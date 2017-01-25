KIA представляет обновленную линейку 2017 модельного года

KIA

Вне зависимости от комплектации, все модели KIA 2017 модельного года оснащены системой экстренной связи «ЭРА-ГЛОНАСС» 1 .

. KIA cee’d, KIA Optima и KIA Sportage 2017 модельного года оснащаются мультимедийно-навигационной системой нового поколения с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto 2 .

. Седан бизнес-класса KIA Optima получил более богатое оснащение, а спортивная версия KIA Optima GT — обновленную оптику и сиденья нового дизайна и конструкции.

KIA Sportage GT Line стал доступнее.

KIA Sorento получил опцию Bluetooth в качестве штатного оснащения и мультимедиа систему с камерой заднего вида в максимальной комплектации.

Линейка двигателей KIA Sorento Prime 2017 модельного года пополнилась бензиновым двигателем 2,4 GDI мощностью 188 л.с. Мультимедийная система кроссоверов KIA Sorento Prime в некоторых комплектациях стала совместима с Android Auto и Apple CarPlay, появились и другие обновления модели3.

Москва, 25 января 2017 года — KIA Motors Rus сообщает о старте продаж автомобилей KIA 2017 модельного года.

KIA Optima

Спортивная модификация KIA Optima GT (245 л.с.), ранее оснащавшаяся системой адаптивного ксенонового головного света AFLS, получила светодиодные фары ближнего и дальнего света с автоматической регулировкой угла наклона. Также на автомобили KIA Optima GT устанавливаются сиденья нового дизайна и конструкции.

Седан бизнес-класса KIA Optima во всех комплектациях оснащен комплексом экстренного реагирования «ЭРА-ГЛОНАСС» и системой мониторинга давления в шинах.

Наиболее доступная комплектация седана Classic с 2017 модельного года получила подогрев передних сидений, а также модуль беспроводной связи Bluetooth для подключения мобильных устройств.

На бизнес-седаны KIA Optima в комплектациях Luxe, Prestige, GT Line и GT c 2017 модельного года устанавливается мультимедийно-навигационная система нового поколения. В комплектации Luxe она предлагается с сенсорным дисплеем диагональю 7″, а в более высоких комплектациях — с диагональю 8». Новая система отличается более производительным процессором и более чувствительным сенсорным экраном c высокой контрастностью. Навигационная система нового поколения позволяет точнее определять местоположение и получать информацию о дорожной обстановке в режиме реального времени, а также более удобно осуществлять поиск объектов. Актуальные данные о дорожной ситуации подгружаются при помощи WiFi через мобильный телефон, подключенный к мультимедийно-навигационной системе автомобиля. Совместимость новой мультимедийно-навигационной системы с Apple CarPlay и Android Auto открывает владельцам KIA Optima дополнительные возможности доступа в Интернет и интеграции со смартфонами на операционных системах iOS и Android.

Рекомендованная розничная цена KIA Optima 2017 модельного года варьируется от 1 159 900 рублей до 1 809 900 рублей без учета специальных предложений.

KIA Sportage

Все автомобили KIA Sportage 2017 модельного года, вне зависимости от комплектации, оснащаются системой экстренной связи «ЭРА-ГЛОНАСС», модулем беспроводной связи Bluetooth и мультифункциональным рулевым колесом.

Кроссоверы KIA Sportage в комплектации Comfort получили раздельный климат-контроль с системой антизапотевания и ионизацией воздуха, датчиком дождя.

В комплектации Luxe и выше кнопка управления стеклоподъемником на двери переднего пассажира теперь работает в автоматическом режиме.

KIA Sportage 2017 модельного года в комплектациях Luxe, Prestige, Premium и GT Line оснащается мультимедийно-навигационной системой нового поколения с высококонтрастным сенсорным дисплеем, обновлением дорожной информации в режиме реального времени и поддержкой платформ Apple CarPlay и Android Auto. На кроссоверы в комплектациях Luxe и Prestige эта система устанавливается с сенсорным дисплеем диагональю 7», для автомобилей в комплектациях Premium и GT Line предусмотрена установка 8-дюймового дисплея.

В автомобилях KIA Sportage GT Line оптимизирован набор опций безопасности и систем помощи водителю, благодаря чему эта версия, ставшая первой спортивной комплектацией в российской линейке кроссоверов KIA, стала доступнее.

KIA Sportage 2017 модельного года предлагается по цене от 1 249 900 рублей до 2 094 900 рублей без учета специальных предложений.

KIA cee’d

Все автомобили семейства KIA cee’d 2017 модельного года, вне зависимости от комплектации, оснащаются системой экстренной связи «ЭРА-ГЛОНАСС» и модулем беспроводной связи Bluetooth для подключения мобильных устройств.

На автомобили KIA cee’d в комплектациях Prestige, Premium и GT, cee’d_sw и pro_cee’d в комплектациях Prestige и Premium устанавливается мультимедийно-навигационная система нового поколения с сенсорным дисплеем высокой четкости с диагональю 7». Новая система обновляет информацию о пробках и других дорожных условиях в режиме реального времени и совместима с Apple CarPlay и Android Auto.

Помимо этого, для автомобилей KIA cee’d, pro_cee’d и cee’d_sw в комплектации Premium теперь предусмотрена установка системы автоматического переключения дальнего света фар на ближний (HBA — High Beam Assist) и системы слежения за дорожной разметкой с оповещением водителя об отклонении из полосы движения (LDWS).

Рекомендованная розничная цена 5-дверного хэтчбека KIA cee’d без учета специальных предложений составит от 819 900 рублей до 1 314 900 рублей, 3-дверного pro_cee’d — от 919 900 рублей до 1 224 900 рублей, а универсала cee’d_sw — от 894 900 рублей до 1 294 900 рублей.

KIA Sorento

Все кроссоверы KIA Sorento 2017 модельного года оснащаются системой экстренной связи «ЭРА-ГЛОНАСС» и модулем беспроводной связи Bluetooth для подключения мобильных устройств. Помимо этого, в максимальной комплектации Premium теперь предлагается мультимедийная система с выводом изображения с камеры заднего вида на дисплей головного устройства.

В целях оптимизации ценового позиционирования модели одна из комплектаций кроссовера была упразднена, отныне KIA Sorento предлагается в четырех комплектациях (Classic, Comfort, Luxe и Prestige) вместо пяти.

Кроссоверы KIA Sorento 2017 модельного года предлагаются по цене от 1 694 900 рублей до 2 034 900 рублей.

Указанные обновления относятся к модели, предлагающейся в России, как KIA Sorento второго поколения. Информация об обновлениях модели KIA Sorento Prime (в других странах мира — KIA Sorento третьего поколения) представлена в отдельном пресс-релизе от 23 января 2017 года4.

Другие обновления

В продажу во всех официальных дилерских центрах KIA на территории России уже поступили автомобили KIA Rio и представительские седаны KIA Quoris, оснащенные системой экстренной связи «ЭРА-ГЛОНАСС».

Седаны KIA Rio c оборудованием «ЭРА-ГЛОНАСС» доступны по цене от 650 900 рублей до 942 900 рублей без учета специальных предложений, хэтчбеки KIA Rio — от 680 900 рублей до 942 900 рублей.

Рекомендованная розничная цена автомобилей KIA Quoris, оснащенных системой «ЭРА-ГЛОНАСС», варьируется от 2 719 900 до 3 679 900 рублей.

Более подробную информацию об автомобилях KIA 2017 модельного года можно получить на сайте www.kia.ru или у официальных дилеров марки в России.

При возникновении дополнительных вопросов, пожалуйста, обращайтесь:

Евгения Тетерина (KIA Motors Rus), тел. +7 (495) 287-09-00, e-mail: eateterina@kia.ru

Максим Полозков (KIA Motors Rus), тел. +7 (495) 287-09-00, e-mail: mupolozkov@kia.ru

1 См более подробную информацию в пресс-релизе KIA Motors Rus от 26 декабря 2016 года: https://www.kia.ru/press/news/item44858193.php

2 См более подробную информацию в пресс-релизе KIA Motors Rus от 20 января 2017 года: https://www.kia.ru/press/news/item47013956.php

3 Детальную информацию о KIA Sorento Prime 2017 модельного года Вы можете найти в пресс-релизе KIA Motors Rus от 23 января 2017 года: https://www.kia.ru/press/news/item47250975.php

4 Детальную информацию о KIA Sorento Prime 2017 модельного года Вы можете найти в пресс-релизе KIA Motors Rus от 23 января 2017 года: https://www.kia.ru/press/news/item47250975.php

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