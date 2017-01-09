Infiniti представит концепт QX50 в Детройте

Infiniti

Глобальный дебют концепта QX50, демонстрирующего видение Infiniti для нового поколения среднеразмерных кроссоверов премиум-класса.

Концепт QX50 воплощает главные особенности дизайна Infiniti в форме кроссовера.

Infiniti готовится к дебюту технологии полуавтономного вождения.

Infiniti демонстрирует возможности нового серийного двигателя VC-Turbo с переменным коэффициентом сжатия.

Детройт — Концепт Infiniti QX50, премьера которого состоится в 2017 году на Североамериканском международном автосалоне в Детройте, демонстрирует видение бренда для будущего поколения среднеразмерного кроссовера премиум-класса.

Будучи эволюцией концепта QX Sport Inspiration 2016 года, концепт QX50 показывает вариант адаптации концептуального дизайна своего предшественника в виде серийного автомобиля для одного из самых быстро растущих сегментов.

Новейший концепт Infiniti уверенно выражает художественное влияние на дизайнерскую мысль, выраженное в философии «элегантной мощи», определяющий особенности дизайна бренда. Силуэт со слегка смещенными вперед контурами пассажирского салона, напряженными мускулистыми линиями и плавными поверхностями скрывает под собой динамичный и практичный кроссовер.

Естественность форм в ориентированном на водителя с учетом комфорта пассажиров салоне гармонирует с экстерьером. Прогрессивный дизайн сочетается с новым уровнем современного мастерства — это стремление Infiniti преодолеть традиционные взгляды на интерьер автомобиля премиум-класса.

«Продемонстрировав QX Sport Inspiration на Пекинском автосалоне 2016 года, мы показали будущее линейки Infiniti QX. Новый концепт QX50 олицетворяет собой направление для развития Infiniti в. самом динамично развивающемся сегменте автомобильного рынка». Роланд Крюгер, Президент Infiniti.

Концепт Infiniti QX50 продемонстрирует планы бренда по развитию новейшей автономной технологии управления. Подход, лежащий в основе всех будущих систем автономного управления, позволяет водителю сохранять контроль над автомобилем, обеспечивая при этом проактивный подход к безопасности.

Система автономного управления выступит в роли «второго пилота», скорее помогая ему, а не заменяя его. Система делегирует самые рутинные и неприятные задачи автомобилю, включая движение в плотном потоке с остановками на шоссе или сохранение дистанции от окружающих автомобилей.

Бренд Infiniti впервые появился на рынке в 1989 году, и с этого момента он представил множество первых в своем роде систем помощи водителю. Среди созданных Infiniti полуавтономных технологий — система предотвращения фронтальных столкновений, цифровая система прямого адаптивного управления и активная система удержания полосы движения.

Будущая система автономного управления объединяет все существующие и будущие технологии автономного вождения от Infiniti. На примере концепта QX50 посетители автосалона смогут познакомиться с первым в мире готовым пакетом технологий, которые увидят свет на будущих серийных моделях.

Кроме того, в Детройте Infiniti представит новый передовой двигатель VC-Turbo с переменным коэффициентом сжатия. Это первый в мире двигатель такого типа, адаптированный к серийному использованию. Сочетая мощь турбированного бензинового двигателя объемом 2,0 л с крутящим моментом и экономичностью современных дизельных агрегатов, VC-Turbo идеально соответствует концепту QX50.

Двигатель VC-Turbo представляет собой привлекательную альтернативу дизельным двигателям. Используя инновационную многорычажную систему, двигатель VC-Turbo адаптирует коэффициент сжатия к текущим дорожным условиям. Плавно поднимая или опуская диапазон хода поршней, двигатель выбирает наиболее подходящий коэффициент сжатия и оптимальный баланс между динамикой и экономичностью. Двигатель может функционировать с коэффициентом сжатия от 8:1 (максимальная динамика) до 14:1 (максимальная экономичность).

С целевой мощностью около 200 кВТ (268 лс) и 390 Н-м крутящего момента двигатель VC-Turbo сравним с шестицилиндровыми бензиновыми агрегатами с точки зрения динамики, но значительно превосходит их по показателям топливной экономичности. Инженеры Infiniti рассчитывают на сокращение расхода топлива на 27% по сравнению с бензиновыми V6 аналогичной мощности.

Технология VC-Turbo знаменует собой серьезный шаг вперед для двигателей внутреннего сгорания, наряду с такими инновациями разных эпох, как жидкостное охлаждение, впрыск топлива, каталитические конверторы и турбонагнетатели. С появлением VC-Turbo Infiniti задает новые стандарты, по которым будут оцениваться все двигатели будущего.

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