Новый рекорд Lamborghini Squadra Corse: более двухсот гоночных суперкаров выпущено в течение двух лет

201-м гоночным суперкаром, подготовленным на заводе в Сант-Агата-Болоньезе, стал Huracán GT3.

Автомобили, соответствующие требованиям гоночных классов Super Trofeo и GT3, собираются на той же сборочной линии, что и серийные модели Huracán.

Сант-Агата-Болоньезе, 26 января 2017 г. — 201-й спортивный автомобиль, которым стала модель Huracán GT3, сошел со сборочной линии в Сант-Агата Болоньезе 18 января. Выпуск этого автомобиля ознаменовал собой новый рекорд, установленный спортивным подразделением Lamborghini Squadra Corse: за период с 2015 года было подготовлено более 200 гоночных суперкаров.

Lamborghini Squadra Corse ― одно из немногих спортивных подразделений мировых автопроизводителей, которое может гордиться тем, что гоночные автомобили, например, Huracán Super Trofeo и Huracán GT3, собираются на той же производственной линии, что и серийные суперкары Lamborghini Huracán ― в помещениях завода в Сант-Агата-Болоньезе. На каждом этапе за производством гоночных моделей наблюдают опытные высококвалифицированные специалисты Lamborghini Squadra Corse.

Факт, что гоночные версии создаются там же, где и серийные модели, сам по себе придает им дополнительную ценность. Такой способ позволяет существенно сократить время на подготовку автомобиля и гарантировать высочайший уровень контроля качества, что означает максимальную степень надежности суперкара на гоночной трассе.

По стандартам спортивных подразделений такой объем выпуска спортивной техники является весьма значительным, особенно с учетом относительно короткого промежутка времени, за который он был достигнут. По словам главы спортивного направления Automobili Lamborghini Джорджо Санны (Giorgio Sanna), «эти цифры вновь демонстрируют высочайший коммерческий и спортивный успех моделей Huracán Super Trofeo и GT3. Это тот успех, который мы хотели бы разделить с нашими клиентскими командами, инвестирующими в спортивные программы и гоночную продукцию Lamborghini. Также хотелось бы выразить особую благодарность коллективу Squadra Corse и всем бизнес-подразделениям Automobili Lamborghini, ежедневно вносящим свой вклад в достижение важнейших результатов».

Среди более чем двух сотен подготовленных единиц спортивной техники ― модель Huracán Super Trofeo, созданная для марочного монокубка, который Lamborghini Squadra Corse организует в Европе, Азии, Северной Америке и на Ближнем Востоке. Также в линейке ― суперуспешные спортивные модели Huracán GT3, постоянные принимающие участие в международных чемпионатах для автомобилей класса GT.

Модель Huracán Super Trofeo была впервые представлена широкой публике в августе 2014 года, на конкурсе Concours d’Elegance в Пеббл-Бич (Калифорния, США) и с 2015 года принимает участие в гонках. За два года полноценной программы выпуска было подготовлено более 140 экземпляров в этой версии. Такой объем ― существенное достижение по сравнению с предыдущей моделью Gallardo Super Trofeo, которая за период с 2009 по 2014 год была выпущена в количестве 106 экземпляров. Всего за два года модели Huracán удалось превзойти по объемам выпуска всю историю гоночных Gallardo, которые собирались на протяжении 6 лет.

Версия GT3, которая отличается от Huracán Super Trofeo более развитой аэродинамикой и более сложной кинематикой подвески, разрабатывалась в сотрудничестве с компанией-производителем гоночных шасси Dallara. Дебют этой модели состоялся в 2015 году, и в первой же гонке на выносливость серии Blancpain GT в Монце была одержана победа. Всего было выпущено примерно 60 экземпляров Huracán GT3. Около 40 из них выходило в 2016 году на старты различных чемпионатов для автомобилей класса GT. На этих автомобилях за минувший год было выиграно 2 чемпионских титула, занято 52 призовых места, одержано 18 побед в абсолютном зачете и завоевано 22 поул-позиции.

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