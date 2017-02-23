Обновленный KIA Mohave — скоро в России

KIA

Обновленный экстерьер сделает облик рамного внедорожника KIA Mohave современнее и эффектнее.

Новые решения в интерьере, включая отделку сидений высококачественной кожей Nappa, обеспечат покупателям обновленного KIA Mohave новый уровень комфорта.

Новые опции, включая систему «ЭРА-ГЛОНАСС», систему кругового обзора, мониторинга «слепых» зон, ассистент при выезде с парковки задним ходом, систему контроля давления в шинах, сделают управление KIA Mohave более безопасным и удобным.

Мультимедийно-навигационная система с дисплеем 8″ и новой акустической системой премиум-класса JBL доступна уже в базовой комплектации.

Продажи обновленного KIA Mohave в России начнутся в апреле 2017 года.

Москва, 21 февраля 2017 года — В апреле 2017 года в России стартуют продажи обновленного рамного внедорожника KIA Mohave. Самая крупная модель в SUV-линейке KIA получила ряд обновлений экстерьера и интерьера, которые сделали ее облик более представительным и современным. Новое оснащение позволит модели стать еще более сбалансированным предложением в своем сегменте с точки зрения сочетания цены, качества, комфорта, безопасности и внедорожных характеристик.

Экстерьер

Обновленный KIA Mohave выглядит солиднее и современнее предшественника. Более эффектно смотрятся передний и задний бамперы, их новая форма и накладки на нижней части подчеркивают внушительный внедорожный потенциал модели. Впервые для KIA Mohave над противотуманными фарами появились светодиодные дневные ходовые огни. Решетка радиатора получила благородную хромированную отделку, которая гармонирует с оформлением дверных ручек. Легкосплавные 18-дюймовые колесные диски отличаются новым дизайном.

Расширилась палитра цветов кузова — добавлены синий и коричневый варианты окраски.

Интерьер

Новые решения в интерьере отвечают требованиям самых взыскательных клиентов. Панель приборов и центральная консоль получили более современный дизайн. Рулевое колесо с новой формой обода обеспечивает более удобный хват. Новая приборная панель Supervision диагональю 4,2″ отображает наиболее важную информацию для водителя. Над щитком приборов появился светозащитный козырек с кожаной отделкой, который обеспечивает защиту от бликов.

Заметно улучшилось качество отделочных материалов. Декоративные вставки «под дерево» создают более премиальные ощущения в салоне. К вариантам тканевой или кожаной отделки впервые в истории модели добавился вариант обшивки высококачественной кожей Nappa черного или коричневого цвета с эффектной ромбовидной прострочкой.

Комфорт и безопасность

Новые высокотехнологичные опции значительно повысят уровень безопасности и сделают управление обновленным KIA Mohave более комфортным. На помощь водителю готова прийти система контроля «слепых» зон (BSD). Маневрирование на малых скоростях и в стесненных условиях существенно облегчат система помощи при выезде с парковки задним ходом (RCTA) и система кругового обзора (AVM). Новая для модели система контроля давления в шинах (TPMS) позволит чувствовать себя увереннее как на твердом покрытии, так и на бездорожье.

Как и все остальные модели российской линейки бренда, обновленный KIA Mohave, начиная с 2017 года выпуска, оснащается системой экстренной связи «ЭРА-ГЛОНАСС».

Внедорожник KIA уже в базовой комплектации получил новую мультимедийную систему с 8-дюймовым цветным сенсорным дисплеем и навигацией. Поклонники высококачественного звука по достоинству оценят премиальную аудиосистему JBL, которая будет предложена на KIA Mohave впервые в истории модели.

KIA Mohave занимает особое место в модельной линейке марки, представляя KIA в сегменте рамных внедорожников. KIA Mohave имеет устойчивый круг поклонников, которые ценят его не только за комфорт в городе, но и за возможность выбраться на природу и заняться активным отдыхом вне зависимости от дорожного покрытия. Оптимальное сочетание цены, качества и проходимости обеспечило KIA Mohave рост продаж на 86% в 2016 году. За прошлый год в России было реализовано 573 автомобиля данной модели, а с момента основания KIA Motors Rus в 2009 году — более 5 200 KIA Mohave. Обновленный дизайн и новое высокотехнологичное оснащение помогут рамному внедорожнику KIA привлечь дополнительную аудиторию.

Как и на все модели марки в России, на обновленный KIA Mohave будет распространяться длительная гарантия KIA — 5 лет или 150 000 км пробега. Компания уверена в высоком качестве своей продукции и подтверждает это уникальной по продолжительности гарантией, что снижает стоимость владения для клиентов.

Точная дата начала продаж, а также цены и комплектации обновленного KIA Mohave в России будут объявлены дополнительно.

Новости от Redtram.com Загрузка ...