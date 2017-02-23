Infiniti представляет второе поколение системы ERS на базе совершенно нового болида Формулы 1 R.S.17
- Infiniti подтверждает долгосрочное технологическое партнерство с командой Renault Sport Formula One, участвуя в презентации совместно созданного гоночного болида.
- Совершенно новый R.S.17 оснащен новым поколением системы рекуперации энергии (ERS), разработанной при участии Infiniti.
- Infiniti предоставляет команде Renault Sport Formula One Team новые молодые таланты через проект «Инженерная академия Infiniti».
Гонконг — Infiniti в. очередной раз подтверждает свое долгосрочное партнерство с командой Renault Sport Formula One Team, и принимает участие в презентации нового гоночного болида, а также списка пилотов команды на сезон 2016 года. Торжественное мероприятие состоялось 21 февраля в Лондоне.
Вслед за успешным дебютом партнерского проекта Infiniti и Renault Sport Racing в 2016 году Infiniti представляет совместно разработанную систему рекуперации энергии ERS для совершенно нового гоночного болида R.S.17.
Новое поколение системы рекуперации было создано представителями команды и группой инженеров из центра разработки гибридных приводов Infiniti Performance Hybrid в научно-техническом центре Renault Sport Racing в Вири-Шатильон (Франция). Передовая технология будет установлена на гоночные болиды команды начиная с сезона 2017 года.
Томмасо Вольпе (Tommaso Volpe), Директор направления Infiniti Global Motorsport: «Спортивные гибридные технологии представляют собой одну из сильных сторон Infiniti. Мы представили первый спортивный автомобиль с гибридным приводом в 2011 году, став первым производителем, использовавшим гибридную технологию скорее не для сокращения расхода топлива, а для повышения динамического потенциала автомобиля. Когда команда Renault Sport Formula One приняла решение о разработке технологии рекуперации энергии, мы — как часть Альянса Renault-Nissan, стали для них превосходным партнером. Благодаря сотрудничеству с командой мы получаем бесценный опыт использования технологии спортивного гибрида, который затем найдет применение в технологическом совершенствовании нашего основного бизнеса».
Сириль Абитбуль (Cyril Abiteboul), Управляющий директор команды Renault Sport Formula One: «Силовой агрегат нашего болида Формулы 1 оснащен сложной системой рекуперации энергии для создания которого, мы опирались на опыт и экспертизу Infiniti в. области гибридных технологий. Инженеры Infiniti работали вместе с нами на нашей территории, сыграв ключевую роль в максимизации функциональности новой системы ERS».
Кроме экспертизы в создании гибридной технологии команда Renault Sport Formula One получила доступ к международной команде молодых и талантливых инженеров — участников проекта «Инженерная академия Infiniti».
В 2017 году компания в четвертый раз организует набор участников проекта, студентов-инженеров по всему миру, лучшие из которых получат уникальную возможность работы на стыке двух индустрий благодаря сотрудничеству между двумя компаниями Альянса. Ключевым преимуществом «Инженерной академии Infiniti» является опыт переноса технологий и опыта между Infiniti и Renault Sport Formula One, каждая из которых воплощает одно из важнейших направлений в автомобильной отрасли в целом.
Томмасо Вольпе: «Это стратегически важное партнерство для Infiniti, как для члена Альянса Renault-Nissan. С помощью этого проекта мы сможем перенести преимущества технической синергии Альянса, ярких разработок и важных открытий в мир Формулы 1».
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