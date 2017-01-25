Экспедиция Восход покоряет Тибет на советских «Волгах»

Участники Экспедиции Восход, стартовавшие из Москвы на Бали на двух советских автомобилях ГАЗ-24 1974-го и 1983-го годов выпуска, проехали уже более 5 000 км и пересекли границу с Китаем.

Сейчас команда Экспедиции находится в высокогорных районах Тибета и скоро преодолеет перевал высотой около 5100 м. Протяженность всего маршрута Экспедиции составляет около 24000 км, он пролегает через Китай, западный и восточный Тибет, Лаос, Камбоджу, Тайланд, Малайзию, Сингапур и Индонезию.

Несмотря на технические сложности со связью в Киргизии и Китае, путешественники стараются в живом режиме рассказывать об экспедиции в социальных сетях vk.com/expvoskhod и вести дорожный видеоблог youtube.com/expvoskhod .

По пути шестеро участников Экспедиции Восход играют живые концерты и пишут музыку, рисуют принты для новых коллекций эксклюзивной уличной одежды и снимают документальное кино, чтобы через собственную систему краудфандинга voshod.me финансировать продвижение экспедиции вперед. Каждая купленная вещь или взнос на сайте — это несколько дополнительных километров в канистру Экспедиции Восход, а также возможность для поклонников попасть на борт экспедиционной «Волги».

Следить онлайн за перемещением команды и «Ласточек» можно на сайте Экспедиции voshod.me в разделе «Трекинг».

Концерты музыкантов Экспедиции Восход уже прошли в 10 городах России, Казахстана и Киргизии, выпущены 2 серии дорожного блога. Результатом проекта станет полнометражное документальное кино о пути из Москвы на Бали за рулем советских автомобилей ГАЗ-24 и развитии независимой Азиатской культурной сцены.

«Первый этап с ежедневными концертами и длительными перегонами по 500–1000 км был очень сложным для всей команды и для машин, в основном из-за плотного графика, — комментирует Илья, идейный лидер Экспедиции Восход. — Мы постепенно „штурмуем“ высокогорье, сначала поднимаемся и ночуем на высоте 3800, а затем одним днем махнем до 5100. Мы утомлены, но очень вдохновляют горы — Гималаи, Тянь Шань, их величие и грандиозная мощь. За первые пять тысяч километров пути команда очень сплотилась. Концерты теперь будут реже, впереди второй этап Экспедиции — преодоление сложного горного маршрута».

Прямо по пути механик экспедиции Саша Колесников проводит мелкий ремонт и доработку автомобилей. «Сцепление и подвеска живые, карбюратор немного барахлит, основные проблемы возникали с тормозами — на одной из „Волг“ были плохо установлены задние колодки, а на второй они просто развалились. Пришлось также заменить клаксон, а поворотники „сами починились“, — рассказывает Санёк. На одной из машин заменили трамблёр системы зажигания, который беспокоил последние 2500 км. Серьезных поломок нет, „Волги“ хорошо выдерживают дорогу, хотя опасений было много. В Бишкеке, готовясь к предстоящим горным перевалам, провели техническое обслуживание автомобилей с заменой масел, проверили коробки передач, редуктора, долили рабочие жидкости, поставили зимнюю резину на задние колеса. Местные умельцы, которые помогали с ремонтом, сказали, что мы хорошо подготовили машины, видно, что они собраны с душой».

Впереди у Экспедиции Восход 25 дней на территории Китая и восхождение на высоту 5400 м. Дальнейший маршрут проходит через Кашгар (граница с Китаем), Аксайчин Гар, Кайлас, Сагу, округ Шигадзе и Лхасу.

Следить за Экспедицией в живом режиме можно на сайте и в социальных сетях проекта. Посмотреть коллекцию одежды с эксклюзивными принтами, послушать музыку, познакомиться с участниками и поддержать Экспедицию Восход:

VK.com — oфициальная социальная сеть Экспедиции Восход:

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