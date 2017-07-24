Jeep увеличил продажи в России в июле 2017 года

Jeep увеличил продажи в России в июле 2017 года

Jeep

  • В июле продажи Jeep выросли на 20% и составили 102 автомобиля.
  • За первые семь месяцев 2017 года Продажи Jeep в России увеличились на 26% до 849 автомобилей.
  • Продажи Grand Cherokee за тот же период выросли на 92 %.

Наиболее значительный рост — на 92 % по сравнению с тем же периодом прошлого года — показал флагман бренда Jeep Grand Cherokee. За первые семь месяцев текущего года было продано 504 автомобиля этой модели. Второе место занял Jeep Cherokee с продажами на уровне около 170 штук. Также было реализовано 65 внедорожников Wrangler и 111 компактных SUV Renegade.

  • Jeep увеличил продажи в России в июле 2017 года
Источник:
www.jeep-russia.ru
Дата:
4 августа 2017 г.
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