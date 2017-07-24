Финансовые результаты Группы компаний Мишлен за первое полугодие 2017 года

Чистая прибыль за первое полугодие 2017 года выросла на 12% и составила 863 млн. евро.

Объем продаж в натуральном выражении вырос на 4,1% (на 3,6% в сопоставимом периметре).

Операционная прибыль по обычным видам деятельности в размере 1,4 млрд. евро стабильна и соответствует стратегическим планам Группы.

Перспективы на 2017 год: цели подтверждены.





Рост объема продаж в натуральных показателях составил 4,1% (3,6% в сопоставимом периметре) в первой половине 2017 года при незначительном снижении во втором квартале по причине предшествовавших крупных закупок в первом квартале в преддверии повышения цен в сегменте легковых/легко-грузовых шин рост объема продаж составил 3%, в сегменте грузовых шин объем продаж сохраняется на прежнем уровне Устойчивый спрос в горнодобывающем сегменте и резкий рост спроса на рынке первичной комплектации в сегменте крупногабаритных и сельскохозяйственных шин Приобретение бразильской компании Levorin, специализирующейся на выпуске мотоциклетных и велосипедных шин, в декабре 2016 года

Позитивный эффект от изменения структуры продаж, составил 1,4% за первое полугодие 2017 года, при росте до 2,8% во втором квартале, что отражает первоначальный эффект от повышения цен и составляет 186 млн. евро в контексте неблагоприятного эффекта роста цен на сырье.

Внедрение Плана повышения Конкурентоспособности Группы компенсирует инфляцию, как и было запланировано.

Свободный поток денежных средств равен -305 млн. евро и соответствует годовым целям Группы Данный уровень является стабильным; он не включает в себя эффект от приобретений и капитализированных процентов по OCEANE облигациям на данный показатель также повлияло эффективное управление оборотным капиталом в условиях неблагоприятного эффекта повышения цен на сырье



Жан-Доминик Сенар, Президент Группы Мишлен, отметил: "В первой половине 2017 года компания Мишлен продемонстрировала отличные результаты роста по сравнению с высокими показателями, достигнутыми за аналогичный период 2016 года, и данные результаты в полной мере соответствуют стратегическим планам Группы на период до 2020 года. Ключевыми драйверами развития станут рост объемов продаж, эффективность в управлении ценообразованием, повышение конкурентоспособности и улучшение качества обслуживания наших клиентов. Мы подтверждаем цели на 2017 год, а также во втором полугодии ожидаем увеличение маржинальности в связи с повышением цен.

Обзор:

Во второй половине 2017 года, с учетом на преобладающих зимних условий, ожидается восстановление рынка замены после сезонного спада во втором квартале. Динамика спроса на рынке первичной комплектации останется позитивной в сегменте грузовых, крупногабаритных и сельскохозяйственных шин, с незначительным замедлением роста в сегменте легковых и легко-грузовых шин. Объем продаж в горнодобывающей отрасли сохранится на прежнем уровне.

Принимая во внимание эффект от роста цен на сырье, который оценивается приблизительно на уровне 800 миллионов евро, компания Мишлен продолжит гибкую ценовую политику, направленную на сохранение заданного уровня маржинальности, и в то же время включающую пересмотр договорных цен в результате индексации стоимости сырья, там где это возможно. Таким образом, во второй половине 2017 года ожидается положительный эффект за счет изменения структуры продаж и цен на сырье.

В годовом исчислении Группа подтверждает рост объемов продаж в соответствии с мировыми рыночными тенденциями, операционную прибыль по обычным видам деятельности на уровне выше показателей 2016 года (без учета изменения валютных курсов), а также структурный поток свободных наличных денежных средств более 900 млн. евро.

млн. евро Первое полугодие 2017 Первое полугодие 2016 Выручка по обычным видам деятельности 11,059 10 292 Операционная прибыль по обычным видам деятельности 1,393 1 405 Операционная рентабельность по обычным видам деятельности, в том числе: 12,6% 13,7% Шины для легковых автомобилей 12,8% 13,8% Шины для грузовых автомобилей 7,5% 9,9% Специализированные шины 20,8% 20,6% Результат от единоразовых операций 27 (51) Чистая прибыль 863 769 Базовая прибыль на акцию1 (евро) 4,76 4,24 Инвестиции 585 623 Чистый долг 1,685 1 719 Удельная доля заемного капитала 16% 18% Обязательства пенсионного плана 4 570 5 273 Свободный поток наличных средств2 (305) 8 Количество постоянных сотрудников3 112 800 112 400

1 Для акционеров Группы

2 Свободный поток наличных средств от операционной деятельности за вычетом свободного потока наличных средств от инвестиционной деятельности.

3 На конец периода

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