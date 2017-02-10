Лидерство Toyota. Бренд №1: когда факты говоря сами за себя

Лидерство Toyota. Бренд №1: когда факты говоря сами за себя

Toyota

  • Факт 1: Согласно данным от аналитического агентства JATO,
    Toyota — автомобильный бренд #1 в мире по объему продаж в 2016 году, который реализовал более 7,2 млн единиц и обогнал ближайшего преследователя более, чем на 1 млн автомобилей.
    Более детальную информацию можно найти, перейдя по ссылке.
  • Факт 2: Согласно данным от компании Google,
    Toyota — автомобильный бренд #1 в России по поисковым запросам.
    Более детальную информацию можно найти, перейдя по ссылке.
  • Факт 3: Согласно данным от аналитического агентства Автостат,
    Toyota — автомобильный бренд #1 в России по выручке от продаж легковых автомобилей.
    Более детальную информацию можно найти, перейдя по ссылке.
Источник:
Тойота Мотор
Дата:
15 февраля 2017 г.
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