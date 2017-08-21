«КАМАЗ-мастер» и «ТОТАЛ ВОСТОК» снова на высоте

22 июля финишировал ралли рейд «Шелковый Путь — 2017» — один из самых протяженных ралли марафонов в мире, проходящии? через Россию, Казахстан и Китаи?. Экипажи команды «КАМАЗ-мастер» при поддержке технического партнера «ТОТАЛ ВОСТОК», дочернего предприятия концерна Total, поставляющего на российский рынок смазочные материалы под марками Total и ELF, завоевали весь пьедестал в классе грузовиков.

Технические специалисты «ТОТАЛ ВОСТОК» совместно с механиками команды «КАМАЗ-мастер» подобрали уникальную комбинацию смазочных материалов Total, которые надежно защищали двигатели и узлы боевых КАМАЗов. Несмотря на непогоду, с которой пришлось столкнуться «Синей армаде» на пути к финишу, они сумели выдержать испытания проливными дождями России и изматывающими песками Китая.

«Это была настоящая командная работа и каждый внес что-то в победу. Уверен, что впереди нас ждет еще не один подиум благодаря чемпионскому духу команды „КАМАЗ-мастер“ и передовым решениям Total», ? говорит Фабьен Вуазен, генеральный директор ООО «ТОТАЛ ВОСТОК».

В 2016 году компания «ТОТАЛ ВОСТОК» стала официальным техническим партнёром гоночной команды «КАМАЗ-мастер». Total обеспечивает команду смазочными материалам, специальными жидкостями, моторными и трансмиссионными маслами. Для постоянного совершенствования работы гоночной техники инженеры «КАМАЗ-мастер» вместе с техническими экспертами Total проводят многочисленные испытания, а также анализируют состояние узлов техники в тренировочных заездах и во время гоночных этапов.

ООО «ТОТАЛ ВОСТОК»

ООО «ТОТАЛ ВОСТОК» — российское дочернее предприятие нефтехимического концерна Total, поставляющее на российский рынок автомобильные смазочные материалы марок Total и ELF, широкую гамму индустриальных смазочных материалов, а также продукты специальной химии, присадки к топливам и специальные виды топлива с 1994 г. Помимо разветвлённой дистрибьюторской сети, простирающейся от Калининграда до Владивостока, филиалы ООО «ТОТАЛ ВОСТОК» открыты в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Казани.

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