Третий фестиваль поклонников марки KIA — KIA Red Fest 2017 прошёл в Парке Легенд

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В столичном Парке Легенд прошёл третий фестиваль клубов владельцев автомобилей KIA — KIA RED FEST 2017.

Главными событиями фестиваля стали эксклюзивный предпремьерный показ нового KIA Rio и его тест-драйв за два дня до старта продаж.

Москва, 1 августа 2017 года — В минувшую субботу в столичном Парке Легенд прошёл третий фестиваль клубов владельцев автомобилей KIA — KIA RED FEST. Праздник, организованный KIA Motors Rus, посетили владельцы автомобилей KIA самых разных моделей и годов выпуска из 13 автоклубов KIA. Знаковым событием стал предпремьерный показ и эксклюзивный тест-драйв KIA Rio нового поколения, безусловного российского бестселлера среди моделей всех брендов.

Организаторы приготовили для гостей фестиваля насыщенную программу: тест-драйвы автомобилей модельного ряда KIA на двух видах трасс — городской и трассе с препятствиями. Каждый посетитель фестиваля смог принять участие в специально разработанных семи автомобильных конкурсах и отдать свой голос за самый эффектный тюнинг. Кроме того, для участников KIA RED FEST в этом году были организованы тематические мастер-классы по дизайну, а также на футбольную тему.

В день фестиваля участники смогли познакомиться со всем действующим модельным рядом KIA, включая новинки этого года — новый KIA Picanto, обновленные KIA Soul и KIA Mohave, KIA Sorento Prime с двигателем 2,4 л. И конечно, настоящей звездой мероприятия стал новый KIA Rio.

Предпремьерный показ Rio нового поколения стал главным событием KIA RED FEST. За два дня до старта продаж участники фестиваля смогли не только увидеть новинку, но и испытать ее на трассе. Яркий, запоминающийся дизайн, больший простор и комфорт в салоне, самое современное оснащение, характерно для автомобилей более высоких классов, делают новый KIA Rio самой долгожданной новинкой 2017 года.

Традиционный для фестиваля конкурс тюнинга для самых смелых и креативных владельцев KIA в этом году изменил формат и стал более демократичным. Победители конкурса определялись не специальным жюри, а открытым голосованием гостей фестиваля. Победителями конкурса тюнинга стали владельцы автомобилей KIA Cee`d, KIA Picanto и KIA Optima, которые состоят в одноименных клубах.

Александр Мойнов, управляющий директор KIA Motors Rus, отметил: «Искренняя поддержка преданных поклонников марки KIA на ежегодном KIA RED FEST имеет для нас особенную ценность. Позитивные отзывы о новом KIA Rio от настоящих ценителей автомобилей KIA, испытавших нашу главную новинку года до официального старта продаж, дают нам своего рода карт-бланш на завоевание российского рынка».

Официальными партнерами мероприятия стали: Русфинанс Банк, Альфа Мобиль, Star Line, Музей Хоккея, Beauty Forma, АндерСон, BESV, Мореон, Print bar, Anli pool и Мосигра. Невероятные подарки в стиле KIA от партнеров мероприятия поддерживали высокий градус атмосферы на фестивале и позволили всем участникам праздника унести с собой тёплые воспоминания о KIA RED FEST в виде приятных сувениров, а также довольно существенных и практичных аксессуаров для тех, кто молод душой.

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