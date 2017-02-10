Тойота объявляет об открытии нового дилерского центра в Волгограде

Toyota

2 февраля 2017 года в Волгограде состоялось торжественное открытие Тойота Центр Волгоград Восток, ставшего вторым официальным дилером бренда в городе.

Новый дилерский центр полностью соответствует единой концепции Toyota Personal & Premium, целью которой является максимальный комфорт клиентов.

В полном соответствии с международными стандартами профессионального клиентского сервиса Тойота Тойота Центр Волгоград Восток предоставляет полный комплекс услуг, в том числе: продажа, послепродажное обслуживание и обмен автомобилей Toyota по программе Trade-in.

ООО «Тойота Мотор», 3 февраля 2017 года — 2 февраля 2017 года в Волгограде прошла церемония открытия нового официального дилера Тойота Центр Волгоград Восток, ставшего стал вторым уполномоченным дилером бренда в городе. Новый Тойота Центр площадью 3 326 кв. м. расположен в восточной части Волгограда в удобной транспортной доступности, обеспечивая жителям всех районов города комфортный доступ к высокому уровню клиентского сервиса Toyota.

Оформление Тойота Центра Волгоград Восток полностью соответствует единой концепции бренда Toyota — Personal & Premium. Особое внимание уделено клиентской зоне, в которой предусмотрено все необходимое для комфортного отдыха клиентов во время посещения официального дилера для приобретения или обслуживания автомобиля. Современный стиль дилерского центра, цветовая гамма мебели и интерьера, включая оформление комнаты выдачи автомобилей, создают позитивную и комфортную атмосферу. Завершение внедрения концепции Personal & Premium по всей дилерской сети Тойота запланировано на 2017 год Тойота Центр Волгоград Восток предлагает клиентам широкий спектр услуг. Сайт дилерского центра предоставляет доступ к современным онлайн-сервисам, благодаря которым клиенты могут самостоятельно записаться на тест-драйв и на сервис, рассчитать размер платежа по кредиту и стоимость страховых услуг, подать онлайн-заявку на кредит, воспользоваться онлайн-конфигуратором и другими удобными приложениями, экономящими время на визит в дилерский центр.

Тойота Центр Волгоград Восток также предлагает комфортный процесс обмена автомобилей с пробегом по программе Toyota Trade-in. Клиентам доступны такие сервисы, как предварительная онлайн-оценка автомобилей с пробегом, экспресс-осмотр автомобиля клиента с использованием специального iPad-приложения в дилерском центре и оперативная техническая диагностика автомобиля за 23–45 минут.

Стремясь предоставить максимум услуг клиенту, новый дилерский центр предлагает услуги шинного отеля и летнего сервиса, выгодные программы кредитования от АО «Тойота Банк», лизинг, страхование, удаленное урегулирование убытков, установка дополнительного оборудования, постановка на учет в ГИБДД, также личный кабинет для удобного и оперативного получения информации онлайн.

Новый дилерский центр Тойота Центр Волгоград принадлежит Группе Компаний «АГАТ», с которым компания Тойота сотрудничает с 2007 года. За десять лет между ГК «АГАТ» и ООО «Тойота Мотор» сложились доверительные и прочные партнерские отношения. В настоящий момент в группу входят 6 дилерских и партнерских центров Тойота и 2 дилерских центра Лексус.

В настоящий момент в 68 городах России действуют 108 официальных дилерских центров Тойота: 105 Уполномоченных Дилера Тойота, 3 Уполномоченных Партнера Тойота.

Справочная информация о Тойота Центр Волгоград Восток:

Площадь Шоурума = 1 103 кв. м.

Площадь земельного участка = 1,48 га

Площадь здания дилерского центра = 4 139 м²

Площадь шоурума дилерского центра = 1 103 м²

Площадь сервисной зоны дилерского центра = 1 520 м²

Площадь слесарного цеха = 785 м²

Площадь склада запасных частей = 147 м²

Автопарк: 7 автомобилей для тест-драйва. Склад автомобилей в наличии вмещает 105 единиц различных моделей. Дополнительно на складе могут находиться до 60 автомобилей с пробегом, доступных в рамках программы Toyota Tested.

Количество постов слесарного ремонта в дилерском центре = 13

На этапе открытия в ТЦ Волгоград Восток будут работать 73 сотрудника. Впоследствии их число вырастет до 94

Парковка рассчитана на 38 автомобилей, включая 25 мест для клиентов шоурума и 13 для клиентов сервиса.

За дополнительной информацией обращайтесь, пожалуйста, в ООО «Тойота Мотор»:

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