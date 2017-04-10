Почти семипроцентное увеличение объема продаж. Porsche начинает год с лучшим за всю историю предприятия результатом первого квартала

Почти семипроцентное увеличение объема продаж. Porsche начинает год с лучшим за всю историю предприятия результатом первого квартала

Porsche

Штуттгарт. Мощный старт: в первом квартале 2017 года компания Porsche AG передала клиентам по всему миру около 60 000 автомобилей. Это почти на семь процентов больше, чем в аналогичный период прошлого года, и лучший результат первого квартала в истории предприятия. Наибольший рост продаж с двухзначными показателями обеспечили рынки Китая и Германии, а также модельные ряды Panamera и Macan.

«Porsche успешно стартовал с новым Panamera — эту тенденцию теперь нужно продолжать на протяжении всего года», — сказал Детлев фон Платен, член правления, ответственный за сбыт и маркетинг компании Porsche AG. «Наша привлекательная модельная палитра дает нам исключительную базу для до-стижения наших целей». На Женевском автосалоне компания Porsche пред-ставила сразу три новые модели — новый Panamera Sport Turismo, Panamera Turbo S E-Hybrid и 911 GT3. Новый 911 GT3 выходит на рынок в мае, S E-Hybrid

в июле, Panamera Sport Turismo в октябре. «Все три модели несут в себе ти-пичные гены Porsche и станут дополнительным импульсом в позитивной годо-вой динамике», — считает Детлев фон Платен. Еще одну интересную новинку для китайского рынка Porsche представляет уже на следующей неделе на ав-томобильной выставке в Шанхае.

Китай в первом квартале 2017 года вновь оказался самым крупным рынком сбыта для Porsche. При суммарном объеме продаж 18 126 автомобилей про-шлогодний результат здесь превзойден на десять процентов. В Европе объем продаж составил 19 084 автомобиля (+7 процентов). В Германии клиентам бы-ло передано в целом 7 160 автомобилей, что соответствует росту на 19 про-центов; наряду со стабильным успехом 911 (которых в Германии вновь было продано почти 1600 экземпляров), значительный вклад в увеличение продаж внес, прежде всего, выведенный на рынок в конце 2016 года новый Panamera. В США Porsche тоже уверенно продолжает свой курс на успех. Здесь компания продала 12 718 автомобилей (+4 процента).

Исключительные показатели демонстрирует новый Panamera: при 3 630 про-данных экземплярах данная модель превзошла уровень прошлого года на две-надцать процентов. Автомобили модельного ряда 718 при суммарном объеме продаж 6 060 единиц прибавили четыре процента. Macan в очередной раз укрепил свои позиции самого продаваемого автомобиля Porsche и при объеме продаж 24 797 экземпляров показал рост в 15 процентов.

PORSCHE AG
Продажи		 Январь — март 2017 г.
2017 2016 Разница (%)
Во всем мире 59 689 55 974 +7%
Европа 19 084 17 821 +7%
Германия 7 160 5 994 +19%
Америка 15 099 14 168 +7%
США 12 718 12 238 +4%
Азиатско- Тихоокеанский регион, Африка и Ближний Восток 25 506 23 985 +6%
Китай 18 126 16 409 +10%
Источник:
Порше Руссланд
Дата:
15 апреля 2017 г.
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