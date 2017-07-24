Альянс Renault-Nissan демонстрирует рекордный рост продаж в первом полугодии 2017
- За первые шесть месяцев 2017 г. по 30 июня совокупные продажи Renault, Nissan и Mitsubishi Motors увеличились на 7% и превысили 5,27 млн автомобилей;
- Общий объем продаж электромобилей превысил 480 000 единиц;
- Расширенный Альянс намеревается стать лидером отрасли по продажам за полный 2017 год.
Париж/Йокогама (27 июля 2017 г.). Продажи Альянса в первой половине календарного года выросли на 7% до 5 268 079 автомобилей благодаря увеличению спроса на модели французских и японских марок Альянса и вкладу в продажи за первое полугодие со стороны нового члена Альянса Mitsubishi Motors.
Альянс зафиксировал рост продаж моделей Renault, включая Clio, Sandero, Megane, Captur и Duster, а Nissan отметил высокий спрос на такие модели, как X-Trail/Rogue, Sentra/Sylphy, Qashqai и Altima/Teana. Продажи компании Mitsubishi Motors, которая вошла в состав Альянса в конце 2016 г., вплотную приблизились к 495 000 автомобилей на фоне высокого спроса на кроссовер Outlander во всем мире и на Pajero Sport в регионе АСЕАН.
Совокупные продажи электромобилей также существенно выросли до 481 151 единиц, подтвердив лидерство Альянса в сегменте массовых электромобилей. Этот рост был обусловлен, в первую очередь, высокой популярностью Nissan LEAF и Renault ZOE, который остается самым продаваемым электромобилем в Европе, а также Mitsubishi i-Miev. В сегменте гибридных автомобилей продажи подзаряжаемой гибридной версии Mitsubishi Outlander превысили 13 000 единиц.
Карлос Гон, председатель и генеральный директор Альянса Renault-Nissan: «Альянс продемонстрировал рекордные продажи за первое полугодие 2017 — 5 268 079 автомобилей. В этом году мы продолжим пользоваться серьезной экономией от масштабов и присутствием на всех мировых рынках, что позволит увеличить объем синергий для членов Альянса, а также будем развивать самые передовые технологии и предлагать нашим клиентам революционные электрические модели.
Наш расширившийся Альянс имеет все возможности полностью реализовать свой потенциал не только в плане объема продаж, но и в плане предоставления услуг мобильности следующего поколения для клиентов во всем мире».
Группа Renault в первом полугодии 2017 продала 1 879 288 млн автомобилей, что на 10,4% больше, чем в прошлом году, на фоне роста рынка на 2,6%. Все марки Группы увеличили объем продаж и рыночную долю. Марки Renault и Dacia установили рекорды по продажам за полугодие, а Renault занимает второе место по продажам в Европе. Кроме того, во всех регионах росли объем продаж и рыночная доля. В частности, Группа зарегистрировала рост продаж на 19,3% в регионе Африка-Ближний Восток-Индия и на 50,5% — в регионе Азия-Тихий океан.
Nissan Motor Co. Ltd. продала 2 894 488 автомобилей и пикапов во всем мире (+5,6%) за первые шесть месяцев до 30 июня. В Японии и Европе компания продемонстрировала рост на 22,9% и 5,7%, соответственно. Infiniti продала в первом полугодии более 125 000 автомобилей, что примерно на 13% больше по сравнению с тем же периодом 2016 г.
Mitsubishi Motors продала 494 303 автомобилей во всем мире, на 2,4% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года, возобновив продажи миниавтомобилей kei-класса в Японии. Этот рост продаж также отражает положительную динамику в Китае, обусловленную выходом кроссовера Outlander, который производится внутри страны. Продажи также выросли в регионе АСЕАН благодаря спросу на кроссоверы и пикапы.
Ожидается, что в этом году Альянс увеличит свои синергии благодаря более тесному взаимодействию Mitsubishi Motors с Nissan и Renault в сфере совместных закупок, углубления локализации, совместного использования производственных мощностей, общих автомобильных платформ, обмена технологиями и расширения на развитых и развивающихся рынках.
10 крупнейших рынков Группы Renault
- Франция
- Россия
- Италия
- Германия
- Испания
- Турция
- Бразилия
- Иран
- Великобритания
- Аргентина
10 крупнейших рынков Nissan
- США
- Китай
- Япония
- Мексика
- Великобритания
- Канада
- Россия
- Франция
- Италия
- Германия
10 крупнейших рынков Mitsubishi Motors
- США
- Китай
- Япония
- Австралия
- Филиппины
- Индонезия
- Таиланд
- Германия
- Великобритания
- ОАЭ
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