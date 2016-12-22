В предвкушении серийной модели: мировая премьера концепт-кара Audi Q8 в Детройте

Audi

Родоначальник нового сегмента полноразмерных кроссоверов марки.

Традиционная практичность SUV в. сочетании с элегантностью купе.

Внушительная передняя часть, напоминающая дизайнерские решения Ur-quattro.

Москва, 22 декабря 2016 — Audi начнет год с очередной сенсации: на Североамериканском Международном автосалоне (NAIAS) в Детройте, который пройдет в январе 2017 года, автопроизводитель из Ингольштадта представит концептуальную модель Audi Q8. Новинка представляет собой синтез эмоционального стиля купе и традиционных для сегмента SUV вместительности и универсальности. С новой моделью бренд с четырьмя кольцами открывает для себя новый сегмент полноразмерных автомобилей.

«Концепт-кар Audi Q8 — предвестник нового флагмана семейства моделей Q. Дизайн концепт-кара подчеркивает спортивность и престиж нового автомобиля, — заявил главный дизайнер Audi Марк Лихте (Marc Lichte). — Более того, важной на наш взгляд особенностью этой демонстрационной модели является вместительный салон с четырьмя сиденьями, достаточно комфортными, несмотря на покатую линию крыши».

Передняя часть автомобиля выглядит исключительно эффектно. Восьмиугольная решетка радиатора Singleframe стала значительно шире по сравнению с текущими серийными моделями Audi. Она заметно выступает вперед и отличается ярко выраженными рельефными элементами. Многие дизайнерские решения концепт-кара Audi Q8 напоминают элементы внешности Audi Ur-quattro 1980-х годов. Среди них чрезвычайно низкая и при этом очень широкая задняя стойка, и выраженная плечевая линия над колесными арками. Сбалансированные пропорции кузова в равной мере акцентируют дизайн передних и задних колес — типичное решение в стиле quattro.

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