В январе концерн Volkswagen передал покупателям 813 700 автомобилей
- Фред Каплер (Fred Kappler), руководитель направления продаж концерна Volkswagen: «Почти на всех международных рынках концерну удалось добиться роста на 4,9%»
Вольфсбург, 20 февраля 2017 года — В январе концерн Volkswagen передал покупателям по всему миру 813 700 автомобилей. «В Китае, где в прошлом году наблюдался существенный рост, на результаты продаж повлияли специфические факторы — раннее наступление Нового года по китайскому календарю, повышение налогов на автомобили с двигателями малого объёма, а также временные ограничения дилеров Audi, касающиеся планирования поставок. Мы полагаем, что и в этом году мы можем ожидать рост на китайском рынке», — отметил Фред Каппер, руководитель направления продаж концерна Volkswagen. «Почти на всех международных рынках концерну удалось добиться роста на 4,9%», — добавил Фред Каплер.
В Европе объем продаж концерна по итогам января вырос на 7%: за месяц в регионе было продано 312 900 автомобилей. В Западной Европе концерн увеличил поставки на 5,8%; из 262 900 проданных автомобилей 91 100 единиц пришлось на внутренний рынок Германии. В Центральной и Восточной Европе показатели продаж выросли на 13,6% и достигли 50 000 автомобилей. В России концерн реализовал 9 800 автомобилей, что соответствует росту на 1,3%.
В январе в Северной Америке объём продаж вырос на 9% и достиг показателя 66 600 автомобилей. На рынке США клиентам было передано 41 500 единиц продукции, что соответствует росту на 14%. В Южной Америке продажи концерна за тот же период составили 39 600 автомобилей (рост на 8,6%).
Специфические факторы в Китае повлияли на показатели продаж в январе в Азиатско-Тихоокеанском регионе. За первый месяц года в этом регионе было продано 368 000 автомобилей, из которых 344 000 единиц было передано китайским покупателям (сокращение на 14%).
Обзор результатов концерна Volkswagen
|Объём поставок по отдельным рынкам
|Январь 2017 года
|Январь 2016 года
|Изменения в %
|Европа
|312 900
|292 600
|+7,0
|Западная Европа
|262 900
|248 600
|+5,8
|Германия
|91 100
|89 700
|+1,6
|Центральная и Восточная Европа
|50 000
|44 000
|+13,6
|Россия
|9800
|9700
|+1,3
|Северная Америка
|66 600
|61 100
|+9,0
|США
|41 500
|36 400
|+14,0
|Южная Америка
|39 600
|36 500
|+8,6
|Бразилия
|19 300
|23 500
|–18,0
|Азиатско-Тихоокеанский регион
|368 000
|427 200
|–13,9
|Китай
|344 000
|400 100
|–14,0
|По всему миру
|813 700
|847 800
|–4,0
|Объём поставок по отдельным маркам
|Январь 2017 года
|Январь 2016 года
|Изменения в %
|Volkswagen — легковые автомобили
|495 900
|521 400
|–4,9
|Audi
|124 000
|143 300
|–13,5
|Škoda
|93 800
|91 600
|+2,4
|Seat
|32 300
|27 700
|+16,5
|Porsche
|20 000
|19 900
|+0,4
|Volkswagen коммерческие автомобили
|35 000
|31 200
|+12,1
|MAN
|6400
|6800
|–5,0
|Scania
|5500
|5400
|+3,3
|Всего по концерну Volkswagen
|813 700
|847 800
|–4,0
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