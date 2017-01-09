Мировая премьера новой модели KIA Stinger

KIA

Мировая премьера спортивного фастбэка KIA Stinger состоялась на Североамериканском международном автосалоне-2017 в Детройте.

Новая модель KIA Stinger будет доступна в США с двумя вариантами бензиновых двигателей: турбонаддувным четырехцилиндровым объемом 2,0 л мощностью 255 л.с. и V6 рабочим объемом 3,3 л с двойным турбонаддувом мощностью 365 л.с.

Автомобиль будет доступен как с задним, так и с полным приводом.

Высокотехнологичные системы помощи водителю обеспечат повышенный уровень безопасности автомобиля.

Серийное производство KIA Stinger начнется во второй половине 2017 года. Продажи новинки в некоторых странах мира стартуют в четвертом квартале 2017 года.

Детройт (США), 9 января 2017 года — Сегодня на Североамериканском международном автосалоне-2017 в Детройте состоялась мировая премьера новой модели KIA — мощного спортивного фастбэка KIA Stinger1. Новинка стала воплощением дизайнерских и технических решений, впервые представленных на концепт-каре KIA GT Concept, показанном в 2011 году на автосалоне во Франкфурте-на-Майне.

KIA Stinger сохранил дух классических автомобилей класса Gran Turismo — мощных, элегантных, позволяющих владельцу путешествовать с комфортом на высоких скоростях. Усилия дизайнеров и инженеров KIA Motors были нацелены на то, чтобы этот автомобиль стал идеальным представителем класса Gran Turismo. KIA Stinger имеет прогрессивный и динамичный облик и при этом может свободно вместить пятерых пассажиров и их багаж. Он отличается высоким уровнем ездового комфорта и плавностью хода, но при этом имеет отточенную управляемость и впечатляющую динамику.

Пока шла работа над превращением концепт-кара в серийный автомобиль, его название было изменено с GT Concept на Stinger. Так назывался еще один концептуальный автомобиль KIA — спортивное купе GT4 Stinger, премьера которого состоялась на автосалоне в Детройте в 2014 году. Название Stinger ассоциируется со скоростью и азартом — главными качествами автомобилей класса Gran Turismo.

Серийное производство KIA Stinger начнется во второй половине 2017 года. Продажи новинки в некоторых странах мира стартуют в четвертом квартале 2017 года.

Дизайн

Разработка дизайна экстерьера и интерьера KIA Stinger велась под руководством президента и шеф-дизайнера KIA Motors Петера Шрайера и руководителя европейского дизайн-центра KIA Грегори Гийома. Грегори Гийом прокомментировал: «KIA Stinger — это истинный Gran Turismo, автомобиль для того, чтобы отправляться в дальние путешествия с удовольствием. У таких автомобилей серьезный запас мощности, отличная динамика и стремительный облик гармонично сочетаются с роскошью, комфортом и изяществом. Главное для водителя такого автомобиля — не способность прибывать в пункт назначения быстрее всех, а удовольствие от вождения, страсть к путешествиям».

Обтекаемая форма передней части автомобиля напоминает нос акулы. Рельефные линии кузова KIA Stinger источают непоколебимую уверенность. Важной составляющей такого облика являются пропорции, характерные для спортивных автомобилей: длинный капот и короткий передний свес, увеличенная колесная база, большой задний свес и расширенные задние крылья. Автомобиль выглядит не брутально и агрессивно, а элегантно, благородно и динамично.

Боковые линии KIA Stinger напоминают плавные контуры бутылки, что подчеркивает очертания 5-дверного фастбэка, напоминающего в профиль седан с покатой формой крыши. Некоторые элементы дизайна экстерьера несут не только эстетическую, но и функциональную нагрузку. Передние «воздушные шторки», вентиляционные отверстия за передними колесными арками, гладкая поверхность днища и диффузор под задним бампером улучшают аэродинамические свойства автомобиля. В задний аэродинамический обвес интегрированы 4 наконечника выхлопных труб, имеющих овальную форму. Решетка радиатора в фирменной стилистике KIA «Улыбка тигра» (Tiger nose) создает эффектную композицию вместе со сложными контурами светодиодных фар головного света.

Сиденья в салоне KIA Stinger установлены низко, чтобы подчеркнуть его спортивный характер. Через всю ширину приборной панели проходит акцентированная горизонтальная планка. Дефлекторы воздуховодов оформлены в стилистике авиационных турбин. Большая колесная база, пятидверный кузов и силуэт фастбэка обеспечивают достаточный простор как для водителя, так и для пассажиров.

Двигатели и трансмиссии

Под капотом KIA Stinger в спецификации для рынка США может быть установлен один из двух вариантов бензиновых двигателей. Базовым является турбонаддувный двухлитровый четырехцилиндровый двигатель семейства Theta II, развивающий мощность 255 л.с. при 6200 об/мин. Его максимальный крутящий момент составляет 353 Нм в широком диапазоне — от 1400 до 4000 об/мин. Более мощный вариант — двигатель V6 c двойным турбонаддувом семейства Lambda II с рабочим объемом 3,3 л. Его максимальная мощность составляет 365 л.с. при 6000 об/мин, а максимальный момент 510 Нм доступен в диапазоне от 1300 до 4500 об/мин. KIA Stinger c двигателем 3,3 л способен разогнаться до 100 км/ч всего за 5,1 с. Такой показатель позволяет говорить, что Stinger — самая динамичная серийная модель за всю историю марки KIA.

Стандартной для KIA Stinger будет являться 8-ступенчатая автоматическая трансмиссия с электронным управлением. Она дает возможность выбора из пяти различных режимов работы, которые может задать водитель при помощи системы Drive Mode Select. Водитель может также взять на себя переключение передач, используя подрулевые лепестки.

KIA Stinger будет доступен как в заднеприводном исполнении, так и с полным приводом. Привод на 4 колеса улучшит управляемость автомобиля даже в самых сложных погодных условиях. В обычных условиях вся тяга передается к колесам задней оси через дифференциал с механической блокировкой. Передача тяги в преимущественной пропорции к задним колесам остается приоритетной и при задействовании полного привода. В этом случае вступает в действие система динамического распределения крутящего момента (Dynamic Torque Vectoring Control), контролирующая дорожные условия и действия водителя. По мере необходимости она перераспределяет тягу или создает тормозные усилия на соответствующих колесах для сохранения курсовой устойчивости автомобиля.

Ездовой комфорт и управляемость

Задачей инженеров KIA было создание такого автомобиля, внешний облик которого находился бы в гармонии с его динамическими свойствами. Для достижения этой цели настройка ходовых качеств KIA Stinger проводилась на знаменитой немецкой гоночной трассе «Нюрбургринг» под руководством главы R&D KIA Motors Альберта Бирманна, который уже более 30 лет занимается разработкой спортивных автомобилей. KIA Stinger — автомобиль класса Gran Turismo, и испытания были организованы так, чтобы сделать его способным двигаться на высокой скорости и с комфортом по любым типам дорог.

Кузов KIA Stinger выполнен на 55% из сверхвысокопрочной стали, что обеспечивает высокий уровень жесткости на кручение. Это является залогом отличной управляемости и великолепного ездового комфорта. Благодаря низкому уровню шумов и вибраций в салоне царит уютная тишина.

Передняя подвеска выполнена по схеме МакФерсон. Настройка амортизаторов проведена таким образом, чтобы подвеска обеспечивала оптимальную обратную связь и идеальный отклик на действия рулем, а также позволяла автомобилю сохранять максимальную стабильность при любых дорожных условиях. Сзади использована многорычажная схема подвески, помогающая добиться отзывчивости и точности рулевого управления. Благодаря усиленному стабилизатору поперечной устойчивости удалось добиться еще лучшей стабильности в движении и уменьшить колебания и вибрации кузова.

Впервые для автомобилей KIA на Stinger применена новая электронная система настройки характеристик подвески — DSDC (Dynamic Stability Damping Control). Ее основными особенностями является алгоритм работы, основанный на прогнозировании действий водителя, а также возможность регулировать через систему Drive Mode Select жесткость передних и задних амортизаторов по отдельности. Благодаря этому удалось добиться отзывчивости и остроты рулевого управления.

Электроусилитель рулевого управления выполнен по схеме R-MDPS с креплением электромотора усилителя непосредственно на рулевой рейке. Это обеспечивает более четкие и быстрые реакции, а также более низкий уровень вибраций по сравнению со схемой C-MDPS, предусматривающей крепление электромотора электроусилителя на рулевой колонке. Благодаря системе Drive Mode Select водитель может выбрать один из пяти режимов настроек рулевого управления, отличающихся усилием на руле.

Для версий KIA Stinger с мощным двигателем V6 3,3 л с двойным турбонуддувом в качестве стандартных предусмотрены более мощные тормоза Brembo. Они отличаются размерностью дисков — 350 мм спереди и 340 мм сзади. На передней оси установлены четырехпоршневые суппорты, на задней — двухпоршневые. Версии с двухлитровым турбонаддувным двигателем оснащены вентилируемыми передними тормозными дисками диаметром 320 мм и задними невентилируемыми дисками диаметром 314 мм.

Безопасность

KIA Stinger будет предлагаться клиентам с комплексом высокотехнологичных систем помощи водителю под суббрендом DRIVE WiSE. DRIVE WiSE — это технологии активной безопасности, разработанные для того, чтобы избежать столкновения или снизить тяжесть его последствий.

Интегрированная система стабилизации автомобиля (VSM) является стандартным оснащением для KIA Stinger. Она обеспечивает стабильность автомобиля при торможениях в повороте, управляя действиями электронной системы стабилизации ESC в случае потери сцепления с покрытием.

Также к комплексу DRIVE WiSE относятся система предупреждения фронтальных столкновений с функциями автономного экстренного торможения и распознавания пешеходов, адаптивный круиз-контроль, система удержания в полосе, ассистент при выезде с парковки задним ходом, система кругового обзора, система мониторинга «слепых» зон и система автоматического переключения дальнего света фар на ближний.

Stinger может быть оснащен новой системой, ранее не предлагавшейся для автомобилей KIA. Речь идет о системе контроля за концентрацией водителя (DAA — Driver Attention Alert), направленной на снижение риска управления автомобилем в состоянии утомления. Эта технология отслеживает действия водителя и поведение автомобиля на дороге и подает звуковой сигнал и визуальное оповещение на панели приборов, если определяет состояние недостаточного внимания водителя.

Комфорт

KIA Stinger отражает стремление бренда предлагать самые современные мультимедийные возможности для водителя и пассажиров.

Проекционный дисплей HUD с регулируемым по высоте расположением позволяет выводить информацию о скорости, пошаговых инструкциях навигационной системы, сигналах системы мониторинга «слепых» зон, аудиосистемы и круиз-контроля на лобовое стекло автомобиля.

В центральной консоли KIA Stinger установлена панель для беспроводной зарядки мобильных устройств. Интеграция смартфонов по протоколу Bluetooth будет доступна во всех комплектациях.

Основное впечатление от автомобиля класса Gran Turismo создается в дальней поездке, поэтому особое внимание уделено качественному звуку. Для KIA Stinger предлагаются три варианта аудиосистем. Для версий с 2-литровым двигателем предлагается аудиосистема с 6 динамиками и сенсорным дисплеем. Для комплектаций с двигателем V6 3,3 л в качестве стандартной предлагается аудиосистема с девятью динамиками и внешним усилителем. Также будет доступна премиальная система объемного звучания Harman/Kardon суммарной мощностью 720 Вт с 15 динамиками и сабвуферами под сиденьями водителя и переднего пассажира.

Начало производства и старт продаж

Cерийное производство KIA Stinger начнется во второй половине 2017 года. Продажи новинки стартуют в мире в четвертом квартале 2017 года. Информация о технических характеристиках, комплектациях и ценах на каждом из рынков будет представлена ближе к дате начала продаж новой модели.

Более подробную информацию о KIA Stinger можно получить на сайте www.thecurveahead.net .

При возникновении дополнительных вопросов, пожалуйста, обращайтесь:

Евгения Тетерина (KIA Motors Rus), тел. +7 (495) 287-09-00, e-mail: eateterina@kia.ru

Максим Полозков (KIA Motors Rus), тел. +7 (495) 287-09-00, e-mail: mupolozkov@kia.ru;

1 Технические характеристики, комплектации и оснащение, упомянутые в настоящем документе, относятся к модели для рынка США и могут отличаться в других странах. Информация является точной на момент публикации. KIA Motors оставляет за собой право внесения любых изменений в упомянутые данные, параметры и характеристики.

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