Экспедиция Восход — 24 000 км из Москвы на Бали на старых волгах

Музыка и кино на колесах. Сможет ли воплотиться экспедиция, движимая силой творчества?

Москва, сентябрь 2016 — в Москве идет подготовка к первой арт-экспедиции «Экспедиция Восход» на легендарных автомобилях ГАЗ-24 из Москвы на Бали.

Участники экспедиции — музыкальная группа, режиссер-оператор и художник — решили осуществить то, что еще никто не совершал.

Они пересекут половину земного шара за рулем советских «волг», преодолеют вершины Гималаев и три окенических переправы, пересекут экватор и доберутся до таинственного острова Бали. Маршрут составляет около 24000 км и пройдет через Казахстан, Киргизию, Китай, западный и восточный Тибет, Лаос, Камбоджу, Тайланд, Малайзию, Сингапур и Индонезию.

В пути они будут заниматься тем, что любят и умеют: писать музыку, играть живые концерты, создавать графическое искусство и снимать документальное кино о таких же как и они: деятелях местной локальной сцены, независимых музыкантах и уличных художниках. Результатом экспедиции станет полнометражный документальный фильм.

Чтобы заработать на свою затею, парни создали свою марку одежды, которая развивается по пути. Сайт Экспедиции работает как краудсорсинг-площадка. Каждая купленная ещь — это несколько дополнительных километров в канистру Экспедиции Восход, а также возможность попасть на борт экспедиционной волги. Среди пользователей сайта и подписчиков Экспедиции будет разыграно три поездки в Азию с возможностью присоединиться к Экспедиции в или встретить на финишном концерте на Бали «Наша цель — отыграть по дороге как можно больше концертов и снять документальное кино о героях локальной сцены Юго-Восточной Азии: независимых музыкантах, художниках, поэтах, татуировщиках. Мы выбрали непростой маршрут и готовы бросить себе вызов. Каждый километр пройденного пути — знак того, что люди поддержали нашу инициативу. Путь Экспедиции будет наполнен живыми выступлениями, совместным творчеством, интересными встречами и интервью», — говорит Илья, идейный лидер и создатель проекта.

Старт Экспедиции Восход намечен на 3 октября.

Следить за Экспедицией в живом режиме можно на сайте и в социальных сетях проекта. Посмотреть принты, послушать музыку и познакомиться с участниками:

VK.com — oфициальная социальная сеть Экспедиции Восход:

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