Компания Jaguar Land Rover представляет Range Rover Velar

Новый автомобиль в семействе Range Rover, призванный занять нишу между Range Rover Evoque и Range Rover Sport.

Land Rover вновь подтверждает свой статус ведущего автопроизводителя внедорожников в мире.

Основоположник современного класса премиальных внедорожников, оригинальный Range Rover, начинал свою историю с прототипов под названием Velar в 1969 году.

Мировая премьера Range Rover Velar состоится 1 марта 2017 года.

Россия, Москва, 22 февраля 2017 года — История сегмента роскошных внедорожников начинает своей отсчет с 1970 года — именно тогда компания Land Rover представила миру оригинальный Range Rover. Прошло почти полвека, и инновационный дух бренда воплотился в четвертом представителе легендарного семейства Range Rover — Range Rover Velar, который будет впервые представлен 1 марта 2017 года.

Простота и элегантность линий в сочетании с самыми передовыми технологиями — все это новый Range Rover Velar.

Джерри Макговерн (Gerry McGovern), директор по дизайну Land Rover: «Мы называем Velar „авангардным Range Rover“. Этот автомобиль, воплощающий новое измерение элегантности и инновационных технологий, ознаменует собой глобальные перемены в истории бренда».

Следуя неизменному девизу Land Rover — «выходить за грани обыденного» — новый Velar получил уникальные экологичные материалы и передовые инженерные разработки, чтобы подарить своим владельцам уверенность и комфорт в любой ситуации и на любом покрытии.

Название Velar является отсылкой к первым прототипам Range Rover, которые появились в 1969 году. Инженерам компании нужно было скрыть истинное имя 26 предсерийных моделей, и автомобили получили эмблему Velar. Это слово заимствовано из латинского velaris, что означает «скрывать», «прятать».

Полная информация о новом Range Rover Velar будет опубликована 1 марта 2017 года.

Новости от Redtram.com Загрузка ...