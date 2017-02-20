Новый формат программы лизинга KIA Leasing для корпоративных клиентов

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Программа лизинга KIA Leasing в новом формате подразумевает возможность нулевого первоначального взноса, минимальные ежемесячные платежи, упрощённую и ускоренную методику одобрения и ряд других преимуществ для корпоративных клиентов.

Обновленная программа KIA Leasing действует с 20 февраля 2017 года.

Услуги лизинга для корпоративных клиентов доступны у всех 178 официальных дилеров KIA в 92 городах России.

Москва, 20 февраля 2017 года — Компания KIA Motors Rus в партнёрстве с компаниями «Балтийский лизинг», «ВТБ Лизинг», «Европлан», «Major Лизинг» и «Сбербанк Лизинг» объявляют о новом формате программы лизинга для корпоративных клиентов KIA Leasing. Обновленная программа действует с сегодняшнего дня — 20 февраля 2017 года. Услуги лизинга для корпоративных клиентов доступны во всех 178 дилерских центрах KIA в 92 городах России.

Программа KIA Leasing в новом формате представляет юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям оптимальные условия финансового лизинга автомобилей KIA, а также новые продукты и решения по закупкам автопарка.

В настоящее время около 25–30% корпоративных продаж KIA Motors Rus приходится на программу KIA Leasing. C запуском обновленной программы с новыми партнерами компания KIA Motors Rus планирует увеличить долю лизинга в корпоративных продажах KIA в России.

KIA Leasing: выгода в процентах

Программа KIA Leasing в новом формате подразумевает увеличенную скидку для корпоративных клиентов на приобретение автомобилей KIA в лизинг. Размер скидки составит от 6% до 10% в зависимости от модели. Также клиентам будут предложены сниженные как минимум на 1% в зависимости от модели и лизинговой компании ставки финансирования лизинга автомобилей. Программа KIA Leasing нового формата даёт возможность приобретения нового автомобиля KIA с нулевым удорожанием у всех партнеров программы. Помимо этого, корпоративные клиенты могут приобрести автомобили KIA в лизинг с авансовым платежом 0% у некоторых лизинговых компаний.

Все партнёры программы предоставляют уникальную возможность экспресс-лизинга. Процесс одобрения занимает от 15 минут до 1 дня. При наличии автомобиля в дилерском центре он передаётся клиенту в течение 3 дней с момента подачи заявки на лизинг.

Дополнительные преимущества для участников программы KIA Leasing

Участники программы KIA Leasing имеют привилегированную возможность получить индивидуальные условия по стоимости работ по послепродажному обслуживанию автомобилей KIA из корпоративного парка. Корпоративные клиенты KIA получают скидку в размере 10% на оригинальные запчасти, аксессуары при любом ремонте, а также на масло при проведении регулярного технического обслуживания.

Качество услуг в рамках программы KIA Leasing соответствует высоким стандартам бренда и строго контролируется экспертами KIA Motors Rus и KIA Finance. Корпоративные клиенты KIA Leasing всегда могут найти поддержку по телефону «горячей линии» 8-800-301-08-80. Звонок бесплатный из любого региона РФ, колл-центр KIA работает круглосуточно 7 дней в неделю.

Более подробную информацию о новом формате программы KIA Leasing можно получить у авторизованных дилеров KIA на территории России и на официальном сайте www.kia.ru .

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