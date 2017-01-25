«Дорога Мужества» начинается в Москве

17 июня 2017 г. в Москве стартует Первый бронепробег Союзного государства России и Белоруссии «Дорога Мужества». В рамках патриотической акции более 15 единиц демилитаризованной техники — БТР и БРДМ — проедут по маршруту Москва-Брест-Москва. Участники мероприятия установят рекорд, который войдет в Книгу рекордов России как самый длительный марш-бросок, совершаемый на бронетехнике.

Кульминацией данной акции станет участие членов бронепробега в траурных мероприятиях в городе Брест в ночь с 21 на 22 июня.

Организатор акции «Дорога Мужества» — ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО — видит основной задачей бронепробега отдание дани памяти героям, сражавшимся за нашу Родину во время Великой Отечественной войны, а также укрепление культурных связей между Россией и другими государствами — членами СНГ.

Всего в рамках бронепробега будет преодолено свыше 2 300 км пути, члены акции примут участие в 20 памятных мероприятиях на территории России и Белоруссии. Маршрут мероприятия полностью совпадает с тем, на котором оборонялись наши войска в 1941-м.

Вживую акцию «Дорога Мужества» смогут наблюдать около 6 млн человек, в то время как 15 млн будут иметь возможность увидеть ее по телевидению и в сети Интернет.

Принять участие в бронепробеге приглашены Президент Российской Федерации В. В. Путин, Президент Республики Беларусь А. Г. Лукашенко. Письма с предложениями поддержать инициативу проведения бронепробега отправлены президентам стран СНГ.

Акция «Дорога Мужества» получила высокую оценку и поддерживается мэрией Москвы.

«Данная акция примечательна еще тем, что объединяет как частных лиц, владельцев демилитаризованной техники, так и волонтеров, ветеранов и просто сочувствующих граждан России, Белоруссии. У всех нас общая история, общие ценности, которые базируются на незыблемых понятиях: память, культура, Родина. Сегодня крайне важно, чтобы как можно больше людей присоединились к акции „Дорога Мужества“. Ведь от социальной поддержки таких мероприятий зависит и будущее восприятие Великой Отечественной войны как в России, так и по всему СНГ. На сегодняшний день ни на территории России, ни на территории Белоруссии нет патриотических мероприятий подобного формата. Мы надеемся, что проведение бронепробега „Дорога Мужества“ станет доброй традицией для жителей России и Белоруссии», — говорит председатель ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА Алексей Мигалин.

Партнеры мероприятия

Историко-культурный комплекс «Линия Сталина» (Республика Беларусь)

Информационные партнеры мероприятия

«Москва Медиа»

ОНТ (Общенациональное телевидение Белоруссии

ИД «Комсомольская правда»

Автоутро Автомобильное интернет-издание

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