Бренд Infiniti завоевал рекордную долю рынка в январе

Infiniti

Москва — Infiniti продолжает уверенный рост в России и демонстрирует превосходные результаты во всех регионах. Доля рынка в январе составила 5,1% — это рекордный показатель на российском рынке за последние два года.

В январе в России было реализовано 379 автомобилей Infiniti, что на 27% больше, чем за аналогичный период 2016 года. Наибольшим спросом среди всего модельного ряда компании пользуется обновленный кроссовер QX50, в январе было продано 160 автомобилей. На втором месте QX70 (106 автомобилей), на третьем седан Q50 (51 автомобиль).

«Новый курс компании по расширению модельного ряда, передовые технологии, современные двигатели, разработанные инженерами — включая новейший битурбированный двигатель V6, все это позволило нам начать 2017 год с отличных результатов: в январе Infiniti продемонстрировала рекордную для последних двух лет долю рынка», — прокомментировала Ольга Филиппова, Управляющий директор Infiniti Россия-Украина-Казахстан.

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