
|538120R100
|КРЫЛО ПЕРЕДНЕЕ
|RAV4
|16 934,76
|12 701,07
|20
|631110R070
|ПАНЕЛЬ КРЫШИ
|RAV4
|57 319,20
|42 989,40
|21
|670010R080
|ДВЕРЬ ПЕРЕДНЯЯ
|RAV4
|44 067,51
|33 050,63
|22
|670020R100
|ДВЕРЬ ПЕРЕДНЯЯ
|RAV4
|44 067,51
|33 050,63
|23
|670030R110
|ДВЕРЬ ЗАДНЯЯ ПРАВАЯ
|RAV4
|41 109,47
|30 832,10
|24
|670040R110
|ДВЕРЬ ЗАДНЯЯ ЛЕВАЯ
|RAV4
|41 109,47
|30 832,10
|25
|670050R270
|ДВЕРЬ ЗАДНЯЯ
|RAV4
|69 633,06
|52 224,80
|26
|670050R280
|ДВЕРЬ ЗАДНЯЯ
|RAV4
|69 633,06
|52 224,80
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