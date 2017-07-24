Новости Automobili Lamborghini: поставки в первой половине 2017 года, новое офисное здание и расширение штата в преддверии запуска Lamborghini Urus

Рост мировых поставок: 2091 автомобиль за первые шесть месяцев 2017 года (+4%).

Увеличение производственных площадей: начало строительства нового офисного здания, сертифицированного по стандарту LEED Platinum.

Увеличение штата: за последние десять лет число сотрудников компании удвоилось.

Сант-Агата-Болоньезе, 27 июля 2017 г. — В первой половине 2017 года продолжился рост мировых поставок суперкаров Automobili Lamborghini. В общей сложности покупателям был передан 2091 автомобиль, что превышает на 4% показатели за аналогичный период 2016 года.

Спустя три года после своего дебюта Lamborghini Huracan вновь подтверждает свой коммерческий успех: за первые шесть месяцев текущего года клиентам было передано 1400 суперкаров этой модели (+2%). В июне количество автомобилей Huracan достигло знаковой отметки: за три года произведено 8000 суперкаров.

С января по июнь 2017 года клиентам был передан 691 суперкар Aventador (+7%). Подтверждением успеха Aventador на рынке также являются рекордные цифры производства — уже через несколько недель будет выпущен 7000-й суперкар этой модели.

Увеличение производственных площадей в Сант-Агата-Болоньезе

В рамках подготовки к запуску в 2018 году SSUV Urus быстрыми темпами продолжается увеличение производственных площадей компании — с 80 000 м2 до 160 000 м2. На территории завода началось строительство нового офисного здания, получившего рекордное для Италии количество баллов (92) в рамках экологической сертификации LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) Platinum — высочайшего строительного стандарта в области энергопотребления и безопасности для окружающей среды. Новое здание станет первым промышленным объектом в Италии, получившим столь высокую оценку, присуждаемую «зеленым» строениям.

Новое здание отличается превосходной энергоэффективностью (класс A+) и эффективностью использования водных ресурсов благодаря передовым техническим решениям конструкции облицовки и остекленных поверхностей. Остекление здания обеспечивает дневным светом 90% внутренних пространств и не допускает при этом избыточного рассеяния тепла и перегрева.

Расширение штата для проекта Urus

Параллельно с увеличением производственных площадей и производительности растет и численность персонала Automobili Lamborghini. В июне 2017 года завершился набор 400 новых сотрудников для проекта Urus. Таким образом, на конец июня численность персонала компании достигла 1500 человек, удвоившись за последние десять лет.

Председатель правления и генеральный директор Automobili Lamborghini Стефано Доменикали (Stefano Domenicali) отмечает: «Успех наших моделей тесно связан с многолетними инвестициями компании в своих сотрудников и их профессиональный рост. Страсть, талант и мастерство — важнейшие качества, позволяющие нам создавать уникальные, необыкновенные суперкары».

Быстрый и масштабный рост штата и производственной активности Automobili Lamborghini стал возможен благодаря тесному плодотворному сотрудничеству компании и профсоюзов, в основе которого лежит постоянный диалог. Соглашения, достигнутые за последние годы с внутренним профессиональным союзом компании RSU, а также с профессиональными сообществами FIOM-CGIL и FIM-CISL, удалось реализовать благодаря общности целей. Среди них — укрепление

конкурентоспособности компании и создание возможностей для последовательного роста занятости; сохранение и защита экспертизы и уникальных технологических разработок; развитие корпоративных систем социального обеспечения; последовательное улучшение экономических и нормативных условий работы сотрудников.

Дополнительные фото и видеоматериалы размещены на сайте: media.lamborghini.com

Дополнительная информация об Automobili Lamborghini: www.lamborghini.com

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