FCA объявила об успешной сертификации дизельных автомобилей 2017 модельного года

FCA объявила об успешной сертификации дизельных автомобилей 2017 модельного года

28 июля 2017 г., Обурн-Хилс (США) — Компания FCA US LLC, находящаяся в полной собственности Fiat Chrysler Automobiles N.V. (FCA) (NYSE: FCAU / MTA: FCA), сегодня объявила о получении сертификата соответствия от Агентства по охране окружающей среды (EPA) и условного постановления Совета по атмосферным ресурсам (ARB) штата Калифорния, разрешающих FCA US производство и реализацию автомобилей Ram 1500 и Jeep® Grand Cherokee 2017 модельного года, оснащенных дизельными двигателями объемом три литра. Полученные разрешения стали результатом нескольких месяцев активного сотрудничества FCA US с EPA и ARB, связанного с озабоченностью агентств технологиями контроля за выбросами дизельных двигателей, которые использовались в более ранних модификациях этих моделей. На автомобилях линейки 2017 года компанией произведена перенастройка программного обеспечения по контролю за выбросами, позволившая добиться требуемого результата без модификации агрегатов. FCA US не ожидает, что изменение настроек повлияет на заявленный уровень расхода топлива или динамические характеристики автомобилей. FCA US продолжит тесное сотрудничество с агентствами с целью получить разрешение на использование модифицированной версии программного обеспечения для обновления систем управления выбросами в дизельных автомобилях Jeep Grand Cherokee и Ram 1500 2014-2016 модельных годов, ставших предметом Уведомления о нарушениях, выпущенного EPA и ARB в январе 2017 года. FCA US полагает, что модифицированное программное обеспечение позволит снять озабоченность агентств относительно системы контроля выбросов на этих автомобилях. «Разрешения, о которых сегодня было объявлено, — важный шаг на пути решения поднятых EPA и ARB вопросов, — сказал главный исполнительный директор FCA US и FCA Серджио Маркионне. — Мы высоко ценим усилия, приложенные агентствами в рамках совместной работы для достижения этого результата, и хотим, отталкиваясь от него, соответствующим образом обновить программное обеспечение на автомобилях более ранних годов выпуска».

  • FCA объявила об успешной сертификации дизельных автомобилей 2017 модельного года
Источник:
fcagroup.com
Дата:
4 августа 2017 г.
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