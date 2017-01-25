Hankook Tire стала поставщиком Чемпионата КХЛ

В пятницу премиальный производитель шин Hankook подписал соглашение о партнерстве с Континентальной хоккейной лигой. Это сотрудничество поможет компании значительно укрепить позиции в России, Северной и Восточной Европе.

Уфа, Россия, 23 января 2017 — премиальный производитель шин Hankook в пятницу подписал партнерское соглашение с Континентальной хоккейной лигой. Изначально рассчитанный на три года контракт с КХЛ вступит в силу в январе 2017 года и предусматривает целый ряд маркетинговых прав, включая рекламу на ледовых аренах и телевидении.

Контракт заключен на три сезона с возможностью последующего продления. Сотрудничество поможет компании Hankook повысить свою популярность среди хоккейных болельщиков по всему миру, особенно в России и других семи странах, которые представляют клубы КХЛ: Беларуси, Казахстане, КНР, Латвии, Словакии, Финляндии и Хорватии.

Соглашение свидетельствует об общих ценностях компании Hankook и КХЛ. Обе стороны прилагают усилия, направленные на дальнейшее развитие: КХЛ — на благо спорта и хоккейных болельщиков, компания Hankook — для удовлетворения потребностей автомобилистов во всем мире.

«Hankook — это очень динамичный бренд, поэтому мы активно поддерживаем спортивные мероприятия. Для компании Hankook важно не только повысить узнаваемость бренда среди конечных потребителей, но и его премиальность, и хоккейная аудитория очень подходит для этой цели. Мы надеемся, что это сотрудничество будет плодотворным для обеих сторон», — сказал Ким Джонг У, генеральный директор ООО «Ханкук Тайр Рус».

«Подписание соглашения с Hankook является важным этапом в развитии партнерских программ КХЛ. Лига стремится укреплять привлекательность для крупнейших мировых брендов, и мы видим большой потенциал в партнерских активациях с Hankook. Приветствуем компанию в семье наших партнеров и выражаем уверенность в том, что наше сотрудничество окажется взаимовыгодным и будет содействовать развитию хоккея и вовлечению новой аудитории по всему миру», — подчеркнул вице-президент КХЛ Сергей Доброхвалов.

Компания Hankook уже поддерживает в качестве спонсора или партнера целый ряд международных спортивных и автоспортивных мероприятий. В прошлом году она стала спонсором ФК Реал Мадрид (Испания). Она также поддерживает Лигу Европы, ФК Боруссия Дортмунд (Германия), регбийные клубы Нортгемптон Сэйнтс (Англия) и Лион Олимпик Университер (Франция), кузовные гонки DTM, Чемпионат Европы Формулы-3.

Г-н Ин Хо Чой, вице-президент Hankook Tire в странах Северной, Восточной Европы и СНГ

Г-н Дмитрий Чернышенко, Президент КХЛ

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