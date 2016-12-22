Volkswagen Polo: новые опции

Volkswagen

C 2017 года на Polo доступны новые элементы экстерьера и черная крыша.

Марка Volkswagen расширила комплектации бестселлера Polo. В палитру цветов Volkswagen Polo добавлен эксклюзивный металлик Copper Orange, который теперь предлагается для комплектаций Conceptline, Trendline, Comfortline и Highline.

В базовое оснащение Polo GT добавлен центральный подлокотник спереди. Опционально для Polo в комплектации Highline теперь доступны 16-дюймовые легкосплавные диски Portago, а также боковые зеркала цвета Deep Black.

Для Volkswagen Polo комплектаций Highline и GT для заказа стала доступна черная крыша в составе пакета «Дизайн» в сочетании с цветами кузова белый Pure, красный Wild Cherry, коричневый Toffee, бежевый Titanium, серебристый Reflex и серый Tungsten.

Polo в обновленных версиях уже доступен для заказа у официальных дилеров Volkswagen.

Volkswagen Polo является самым продаваемым автомобилем марки с момента выхода на рынок. Модель производится специально для России на заводе «ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус» в Калуге.

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