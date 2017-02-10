Европейские премьеры Lexus LS и RC F GT3 на Женевском автосалоне 2017 года

Lexus

На Женевском международном автосалоне 2017 года состоятся европейские премьеры флагманского седана Lexus LS пятого поколения и гоночного автомобиля RC F GT3.

Полностью обновленный дизайн стенда Lexus отражает новый этап в коммуникационной стратегии бренда.

После мировой премьеры нового LS 500 с двигателем V6 3,5 л битурбо, которая состоялась на прошедшем в январе 2017 года автосалоне в Детройте, Lexus впервые представит свой новый флагманский седан в Европе на предстоящем Женевском международном автосалоне.

Также впервые в Европе будет показан гоночный автомобиль RC F GT3. Этот автомобиль отражает растущий интерес бренда к автоспорту.

Помимо упомянутых моделей на стенде Lexus будут представлены LC, RC и RC F, а также премиальные кроссоверы RX и NX.

Стенд Lexus получил полностью обновленный дизайн, подчеркивающий ключевые ценности бренда — высочайшее качество, внимание к деталям и безопасность — и предоставляющий посетителям возможность получить интерактивный опыт. Новый дизайн стенда, который будет продемонстрирован впервые в Европе на Женевском международном автосалоне 2017 года, отражает новую глобальную коммуникационную стратегию бренда.

Пресс-конференция Lexus состоится 7 марта в 12:45 по центральноевропейскому времени / 14:45 по Мск на стенде № 4211 в Зале 4 выставочного комплекса Palexpo.

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