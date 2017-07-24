Идея взаимодействия как источник вдохновения Lexus Design Award 2018: прием заявок начался

Lexus

Lexus International объявляет о начале приема заявок на участие в конкурсе дизайна Lexus Design Award 2018. Целью конкурса, учрежденного в 2013 году, является поддержка молодых и талантливых дизайнеров по всему миру и поиск идей, которые могли бы улучшить жизнь общества в будущем. Ежегодно тысячи молодых талантов со всего мира борются за возможность попасть в финал престижного международного конкурса. Работы двенадцати финалистов будут представлены дизайнерскому сообществу и широкой общественности на Неделе дизайна в Милане 2018 года , а четверо лучших получат бюджет в три миллиона иен (более 25 000 долларов США) на создание реальных прототипов под руководством всемирно известных дизайнеров.

Помимо уникальной возможности перенять опыт у знаменитого наставника и заявить о себе на мировом уровне, молодых дизайнеров привлекает и оригинальная тема конкурса, открывающая бесконечные возможности с точки зрения дизайна. В этом году для Lexus Design Award 2018 в качестве креативной темы была выбрана «СО-» - латинский префикс, обозначающий идею взаимодействия в гармонии. Lexus убежден, что превосходный дизайн способен стать залогом гармоничного сосуществования общества и окружающей среды. Заявленная тема «СО-» позволит бренду исследовать как свой потенциал, так и потенциал окружающей среды, создавая новые возможности для сотрудничества, взаимодействия и коммуникации. Сейчас настала очередь молодых дизайнеров найти свое вдохновение в теме «СО-» для построения лучшего будушего.

В состав жюри, которое оценит их произведения, войдут всемирно известные мастера, работающие в разных сферах. В роли наставников выступят уважаемые дизайнеры, которые поделятся своими ноу-хау и окажут участникам практическую поддержку. Они помогут победителям реализовать потенциал путем преобразования инновационных идей в рабочие прототипы.

Состав жюри и список наставников конкурса Lexus Design Award 2018 будут озвучены в августе текущего года. Как и в предыдущие годы, Lexus планирует сотрудничать с избранной группой знаменитых профессионалов, создающих превосходные и актуальные дизайнерские проекты мирового уровня и разделяющих уверенность бренда в том, что превосходный дизайн способен изменить мир к лучшему.

Работы двенадцати финалистов будут представлены в выставочном пространстве Lexus на Неделе дизайна в Милане в 2018 году. Затем члены жюри оценят четыре прототипа и определят обладателя Гран-при конкурса 2018 года. Победители конкурсов предыдущих лет добились значительных успехов и смогли превратить собственные идеи в реальные продукты.

Заявки на участие в конкурсе Lexus Design Award 2018 принимаются с 24 июля по 8 октября 2017 года. Более подробная информация представлена на сайте http://lexusdesignawardrussia.ru . Список из двенадцати финалистов будет объявлен в начале 2018 года.

Lexus Design Award Russia Top Choice 2018

Во второй раз Lexus Design Award получит поддержку на локальном уровне. Российские энтузиасты и профессионалы в области дизайна смогут принять участие в российском конкурсе Lexus Design Award Russia Top Choice (Премия Лексус в области Дизайна. Выбор России) и быть удостоенными главного приза — поездки в Милан на Неделю дизайна. Еще двое финалистов будут отмечены специальными призами от Lexus.

Для участия в Lexus Design Award Russia Top Choice необходимо подать заявку на сайте http://lexusdesignawardrussia.ru , созданном для продвижения Lexus Design Award на территории России. Заявки, поданные на российский конкурс, будут приняты к рассмотрению как в российском, так и в международном конкурсах. Также на сайте можно ознакомиться с правилами конкурса, задать уточняющие вопросы, изучить проекты финалистов Lexus Design Award прошлых лет и воспользоваться системой поддержки для перевода заявок на официальный язык конкурса — английский.

Порядок и сроки подачи заявок, состав российского жюри и программа мероприятий будут объявлены в августе 2017 года.

Дополнительная информация и изображения:

О конкурсе в области дизайна LEXUS DESIGN AWARD:

Учрежденный в 2013 году, конкурс в области дизайна Lexus Design Award — это международный конкурс, который обращен к талантливым дизайнерам со всего мира. Целью конкурса является поддержка молодых перспективных творцов и поиск идей, которые могли бы обогатить общество и улучшить жизнь общества в будущем.

Участие в Lexus Design Award дает уникальную возможность четырем финалистам создать полноразмерные прототипы своих проектов под руководством всемирно известных дизайнеров, выступающих в качестве кураторов, и представить их на Неделе дизайна в Милане — одном из крупнейших событий в профессиональном сообществе.

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