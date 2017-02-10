Mitsubishi Motors представляет название нового компактного SUV — Eclipse Cross

Mitsubishi

Токио. Сегодня Mitsubishi Motors Corporation (MMC) анонсировало название новой модели компактного SUV — которая будет представлена на 87ом международном автосалоне в Женеве* — Eclipse Cross.

Название Eclipse происходит от популярной модели в кузове купе, продаваемой на Американском рынке начиная с 1989 года. Вторая часть названия — приставка Cross — является составной частью слова кроссовер.

Eclipse — слово известное во всем мире, обозначающее редкое природное явление — солнечное затмение. Сочетая в себе стильные линии кузова купе и свободолюбивый характер автомобилей сегмента SUV, красивые и динамичные формы модели Eclipse Cross вызывают неподдельные эмоции, которые можно сравнить с восхищением при наблюдении бриллиантового свечения во время солнечного затмения. Глубокий насыщенный красный цвет, который был специально разработан для данной модели, также находит свое отражение в название модели, вызывая яркие переживания от увиденного во время полного солнечного затмения.

* 87-ой Международный автомобильный салон в Женеве 2017. Пресс-дни автосалона пройдут 7 и 8 марта. Для широкой публики выставка будет открыта с 9 по 19 марта. Официальная пресс-конференция на стенде Mitsubishi начнется 7 марта в 11:15.

Подробную информацию можно найти по ссылке: http://www.gims.swiss/en/ (на английском языке)

Больше информации об участии MMC в Женевском автосалоне доступно по ссылке: mitsubishi-motors.com

Дополнительные материалы доступны:

Mitsubishi Motors Library по ссылке: library.mitsubishi-motors.com

2017 Geneva Motor Show Press Site по ссылке: library.mitsubishi-motors.com/gms2017/

За информацией, пожалуйста, обращайтесь в пресс-службу ООО «ММС Рус», дистрибьютора автомобилей Mitsubishi в России:

Екатерина Колесникова

ООО «ММС Рус»

Тел. +7 (495) 967-967-2 (ext. 11572)

Моб.: +7(915)432-43-38

evkolesnikova@mmсrus.com

Маргарита Плотникова

ООО «ММС Рус»

Тел. +7 (495) 967-967-2 (ext. 38 808)

Моб.: +7 (916) 695-83-28

maplotnikova@mmсrus.com

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