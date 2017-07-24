Презентация нового Renault Koleos в регионах России

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Renault Россия провела серию презентаций нового полноприводного кроссовера Koleos в крупнейших городах России, гостями которых стали более 1000 клиентов Renault.

С 12 по 21 июля состоялась презентация нового полноприводного кроссовера Renault Koleos в крупнейших городах России — Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Ростове-на-Дону и Красноярске.

Презентация нового Koleos проходила в формате закрытых клиентских мероприятий, которые посетили более 1000 VIP-гостей и поклонников бренда Renault.

Новый Koleos — динамичный кроссовер D-сегмента, выполненный в новом фирменном стиле Renault, с изысканным салоном и премиальным оснащением. Для нового Renault Koleos предлагается широкая моторная гамма — бензиновые двигатели 2.0 (144 л.с.) и 2.5 (171 л.с.), а также турбодизель 2.0 dCi (177 л.с.) — в сочетании с системой полного привода All-Mode 4?4i и новыми адаптивными бесступенчатыми автоматическими трансмиссиями CVT X-Tronic.

Новый Renault Koleos сочетает в себе яркую внешность с отличной внедорожной геометрией, особенно актуальной в России: высокий дорожный просвет (210 мм) и большие углы преодоления препятствий (угол въезда — 19°, угол съезда — 26°).

Впервые новый Koleos был представлен в начале июня в онлайн-шоуруме Renault. Теперь новинка доступна во всех официальных дилерских центрах Renault по цене от 1 699 000 рублей.

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