Volkswagen Jetta 2017 — комплектации расширены

Volkswagen

Обновлен базовый набор оборудования для модели Jetta 2017 модельного года во всех комплектациях.

В базу добавлены опции, повышающие комфорт и безопасность.

Базовое оснащение комплектации Conceptline дополнено подогревом передних сидений. Модели в версиях Conceptline и Trendline теперь оснащаются боковыми подушками безопасности для передних пассажиров, шторками безопасности для защиты головы для передних и задних пассажиров и полноразмерным стальным запасным колесом. Все версии Volkswagen Jetta 2017 модельного года в стандартном оснащении имеют съемную пластиковую заглушку для защиты радиатора в зимнее время.

Кроме того, в комплектацию Trendline добавлен центральный замок с дистанционным радиоуправлением. Элементы дизайна Jetta также обновились: в комплектациях Trendline и Comfortline изменены декоративные интерьерные вставки.

Volkswagen Jetta в комплектациях Comfortline и Highline теперь имеет восемь динамиков аудиосистемы вместо четырех, также в базовое оборудование этих версий были добавлены светодиодные дневные ходовые огни.

Jetta в обновленных версиях уже доступна для заказа через официальных дилеров Volkswagen.

Jetta является одним из бестселлеров марки Volkswagen на российском рынке. Модель производится «ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус» в Нижнем Новгороде.

Новости от Redtram.com Загрузка ...