Концерн «Шелл» и BMW Motorsport продемонстрировали высокие результаты на российском этапе DTM

На автодроме Moscow Raceway в минувший уикенд состоялся российский этап престижной гоночной серии Deutsche Tourenwagen Masters (DTM). Обе гонки DTM 22 и 23 июля прошли по одной схеме с часовым промежутком и обязательным пит-стопом в каждой из них. Гостей мероприятия ожидало зрелище мирового уровня: в напряженной борьбе сошлись представители крупнейших автомобильных брендов Германии. За все время прошедших соревнований автомобили BMW M4 DTM оказывались на лидирующих позициях. Стоит отметить, что благодаря новому формату гонок болиды легко преодолели рубеж скорости в 285 км/ч.

В этом году, в связи с вступлением в силу нового технического регламента, командам гоночной серии DTM позволили увеличить мощность двигателя, в результате чего заметно улучшилась разгонная динамика и максимальная скорость болидов. При изменившихся условиях возросла и нагрузка на силовые агрегаты, которые стали еще более требовательны к качеству моторного масла.

Другой особенностью нынешнего этапа стала возможность для всех желающих наблюдать за работами команд в боксах через специальные «зрительские окна», что усилило «погружение» в мир кузовного автоспорта. Для гостей по традиции также была организована серия экскурсий в гаражи команд, где каждый мог прикоснуться к ещё не остывшим после гонки шинам и задать вопросы о «начинке» автомобилей опытным механикам и инженерам.

Под воздействием экстремально высоких температур происходит повышенное окисление моторного масла, а также образование различных отложений, которые оказывают негативное влияние на рабочие характеристики двигателя. Именно поэтому пилоты команд BMW Motorsport используют высокотехнологичные моторные масла Shell Helix Ultra с технологией PurePlus, которые поддерживают высокую степень чистоты двигателя и обеспечивает надежную защиту от износа даже в самых экстремальных условиях гонки DTM.

«Нынешняя гоночная серия DTM проходит просто незабываемо. Граница между пилотами и зрителями окончательно исчезла, машины проносятся вдоль трибун еще быстрее. Однако одно остается неизменным — это уверенность в двигателе благодаря моторному маслу Shell Helix Ultra. Оно эффективно борется с отложениями и не теряет свои свойства даже при максимальных температурах и экстремальных нагрузках, которые присутствуют на гонках DTM», — отметил пилот команды BMW DTM Аугусто Фарфус.

Кроме увеличения мощности силовой установки болидов DTM произошел еще ряд важных изменений в техническом регламенте немецкой гоночной серии. Прежде всего, это сокращение числа механиков для каждой команды во время замены колес на пит-стопе с 3 до 2 человек на одно колесо, причем на каждую сторону машины теперь должно приходиться не более 2 механиков. Это позволило увеличить время пит-стопов и, как следствие, еще больше подогреть зрительский интерес к гонке.

Тем не менее, основная борьба на российском этапе DTM по-прежнему разворачивалась на гоночном треке, где пилоты BMW DTM Бруно Спенглер и Марко Виттман заняли призовые места в двух насыщенных соревновательных днях.

Концерн «Шелл» уже многие годы поддерживает международные и национальные гоночные серии по всему миру. С 2015 года концерн «Шелл» является партнером BMW Motorsport. В результате успешной совместной работы было создано высокоэффективное моторное масло Shell Helix Ultra для болидов BMW DTM, которое из года в год позволяет добиваться самых высоких результатов на чемпионате Deutsche Tourenwagen Masters.

Достичь столь высокого качества моторного масла удалось за счет производства кристально чистого синтетического базового масла из природного газа по уникальной запатентованной технологии Shell PurePlus. Оно практически не содержит вредных примесей, что обеспечивает высокий уровень чистоты двигателя и предотвращает образование различных отложений.

Справка

Все моторные масла, используемые компанией BMW Motorsport, изготавливаются на основе технологии Shell PurePlus, представляющую собой процесс газожидкостной конверсии, на разработку которой ушло 40 лет и которая позволяет производить синтетические базовые масла из природного газа, а не из сырой нефти.

Синтетическое масло на основе природного газа обладает улучшенными вязкостно-температурными характеристиками, более низкой испаряемостью и высокой стойкостью благодаря более прочным молекулярным связям, что способствует повышению эффективности двигателя.

С 1 января 2015 года концерн «Шелл» является эксклюзивным рекомендованным глобальным поставщиком моторного масла для гарантийного и послегарантийного обслуживания автомобилей, выпускаемых под маркой BMW: BMW, BMW i, MINI и BMW Motorrad. С 2015 года клиенты дилерской сети BMW Group, включающей 3500 дилерских центров в более чем 140 странах мира, могут использовать моторные масла премиум-класса, выпускаемые концерном «Шелл».

Соглашение о партнерстве на российском рынке подразумевает, что «Шелл» производит оригинальные моторные масла BMW на основе технологии Shell PurePlus, которые соответствуют новейшим требованиям к маслам для двигателей BMW.

Бензин и дизельное топливо линейки Shell V-Power представляют собой уникальные виды топлива премиальной категории, обеспечивающие высокий уровень эксплуатационных характеристик двигателя, благодаря использованию инновационных технологий. Линейка Shell V-Power была создана в 1998 году с учетом потребительского спроса на топливо с высокими рабочими характеристиками. Бензин Shell V-Power был разработан в тесном сотрудничестве с командой Ferrari и доступен клиентам дилерской сети BMW Group в 66 странах мира.

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