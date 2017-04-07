Olimpia Auto Glass (Турция) — лидер среди производителей автостекла

Турецкая компания Olimpia входит в число лучших мировых производителей качественных стекол для строительной, автомобильной и индустриальной промышленности. Продукция Olimpia используется более чем в 40 странах. Среди потребителей ее услуг страны Азии, Северной Америки и Евросоюза.

Автостекла Олимпии используются в марках автомобилей Mercedes-Benz, BMW, Audi, Subaru, Toyota, Mazda, Nissan, Volvo, Kia, Hyundai, Opel, Ford и Chevrolet. Их устанавливают на грузовые машины, автобусы, и микроавтобусы.

Продажа автостекол осуществляется через дилеров, прямо с заводов-производителей продукции, поэтому цены на продукцию сохраняются низкими при высоком качестве и надежности, которые проверены десятилетиями, так как компания успешно существует и развивается с 1964 года. Услуги официальных производителей распространяются не только на покупку, но у них можно и заказать установку стекол, что, безусловно, удобно для конечного потребителя.

Специалисты компании Olimpia постоянно работают над повышением качества своей продукции и улучшением ее характеристик, именно это является основополагающим фактором, помогающим выдержать конкурентную борьбу на рынке. В научных технических лабораториях компании испытываются, а затем применяются на производстве новейшие инновационные методы и технологии, позволяющие добиться безусловного улучшения показателей прозрачности и прочности, что в свою очередь приводит к обеспечению высокого уровня безопасности стекол в эксплуатации.

Необходимо отметить производственное оборудование, используемое в цехах Olimpia, современное и высокоточное, позволяющее выполнять ряд функций, например, резку и шлифовку, без участия человека.

Автостекла производства Olimpia отличает:

высокая прозрачность и повышенный угол обзора;

специальная обработка, сберегающая стекло от появления царапин;

стекло может содержать полезные дополнительные опции: датчик дождя, температуры и др.

имеются стекла, тонированные в разные цвета, с защитной полосой от яркого солнечного света и УФ излучения;

на стеклах могут быть применены дизайнерские решения — украшение молдингом, шелкографией.

Компания Olimpia дорожит своей продукцией и обеспечивает лучшие условия при транспортировке. Стекла перевозятся с использование прочных упаковочных материалов, при которых вся продукция сохраняется.

При установке стекла в представительских центрах Олимпия авто Глас дается гарантия более чем на 1 год.

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