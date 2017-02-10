Лидерство Toyota. Бренд №1: когда факты говоря сами за себя

Факт 1: Согласно данным от аналитического агентства JATO, Toyota — автомобильный бренд #1 в мире по объему продаж в 2016 году, который реализовал более 7,2 млн единиц и обогнал ближайшего преследователя более, чем на 1 млн автомобилей. Более детальную информацию можно найти, перейдя по ссылке.
Факт 2: Согласно данным от компании Google, Toyota — автомобильный бренд #1 в России по поисковым запросам. Более детальную информацию можно найти, перейдя по ссылке.
Факт 3: Согласно данным от аналитического агентства Автостат, Toyota — автомобильный бренд #1 в России по выручке от продаж легковых автомобилей. Более детальную информацию можно найти, перейдя по ссылке.