Jaguar F-PACE одержал победу в двух номинациях премии World Car Awards 2017: «Автомобиль года» и «Лучший автомобильный дизайн года»

Jaguar

Россия, Москва, 12 апреля 2017 года — Спортивный SUV Jaguar F-PACE одержал победу в престижной премии World Car Awards 2017 в двух номинациях: «Автомобиль года» (World Car of the Year) и «Лучший автомобильный дизайн года» (World Car Design of the Year).

F-PACE стал вторым автомобилем за 13-летнюю историю премии World Car Awards, который признан лучшим сразу в двух номинациях. Эта награда была присуждена по итогам голосования 75 членов экспертного жюри из 24 стран мира.

Д-р Ральф Шпет (Dr Ralf Speth), генеральный директор Jaguar Land Rover: «Jaguar F-PACE — это спортивный SUV, в котором невероятная динамика и потрясающий дизайн сочетаются с комфортом и универсальностью. Победа в этой премии — лучшее свидетельство таланта и выдающейся работы нашей команды, которая смогла создать самый практичный спортивный автомобиль и одновременно самую продаваемую модель Jaguar».

Двойная победа в премии World Car Awards в этом году стала первой в истории Jaguar. В 2016 году компактный спортивный седан Jaguar XE был финалистом в номинации «Лучший автомобильный дизайн года». Jaguar F-PACE стал лучшим среди других претендентов на титул «Автомобиля года», выиграв у Audi Q5 и Volkswagen Tiguan.

Ян Каллум (Ian Callum), директор по дизайну Jaguar: «F-PACE — наш первый спортивный SUV, но в нем отчетливо узнаются черты истинного Jaguar. Его победа в номинации „Автомобиль года“ еще раз подтверждает, что решение привнести наши уникальные элементы дизайна в абсолютно новый сегмент рынка было правильным».

Победив в номинации «Лучший автомобильный дизайн года», Jaguar F-PACE обошел Mercedes-Benz S-Класс кабриолет и Toyota C-HR, которые также вошли в финальную тройку.

Майк Рутерфорд (Mike Rutherford), британский журналист, член жюри и вице-председатель премии: «Бренду Jaguar удалось невероятное — одновременно получить титул „Лучший автомобильный дизайн года“ и „Автомобиль года“. Благодаря F-PACE британская компания с ее невероятно талантливыми сотрудниками победила всех крупнейших европейских, азиатских и североамериканских конкурентов».

F-PACE, первый спортивный SUV легендарного бренда, стал настоящим драйвером продаж Jaguar и позволил привлечь новую аудиторию покупателей.

Для F-PACE доступна широкая линейка двигателей — от экологичного четырехцилиндрового дизельного Ingenium объемом 2,0 л до бензинового V6 мощностью 380 л.с., который способен разогнаться от 0 до 100 км/ч за 5,5 секунды.

