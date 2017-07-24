Альянс Renault-Nissan демонстрирует рекордный рост продаж в первом полугодии 2017

Альянс Renault-Nissan демонстрирует рекордный рост продаж в первом полугодии 2017

  • За первые шесть месяцев 2017 г. по 30 июня совокупные продажи Renault, Nissan и Mitsubishi Motors увеличились на 7% и превысили 5,27 млн автомобилей;
  • Общий объем продаж электромобилей превысил 480 000 единиц;
  • Расширенный Альянс намеревается стать лидером отрасли по продажам за полный 2017 год.

Париж/Йокогама (27 июля 2017 г.). Продажи Альянса в первой половине календарного года выросли на 7% до 5 268 079 автомобилей благодаря увеличению спроса на модели французских и японских марок Альянса и вкладу в продажи за первое полугодие со стороны нового члена Альянса Mitsubishi Motors.

Альянс зафиксировал рост продаж моделей Renault, включая Clio, Sandero, Megane, Captur и Duster, а Nissan отметил высокий спрос на такие модели, как X-Trail/Rogue, Sentra/Sylphy, Qashqai и Altima/Teana. Продажи компании Mitsubishi Motors, которая вошла в состав Альянса в конце 2016 г., вплотную приблизились к 495 000 автомобилей на фоне высокого спроса на кроссовер Outlander во всем мире и на Pajero Sport в регионе АСЕАН.

Совокупные продажи электромобилей также существенно выросли до 481 151 единиц, подтвердив лидерство Альянса в сегменте массовых электромобилей. Этот рост был обусловлен, в первую очередь, высокой популярностью Nissan LEAF и Renault ZOE, который остается самым продаваемым электромобилем в Европе, а также Mitsubishi i-Miev. В сегменте гибридных автомобилей продажи подзаряжаемой гибридной версии Mitsubishi Outlander превысили 13 000 единиц.

Карлос Гон, председатель и генеральный директор Альянса Renault-Nissan: «Альянс продемонстрировал рекордные продажи за первое полугодие 2017 — 5 268 079 автомобилей. В этом году мы продолжим пользоваться серьезной экономией от масштабов и присутствием на всех мировых рынках, что позволит увеличить объем синергий для членов Альянса, а также будем развивать самые передовые технологии и предлагать нашим клиентам революционные электрические модели.

Наш расширившийся Альянс имеет все возможности полностью реализовать свой потенциал не только в плане объема продаж, но и в плане предоставления услуг мобильности следующего поколения для клиентов во всем мире».

Группа Renault в первом полугодии 2017 продала 1 879 288 млн автомобилей, что на 10,4% больше, чем в прошлом году, на фоне роста рынка на 2,6%. Все марки Группы увеличили объем продаж и рыночную долю. Марки Renault и Dacia установили рекорды по продажам за полугодие, а Renault занимает второе место по продажам в Европе. Кроме того, во всех регионах росли объем продаж и рыночная доля. В частности, Группа зарегистрировала рост продаж на 19,3% в регионе Африка-Ближний Восток-Индия и на 50,5% — в регионе Азия-Тихий океан.

Nissan Motor Co. Ltd. продала 2 894 488 автомобилей и пикапов во всем мире (+5,6%) за первые шесть месяцев до 30 июня. В Японии и Европе компания продемонстрировала рост на 22,9% и 5,7%, соответственно. Infiniti продала в первом полугодии более 125 000 автомобилей, что примерно на 13% больше по сравнению с тем же периодом 2016 г.

Mitsubishi Motors продала 494 303 автомобилей во всем мире, на 2,4% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года, возобновив продажи миниавтомобилей kei-класса в Японии. Этот рост продаж также отражает положительную динамику в Китае, обусловленную выходом кроссовера Outlander, который производится внутри страны. Продажи также выросли в регионе АСЕАН благодаря спросу на кроссоверы и пикапы.

Ожидается, что в этом году Альянс увеличит свои синергии благодаря более тесному взаимодействию Mitsubishi Motors с Nissan и Renault в сфере совместных закупок, углубления локализации, совместного использования производственных мощностей, общих автомобильных платформ, обмена технологиями и расширения на развитых и развивающихся рынках.

10 крупнейших рынков Группы Renault

  1. Франция
  2. Россия
  3. Италия
  4. Германия
  5. Испания
  6. Турция
  7. Бразилия
  8. Иран
  9. Великобритания
  10. Аргентина

10 крупнейших рынков Nissan

  1. США
  2. Китай
  3. Япония
  4. Мексика
  5. Великобритания
  6. Канада
  7. Россия
  8. Франция
  9. Италия
  10. Германия

10 крупнейших рынков Mitsubishi Motors

  1. США
  2. Китай
  3. Япония
  4. Австралия
  5. Филиппины
  6. Индонезия
  7. Таиланд
  8. Германия
  9. Великобритания
  10. ОАЭ
Источник:
Renault
Дата:
2 августа 2017 г.
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