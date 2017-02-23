В январе концерн Volkswagen передал покупателям 813 700 автомобилей

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Фред Каплер (Fred Kappler), руководитель направления продаж концерна Volkswagen: «Почти на всех международных рынках концерну удалось добиться роста на 4,9%»

Вольфсбург, 20 февраля 2017 года — В январе концерн Volkswagen передал покупателям по всему миру 813 700 автомобилей. «В Китае, где в прошлом году наблюдался существенный рост, на результаты продаж повлияли специфические факторы — раннее наступление Нового года по китайскому календарю, повышение налогов на автомобили с двигателями малого объёма, а также временные ограничения дилеров Audi, касающиеся планирования поставок. Мы полагаем, что и в этом году мы можем ожидать рост на китайском рынке», — отметил Фред Каппер, руководитель направления продаж концерна Volkswagen. «Почти на всех международных рынках концерну удалось добиться роста на 4,9%», — добавил Фред Каплер.

В Европе объем продаж концерна по итогам января вырос на 7%: за месяц в регионе было продано 312 900 автомобилей. В Западной Европе концерн увеличил поставки на 5,8%; из 262 900 проданных автомобилей 91 100 единиц пришлось на внутренний рынок Германии. В Центральной и Восточной Европе показатели продаж выросли на 13,6% и достигли 50 000 автомобилей. В России концерн реализовал 9 800 автомобилей, что соответствует росту на 1,3%.

В январе в Северной Америке объём продаж вырос на 9% и достиг показателя 66 600 автомобилей. На рынке США клиентам было передано 41 500 единиц продукции, что соответствует росту на 14%. В Южной Америке продажи концерна за тот же период составили 39 600 автомобилей (рост на 8,6%).

Специфические факторы в Китае повлияли на показатели продаж в январе в Азиатско-Тихоокеанском регионе. За первый месяц года в этом регионе было продано 368 000 автомобилей, из которых 344 000 единиц было передано китайским покупателям (сокращение на 14%).

Обзор результатов концерна Volkswagen

Объём поставок по отдельным рынкам Январь 2017 года Январь 2016 года Изменения в % Европа 312 900 292 600 +7,0 Западная Европа 262 900 248 600 +5,8 Германия 91 100 89 700 +1,6 Центральная и Восточная Европа 50 000 44 000 +13,6 Россия 9800 9700 +1,3 Северная Америка 66 600 61 100 +9,0 США 41 500 36 400 +14,0 Южная Америка 39 600 36 500 +8,6 Бразилия 19 300 23 500 –18,0 Азиатско-Тихоокеанский регион 368 000 427 200 –13,9 Китай 344 000 400 100 –14,0 По всему миру 813 700 847 800 –4,0







Объём поставок по отдельным маркам Январь 2017 года Январь 2016 года Изменения в % Volkswagen — легковые автомобили 495 900 521 400 –4,9 Audi 124 000 143 300 –13,5 Škoda 93 800 91 600 +2,4 Seat 32 300 27 700 +16,5 Porsche 20 000 19 900 +0,4 Volkswagen коммерческие автомобили 35 000 31 200 +12,1 MAN 6400 6800 –5,0 Scania 5500 5400 +3,3 Всего по концерну Volkswagen 813 700 847 800 –4,0

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