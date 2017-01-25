TNGA — новая глобальная архитектура Toyota

Toyota

Дорогие коллеги,

ознакомившись с опубликованными сегодня статьями о появлении принципиально нового Toyota Prius в России, мы поняли, что в большинстве материалов присутствуют некорректные определения TNGA, на основе которой был спроектирован автомобиль.

В связи с этим мы подготовили краткое определение, которое должно помочь вам с корректным освещением подобных новостей бренда Toyota:

TNGA (Toyota New Global Architecture — Новая глобальная архитектура Toyota) — это модульный подход к конструированию / разработке платформ и силовых агрегатов.

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