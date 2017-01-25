Экспедиция Восход — за рулем ГАЗ-24 на высоте 5380 м

Первое выступление российских музыкантов в Тибете

Участники Экспедиции Восход voshod.me , стартовавшие из Москвы на Бали на двух советских автомобилях ГАЗ-24 1974-го и 1983-го годов выпуска, преодолели высокогорные районы Тибета и проехали более 13 000 км на пути к цели. Сейчас Экспедиция находится в Тайланде.

По пути Экспедиции — в городах России, Казахстана, Киргизии, Китая, западного, восточного Тибета и Лаоса, музыканты Экспедиции Восход сыграли более 30 концертов, в том числе выступили в таинственной Лхасе — столице Тибета vk.com .

Это выступление стало историческим — местные жители говорят, что российская группа в этом регионе играет впервые.

За рулем ретро «Волг» участники Экспедиции покорили одну из самых высокогорных трасс в мире — Годао 219 (G219). Эта китайская республиканская трасса в Синьцзян-Уйгурском автономном районе частично пролегает по территории Аксайчин, ставшей причиной Индо-китайской войны 1962 года. Советские автомобили стойко выдержали все нагрузки, в том числе перевал в 5380 м — наивысшую точку маршрута Экспедиции. Под капотом экспедиционных «Волг» — 402-е заводские моторы и оригинальные узлы.

А вот команде пришлось нелегко в высокогорных районах. «Тяжело было в Аксайчине: сутки выше 5000, перевал 5380, отсутствие дорог в горной пустыне и пылевые бури (герметичность в Волге отсутствует, как класс). Добавляет антуража, когда и так нечем дышать на высоте», — комментирует Илья, идейный лидер Экспедиции. Но все же высота была взята!

Россияне также сыграли и записали специальные акустические мини-концерты на берегу самого крупного озера Киргизии Иссык-Куль и у священного Тибетского озера Манасаровар в Гималаях (4557), традиционного места паломничества, где по легенде был зачат Будда.

По дороге команда пишет новую музыку, снимает кино, а художник Экспедиции, вдохновленный приключениями и дорогой, создает уникальные коллекции одежды voshod.me/store .

Экспедиция функционирует на краудсорсинговой платформе — каждый желающий может поучаствовать в проекте, залить несколько дополнительных километров в канистру Экспедиции Восход и даже попасть на борт экспедиционной «Волги». Для этого необходимо купить вещь с дизайном Экспедиции voshod.me/store или сделать взнос на сайте проекта voshod.me/kilometers .

Сейчас Экспедиция находится в Таиланде: в Бангкоке, Паттайе, Хуа Хине и на Пхукете запланированы встречи и концерты.

По пути Экспедиция Восход ведет дорожный видеоблог www.youtube.com , первые 5 серий уже доступны на youtube.com/expvoskhod , Вконтакте и facebook проекта .

Следить за перемещением команды в реальном времени можно на сайте Экспедиции voshod.me в разделе «Трекинг».

Посмотреть коллекцию одежды с эксклюзивными принтами, послушать музыку, познакомиться с участниками и поддержать Экспедицию Восход:

VK.com — oфициальная социальная сеть Экспедиции Восход:

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