Infiniti представляет второе поколение системы ERS на базе совершенно нового болида Формулы 1 R.S.17

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Infiniti подтверждает долгосрочное технологическое партнерство с командой Renault Sport Formula One, участвуя в презентации совместно созданного гоночного болида.

Совершенно новый R.S.17 оснащен новым поколением системы рекуперации энергии (ERS), разработанной при участии Infiniti.

Infiniti предоставляет команде Renault Sport Formula One Team новые молодые таланты через проект «Инженерная академия Infiniti».

Гонконг — Infiniti в. очередной раз подтверждает свое долгосрочное партнерство с командой Renault Sport Formula One Team, и принимает участие в презентации нового гоночного болида, а также списка пилотов команды на сезон 2016 года. Торжественное мероприятие состоялось 21 февраля в Лондоне.

Вслед за успешным дебютом партнерского проекта Infiniti и Renault Sport Racing в 2016 году Infiniti представляет совместно разработанную систему рекуперации энергии ERS для совершенно нового гоночного болида R.S.17.

Новое поколение системы рекуперации было создано представителями команды и группой инженеров из центра разработки гибридных приводов Infiniti Performance Hybrid в научно-техническом центре Renault Sport Racing в Вири-Шатильон (Франция). Передовая технология будет установлена на гоночные болиды команды начиная с сезона 2017 года.

Томмасо Вольпе (Tommaso Volpe), Директор направления Infiniti Global Motorsport: «Спортивные гибридные технологии представляют собой одну из сильных сторон Infiniti. Мы представили первый спортивный автомобиль с гибридным приводом в 2011 году, став первым производителем, использовавшим гибридную технологию скорее не для сокращения расхода топлива, а для повышения динамического потенциала автомобиля. Когда команда Renault Sport Formula One приняла решение о разработке технологии рекуперации энергии, мы — как часть Альянса Renault-Nissan, стали для них превосходным партнером. Благодаря сотрудничеству с командой мы получаем бесценный опыт использования технологии спортивного гибрида, который затем найдет применение в технологическом совершенствовании нашего основного бизнеса».

Сириль Абитбуль (Cyril Abiteboul), Управляющий директор команды Renault Sport Formula One: «Силовой агрегат нашего болида Формулы 1 оснащен сложной системой рекуперации энергии для создания которого, мы опирались на опыт и экспертизу Infiniti в. области гибридных технологий. Инженеры Infiniti работали вместе с нами на нашей территории, сыграв ключевую роль в максимизации функциональности новой системы ERS».

Кроме экспертизы в создании гибридной технологии команда Renault Sport Formula One получила доступ к международной команде молодых и талантливых инженеров — участников проекта «Инженерная академия Infiniti».

В 2017 году компания в четвертый раз организует набор участников проекта, студентов-инженеров по всему миру, лучшие из которых получат уникальную возможность работы на стыке двух индустрий благодаря сотрудничеству между двумя компаниями Альянса. Ключевым преимуществом «Инженерной академии Infiniti» является опыт переноса технологий и опыта между Infiniti и Renault Sport Formula One, каждая из которых воплощает одно из важнейших направлений в автомобильной отрасли в целом.

Томмасо Вольпе: «Это стратегически важное партнерство для Infiniti, как для члена Альянса Renault-Nissan. С помощью этого проекта мы сможем перенести преимущества технической синергии Альянса, ярких разработок и важных открытий в мир Формулы 1».

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