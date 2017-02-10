Infiniti измерила уровень страсти от управления Q50

Infiniti

Infiniti измеряет эмоциональную реакцию водителей за рулем нового Q50.

Водители испытывают высочайший уровень волнения и страсти при управлении 405-сильным седаном.

Роль, Швейцария — Согласно новым научным исследованиям, проведенным Infiniti в. преддверии Дня святого Валентина, Infiniti Q50 вызывает у водителей невероятную страсть и волнение.

Накануне дня всех влюбленных специалисты из Infiniti измерили в режиме реального времени нейронные реакции ста водителей, зафиксировав их эмоциональный отклик во время управления мощнейшим 405-сильным седаном Q50.

Для эксперимента Infiniti привлекла к сотрудничеству Emotiv — биоинформационную компанию, специализирующуюся на электроэнцефалограммах — анализе активности мозга. Данные всех участников были оценены согласно поведенческой модели Хеббиана-Йеркеса-Додсона. Эта научно подтвержденная теория предполагает необходимость большей умственной и чувственной активности для получения максимального результата той или иной деятельности — например, вождения.

Замеры показали, что управление Infiniti Q50 вызывает высокий уровень психического возбуждения, сосредоточения и вовлеченности. Независимая интерпретация данных электроэнцефалограммы мозга, сделанная EMOTIV, зеркально отобразила форму кривой Хеббиара-Йеркеса-Додсона: водители ощутили пиковые уровни эмоциональной вовлеченности во время управления спортивным седаном с 3,0-литровым битурбированным мотором V6 мощностью 405 л.с.

Участники тест-драйва Infiniti Q50 продемонстрировали оптимальный уровень «возбуждения» во время вождения (среднее значение 0.582) по шкале Хеббиана-Йеркеса-Додсона — это выше, чем 0.507 в гоночном симуляторе. Впрочем, данные с электроэнцефалограммы также показали максимальное ментальное напряжение примерно в четыре раза выше того, что достигается на симуляторе. Напротив, активность мозга на симуляторе показала примерно одинаковый уровень на протяжении всей поездки.

Альфонсо Альбайса (Alfonso Albaisa), Исполнительный директор по дизайну Infiniti, который курировал дизайн Q50, прокомментировал: «Автомобиль — это больше, чем просто машина. Это страсть, поэтому она должна вызывать эмоциональный отклик. В эпоху, когда все пишут о бесчувственных технологиях, автоматизации и автономных возможностях, мы доказываем, что автомобили Infiniti вызвать настоящую страсть».

Новости от Redtram.com Загрузка ...